Yüz güldüren enjeksiyon yöntemi

Yaşlanma, stresli yaşam koşulları, çevresel faktörler, bazı hastalıklar yüz ve vücutta sarkıklıklara, kırışıklıklara, dokularda ise hacim kaybına yol açabiliyor.
Yaşlanmayı geciktirmek, daha genç, sağlıklı ve güzel görünmek isteyen kişiler, birçok estetik yöntemi deniyor. Yağ enjeksiyon yöntemi de son yıllarda sıkça tercih edilen, yaşlanma etkisini azaltmak, cilde canlılık sağlamak amacıyla, yüz bölgesinde oluşan çökme ve hacim kaybı için yapılan bir işlemdir. Pandemi süresince stresten yorulan ve yaşlanan ciltler için bu yöntemi Plastik Cerrah Doç. Dr. Zühtü Demir’e sorduk.
DERİ ALTINDA CANLANMA SAĞLIYOR
“Bunun gibi durumlarda biz estetik cerrahların yıllardır uyguladığı ve son zamanlarda da çok gündemde olan uygulama yağ enjeksiyonlarıdır. Kişinin vücudunda fazla olan yerden alınan yağ dokusu, ihtiyaca göre yüzün belirli bölgelerine enjekte ediliyor. Bu sırada hem fazla yağlardan kurtuluyoruz, hem de yüzümüzde gençleşme ve canlanma sağlıyoruz. Aynı zamanda yağ dokusu kök hücre açısından çok zengin olduğundan buraya kök hücre nakli de yapılmış oluyor. Bu da deri ve deri altı dokularda bir canlanmaya neden oluyor. Nereye enjekte ediyorsak o bölgede bir yenilenme, parlaklık, canlılık ve nemlenme oluşturur. Bunun faydasını fazlasıyla görmekteyiz. Bebek cildi dediğimiz bir görüntü oluşuyor. Yaz döneminde oluşan lekelerimizde gözle görülecek oranda azalma sağlar.
HİÇBİR ŞEKİLDE AĞRI HİSSEDİLMİYOR
Bu işlem sedasyon dediğimiz uygulamayla uyur haldeyken yapılıyor, hiçbir şekilde ağrı hissedilmiyor. Yağ fazlalığı olan alandan enjektör yardımı ile yağ alınıyor. Enjeksiyona hazır hale getirmek için işlemden geçiriliyor ve yüzde ihtiyaç duyulan alana enjekte ediliyor. 1 saat istirahatle de evlerine gidebiliyorlar. Deforme olan bölgede dolgu olması gereken yerlere dolgu yapıyoruz. Kırışıklıkların içine enjekte edip kırışıklıkları gideriyoruz. Diğer kısmında yüze genel olarak yayarak bu tazeliği ve canlılığı en fazla 10 gün içinde görebiliyoruz. Bir defa kendi dokunuz, yabancı madde değil allerji riski yok. Bütün dünyada çok sıklıkla yapılıyor.
30 YAŞ SONRASI SIKLIKLA GELİYOR
Özellikle 30 yaşından sonra tercih ediliyor. Ama cildinde yıpranma olmuş her yaş grubu geliyor. Daha ileri yaşlarda tabii ki ameliyatlar da gerekebiliyor. Yüzümüzün, cildimizin kalitesini arttırmak ileride yapılabilecek ameliyatların sonuçlarının iyi olmasına neden olmak açısından çok önemli. Bunu bir çeşit altyapı hazırlama veya ameliyatları geciktirme sayabiliriz. Botoks da aynı şekilde. Biz göz çevresinde ne kadar ameliyat yaparsak yapalım o mimik hareketleri devam ettiği sürece yaşlanma daha çabuk olacak. Yani ameliyatın da bir etkisini göremeyeceğiz. Ameliyat evresine girmeden belli yaştan sonra yapılan her botoks, her dolgu cildi ileriye olumlu şekilde hazırlıyor. Ameliyatları geciktiriyor, belki de hiç ameliyat olmamasını sağlıyor.
