Yeni nesil fonksiyonel MR

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), dünya üzerinde sıkça kullanılan ve beyin fonksiyonlarının incelenmesinde önemli bir yeri olan bir görüntüleme yöntemi.
MR, isminden de anlaşılacağı gibi, biyolojik dokuları görüntülemek için güçlü manyetik alanlar kullanır. Farklı dokuların güçlü manyetik alanda farklı görünmesi temel alınarak, beyin dokusunun yapısal özellikleri MR yardımıyla incelenebilir. Beyindeki hasar ve kayıplar, gri ve beyaz madde farklılıkları, tümörler bu şekilde belirlenebilir. Yeni MR tekniğiyle ise beyindeki nöral aktiviteler dolaylı olarak ölçülebiliyor. Yani yatağa bağımlı hastaların beyin fonksiyonlarını görmek fonksiyonel MR görüntüleme yöntemi ile artık mümkün. Bu yeni nesil 3 tesla MR yöntemiyle ilgili Ankara Çukurambar Tesla MR Görüntüleme Merkezi doktorlarından Radyolog Uz.Dr. Mahmut Duymuş’dan bilgi aldık.
BEYNİN AKTİVİTESİNİ ÖLÇER
“Fonksiyonel MRG (fMRG), beynin aktivitesini ölçen ve haritalandıran bir manyetik rezonans görüntüleme taramasıdır. fMRG beyindeki kan akışını gösteren bir görüntü üreterek, beynin hangi bölümlerinin uyarıldığını gösterir. fMRG tekniği, çalışmakta olan beyindeki fonksiyonel süreçleri BOLD (Blood oxygenation level dependent, kan oksijenlenme seviyesine bağımlı) sinyali temel alarak ölçer.
METABOLİZMAYI YANSITIR
Sinyalin nöral aktivite ile uyumlu olduğu farklı teknikler ile doğrulanmakla birlikte, BOLD sinyali nöral aktiviteyi doğrudan yansıtmaz, kandaki oksijenlenme seviyesini gösterir. Bu teknik ile vasküler sistemdeki daha yavaş değişiklikler temel alınarak nöral aktivite hesaplanır. Dolayısıyla beyin metabolizmasını yansıtır.
TEDAVİ KONUSUNDA IŞIK TUTAR
fMRG ile özellikle yatağa bağımlı hastalarımızın beyinlerinde hangi bölümlerin çalıştığını gözlemleyip, beyin cerrahi veya nörolog hekimlere tedavileri konusunda ışık tutmaktayız. fMRG incelemeleri ve teknik son yıllarda hızla gelişmekte ve sadece yatağa bağımlı hastalar değil, beyin fonksiyonlarında sorun olan tüm hastalar bu teknikten fayda görmektedir.
HAREKET KOMUTLARI VERİLİR
Tümör etkilerini belirleme, inme, kafa ve beyin hasarlanmaları, alzaymır, otizm gibi hastalıklar kullanım alanlarından bazılarıdır. fMRG çalışma prensibini herkesin anlayacağı basit bir şekilde anlatmak gerekirse; fMRG görüntüsü oluşturmak için MR içerisine yatırılan hastaya sesli uyaran, görsel uyaran ve hareket komutları verilir. Komutlar esnasında beyinde hangi noktaların aktivitesi arttığına bakılır.
Yeni nesil fonksiyonel MR
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), dünya üzerinde sıkça kullanılan ve beyin fonksiyonlarının incelenmesinde önemli bir yeri olan bir görüntüleme yöntemi.
MR, isminden de anlaşılacağı gibi, biyolojik dokuları görüntülemek için güçlü manyetik alanlar kullanır. Farklı dokuların güçlü manyetik alanda farklı görünmesi temel alınarak, beyin dokusunun yapısal özellikleri MR yardımıyla incelenebilir. Beyindeki hasar ve kayıplar, gri ve beyaz madde farklılıkları, tümörler bu şekilde belirlenebilir. Yeni MR tekniğiyle ise beyindeki nöral aktiviteler dolaylı olarak ölçülebiliyor. Yani yatağa bağımlı hastaların beyin fonksiyonlarını görmek fonksiyonel MR görüntüleme yöntemi ile artık mümkün. Bu yeni nesil 3 tesla MR yöntemiyle ilgili Ankara Çukurambar Tesla MR Görüntüleme Merkezi doktorlarından Radyolog Uz.Dr. Mahmut Duymuş’dan bilgi aldık.
BEYNİN AKTİVİTESİNİ ÖLÇER
“Fonksiyonel MRG (fMRG), beynin aktivitesini ölçen ve haritalandıran bir manyetik rezonans görüntüleme taramasıdır. fMRG beyindeki kan akışını gösteren bir görüntü üreterek, beynin hangi bölümlerinin uyarıldığını gösterir. fMRG tekniği, çalışmakta olan beyindeki fonksiyonel süreçleri BOLD (Blood oxygenation level dependent, kan oksijenlenme seviyesine bağımlı) sinyali temel alarak ölçer.
METABOLİZMAYI YANSITIR
Sinyalin nöral aktivite ile uyumlu olduğu farklı teknikler ile doğrulanmakla birlikte, BOLD sinyali nöral aktiviteyi doğrudan yansıtmaz, kandaki oksijenlenme seviyesini gösterir. Bu teknik ile vasküler sistemdeki daha yavaş değişiklikler temel alınarak nöral aktivite hesaplanır. Dolayısıyla beyin metabolizmasını yansıtır.
TEDAVİ KONUSUNDA IŞIK TUTAR
fMRG ile özellikle yatağa bağımlı hastalarımızın beyinlerinde hangi bölümlerin çalıştığını gözlemleyip, beyin cerrahi veya nörolog hekimlere tedavileri konusunda ışık tutmaktayız. fMRG incelemeleri ve teknik son yıllarda hızla gelişmekte ve sadece yatağa bağımlı hastalar değil, beyin fonksiyonlarında sorun olan tüm hastalar bu teknikten fayda görmektedir.
HAREKET KOMUTLARI VERİLİR
Tümör etkilerini belirleme, inme, kafa ve beyin hasarlanmaları, alzaymır, otizm gibi hastalıklar kullanım alanlarından bazılarıdır. fMRG çalışma prensibini herkesin anlayacağı basit bir şekilde anlatmak gerekirse; fMRG görüntüsü oluşturmak için MR içerisine yatırılan hastaya sesli uyaran, görsel uyaran ve hareket komutları verilir. Komutlar esnasında beyinde hangi noktaların aktivitesi arttığına bakılır.