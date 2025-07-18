Tüp bebekte korkularla yüzleşmek ve ‘ya olmazsa’ duygusu

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Sürece adım atan her çiftin zihninde aynı cümle dönüp durur; “Ya olmazsa?” Bu cümle bazen bir fısıltı gibi geçer içimizden, bazen yüksek sesle konuşmaya cesaret edemediğimiz bir karanlık gibi çöker üzerimize. Ve aslında en çok da bu cümleyle baş etmeyi öğrenmek gerekir. Tüp bebek tedavisinde en güçlü ilaç bazen bir hormon değil, sabır ve umutla kurulmuş cümlelerdir. Ancak sabır kolay kazanılmaz, umut da bazen kırılır. “Ya olmazsa?” korkusu, genellikle başarısızlıkla ilgili değildir. İnsan, en çok hayalini kurduğu şeye yaklaşırken korkar. Çünkü gerçek, hayalin kırılabileceği tek yerdir.

KORKUYU BASTIRMAYIN KONUŞUN

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Bu sürece başlayan kadınlar, sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da büyük bir yük taşır. Her iğneyle birlikte bir adım daha yaklaşırlar hayaline ama aynı zamanda kırılma ihtimaline de. Erkekler ise çoğu zaman güçlü kalmaya çalışır, susar, içine atar. Ama onların da içinden geçen aynıdır; “Ya o hayalini kurduğumuz an hiç yaşanmazsa?” Oysa bu korkuyu bastırmak değil, onunla konuşmak gerekir. “Ya olmazsa?” dediğinizde arkasından gelen cümle ne? Yeniden dener miyim? Durur muyum? Gücüm kalır mı? İşte asıl mesele, cevapsız kalan bu duygularla yüzleşmektir. Korkuyu yok saymak onu büyütür. Oysa ona yer açmak, onu anlamaya çalışmak, belirsizlikle daha sağlıklı baş etmeyi sağlar.

BU YOLCULUKTA HER DUYGUNUN YERİ VAR

“Ya olmazsa?” sorusu aynı zamanda şunu da içerir; “Ben bu süreçte ne kadar güçlüyüm?” Çünkü bu bir yalnızlık sorusu değildir. Bu, insanın kendi kırılganlığıyla ne kadar barışabildiğinin sorusudur. Tedavi sürecinde bazı günler vardır, hiçbir test yapılmaz, hiçbir sonuç açıklanmaz ama o günler zihnin en çok yorulduğu günlerdir. Çünkü beden durur, ama düşünceler çalışmaya devam eder. O yüzden bazen doktorun değil, dostun ya da eşin sesi gerekir insana. Sizi “olacak” diye teselli edecek değil, “olmasa da yanındayım” diyebilecek bir ses. “Ya olmazsa?” sorusunu sormak sizi zayıf yapmaz. Aksine sizi gerçek kılar. Çünkü o soru ancak bu yola yürekten çıkanların sorusudur. Herkese nasip olmayan bir cesaretin, bir inancın ve bir arzunun iç sesidir. Sevgili okurlar, tüp bebek tedavisi bir tünel değil, içinden ışık geçen bir yolculuktur. Bu yolculukta her duygunun yeri vardır; korku, umut, inanç, sabır... Ve en çok da kendinize dürüstçe sarılmak. “Ya olmazsa?” diye sormaktan çekinmeyin. Çünkü bazen o sorunun içinden “ya olursa?” diye yeniden doğmak mümkündür.