PERİYODİK BAKIM GİBİ DÜŞÜNÜLEBİLİR
İşlemi tekrar etmek şart değil. Fakat biz bu uygulamaları yaparken zaman geçtikçe yaşlanma süreci de devam ediyor. Nasıl ki saçımızı boyatıyoruz fakat yeniden boya zamanı geliyor. Yaşlanma da devam ediyor. Hiçbir şey yaptırmazsak daha çabuk yıpranıyoruz. Eğer zamanla tekrar ihtiyaç duyulursa uygulama tekrarlanabilir. Bunu bir periyodik bakım gibi düşünebiliriz. Kişinin bünyesine göre etkisi 5-6 yıl gidebilir. 2-3 yılda bir de tekrarlanabilir. Bazen de 6 ayda bir tekrarlama gerekebilir. Bu, bünye ve deforme olan yerle ilgili. Bir yağ enjeksiyonu yapıldığı zaman 2-3 işi birlikte yapmış oluyoruz. Öncelikle deri altındaki boşluklar, deformiteler dolduruluyor, çökmeler, kırışıklıklar yok edilebiliyor. Ağız kenarındaki çizgileri yok edebiliyoruz. Elmacık kemiklerinin çıkıntısı artırılabiliyor. Kök hücre nakliyle oradaki derinin kalitesini arttırmış oluyoruz.
CİLT TEMİZLİĞİNİZE ÖNEM VERİN
Cildimizi değiştirmek, yerine yenisini koymak mümkün değil. O yüzden kıymetini bilmemiz gerekiyor. Nasıl ki her şeyin bakıma ihtiyacı var cildimizin de aynı şekilde. Cildimizi öncelikle korumamız gerekiyor. Tedavi etmektense cildi korumak daha önemli. Fakat cildimizi belli bir yere kadar koruyabiliyoruz. Koruyamadığımız yerlerde de mutlaka işin bir uzmanına, başvurarak neler yapılabileceği konusunda bilgi almanız gerekiyor. Kadınlar için mutlaka yapılması gereken en önemli şey cilt temizliği. Benim kadınlara tavsiyem kesinlikle makyajınızı temizlemeden yatmamalısınız.”
Yüz güldüren enjeksiyon yöntemi
Yaşlanma, stresli yaşam koşulları, çevresel faktörler, bazı hastalıklar yüz ve vücutta sarkıklıklara, kırışıklıklara, dokularda ise hacim kaybına yol açabiliyor.
Yaşlanmayı geciktirmek, daha genç, sağlıklı ve güzel görünmek isteyen kişiler, birçok estetik yöntemi deniyor. Yağ enjeksiyon yöntemi de son yıllarda sıkça tercih edilen, yaşlanma etkisini azaltmak, cilde canlılık sağlamak amacıyla, yüz bölgesinde oluşan çökme ve hacim kaybı için yapılan bir işlemdir. Pandemi süresince stresten yorulan ve yaşlanan ciltler için bu yöntemi Plastik Cerrah Doç. Dr. Zühtü Demir’e sorduk.
DERİ ALTINDA CANLANMA SAĞLIYOR
“Bunun gibi durumlarda biz estetik cerrahların yıllardır uyguladığı ve son zamanlarda da çok gündemde olan uygulama yağ enjeksiyonlarıdır. Kişinin vücudunda fazla olan yerden alınan yağ dokusu, ihtiyaca göre yüzün belirli bölgelerine enjekte ediliyor. Bu sırada hem fazla yağlardan kurtuluyoruz, hem de yüzümüzde gençleşme ve canlanma sağlıyoruz. Aynı zamanda yağ dokusu kök hücre açısından çok zengin olduğundan buraya kök hücre nakli de yapılmış oluyor. Bu da deri ve deri altı dokularda bir canlanmaya neden oluyor. Nereye enjekte ediyorsak o bölgede bir yenilenme, parlaklık, canlılık ve nemlenme oluşturur. Bunun faydasını fazlasıyla görmekteyiz. Bebek cildi dediğimiz bir görüntü oluşuyor. Yaz döneminde oluşan lekelerimizde gözle görülecek oranda azalma sağlar.
HİÇBİR ŞEKİLDE AĞRI HİSSEDİLMİYOR
Bu işlem sedasyon dediğimiz uygulamayla uyur haldeyken yapılıyor, hiçbir şekilde ağrı hissedilmiyor. Yağ fazlalığı olan alandan enjektör yardımı ile yağ alınıyor. Enjeksiyona hazır hale getirmek için işlemden geçiriliyor ve yüzde ihtiyaç duyulan alana enjekte ediliyor. 1 saat istirahatle de evlerine gidebiliyorlar. Deforme olan bölgede dolgu olması gereken yerlere dolgu yapıyoruz. Kırışıklıkların içine enjekte edip kırışıklıkları gideriyoruz. Diğer kısmında yüze genel olarak yayarak bu tazeliği ve canlılığı en fazla 10 gün içinde görebiliyoruz. Bir defa kendi dokunuz, yabancı madde değil allerji riski yok. Bütün dünyada çok sıklıkla yapılıyor.
30 YAŞ SONRASI SIKLIKLA GELİYOR
Özellikle 30 yaşından sonra tercih ediliyor. Ama cildinde yıpranma olmuş her yaş grubu geliyor. Daha ileri yaşlarda tabii ki ameliyatlar da gerekebiliyor. Yüzümüzün, cildimizin kalitesini arttırmak ileride yapılabilecek ameliyatların sonuçlarının iyi olmasına neden olmak açısından çok önemli. Bunu bir çeşit altyapı hazırlama veya ameliyatları geciktirme sayabiliriz. Botoks da aynı şekilde. Biz göz çevresinde ne kadar ameliyat yaparsak yapalım o mimik hareketleri devam ettiği sürece yaşlanma daha çabuk olacak. Yani ameliyatın da bir etkisini göremeyeceğiz. Ameliyat evresine girmeden belli yaştan sonra yapılan her botoks, her dolgu cildi ileriye olumlu şekilde hazırlıyor. Ameliyatları geciktiriyor, belki de hiç ameliyat olmamasını sağlıyor.
PERİYODİK BAKIM GİBİ DÜŞÜNÜLEBİLİR
İşlemi tekrar etmek şart değil. Fakat biz bu uygulamaları yaparken zaman geçtikçe yaşlanma süreci de devam ediyor. Nasıl ki saçımızı boyatıyoruz fakat yeniden boya zamanı geliyor. Yaşlanma da devam ediyor. Hiçbir şey yaptırmazsak daha çabuk yıpranıyoruz. Eğer zamanla tekrar ihtiyaç duyulursa uygulama tekrarlanabilir. Bunu bir periyodik bakım gibi düşünebiliriz. Kişinin bünyesine göre etkisi 5-6 yıl gidebilir. 2-3 yılda bir de tekrarlanabilir. Bazen de 6 ayda bir tekrarlama gerekebilir. Bu, bünye ve deforme olan yerle ilgili. Bir yağ enjeksiyonu yapıldığı zaman 2-3 işi birlikte yapmış oluyoruz. Öncelikle deri altındaki boşluklar, deformiteler dolduruluyor, çökmeler, kırışıklıklar yok edilebiliyor. Ağız kenarındaki çizgileri yok edebiliyoruz. Elmacık kemiklerinin çıkıntısı artırılabiliyor. Kök hücre nakliyle oradaki derinin kalitesini arttırmış oluyoruz.
CİLT TEMİZLİĞİNİZE ÖNEM VERİN
Cildimizi değiştirmek, yerine yenisini koymak mümkün değil. O yüzden kıymetini bilmemiz gerekiyor. Nasıl ki her şeyin bakıma ihtiyacı var cildimizin de aynı şekilde. Cildimizi öncelikle korumamız gerekiyor. Tedavi etmektense cildi korumak daha önemli. Fakat cildimizi belli bir yere kadar koruyabiliyoruz. Koruyamadığımız yerlerde de mutlaka işin bir uzmanına, başvurarak neler yapılabileceği konusunda bilgi almanız gerekiyor. Kadınlar için mutlaka yapılması gereken en önemli şey cilt temizliği. Benim kadınlara tavsiyem kesinlikle makyajınızı temizlemeden yatmamalısınız.”