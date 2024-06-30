Tatlı ruhunuz için ‘şekersiz’ mutlu günler

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Şekerin, elde edildiği maddeye göre sakaroz, laktoz, maltoz, levüloz, früktoz; glikoz gibi çeşitli cinsleri vardır. Günlük hayatımızda kullandığımız şeker yani sakaroz, şeker pancarı ve şekerkamışından elde edilir. Yiyeceklerdeki şekerlerimizin elbette özel isimleri mevcut. Şekergillerden üzüm şekeri ‘glikoz’, süt şekeri ‘laktoz’, nişasta şekeri ‘dekstroz’ ve meyve şekerleri de ‘früktoz’ ve ‘levüloz’ diye anılır. Memnun mu olduk bilemedik!

Doktor Almıla Suna Nizamoğlu

UYUYAN KANSER HÜCRELERİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Gün olmasın ki tüm özel günlerimizde yer almasın şeker ama her dönem gibi özellikle de büyüme çağından sonra daha az tüketilmelidir. Her ne kadar ‘afiyet şeker olsun’ desek de yediğimiz hiçbir lokma şeker olmasın. Aşırı tüketilen şeker başta pankreas olmak üzere vücutta tahribata sebep olmaktadır. Ayrıca uyuyan kanser hücrelerini harekete geçirmektedir. Kemoterapi gören hastalarda şeker alımı yasaktır. Kanser hücreleriyle olan samimiyeti çok nahoş, sevmeyelim şekeri…

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TEDAVİDEN ALINAN YANIT İYİ OLMAZ

Şeker ailesi uzar gider ‘lokum, şekerleme, reçel, çikolata, kek, fındık ezmesi, pişmaniye, kazandibi, baklava…’ Güzel aile vesselam! Çok mu tehlikeli; çoook, unutmayalım. Şekerin dengesi iyi değilse yapılan tedaviden alınacak yanıtta maalesef iyi olmaz. Yanıt alınsa bile hastalık yeniden nüksedebilir. Eğer diyabet hastası olup, sigara kullanıyorsanız gözde görme sorunu yaşama riskiniz, büyük organların dolaşım problemi gibi oldukça fazladır.

GÖRME KAYBINA NEDEN OLAN EN ÖNEMLİ HASTALIK

Dünyada her 10 saniyede bir şeker hastalığına bağlı nedenlerden dolayı bir kişi hayatını kaybetmektedir. Erişkin insanlarda ise görme kaybına neden olan en önemli hastalık şeker hastalığıdır. Diğer organ hasarlarını anlatmak bu sayı için yeterli olmayacaktır. Şeker hastalığı ülkemizde Türkiye’de yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen ve gittikçe çoğalan bir hastalıktır. İster şeker olun ister olmayın, stres, depresyon gibi sizi olumsuz etkileyecek unsurlardan kendinizi ve ruhunuzu uzak tutmalısınız. Sıhhat, mutlulukla başlar, beslenme ve sporla devam eder. Tatlı ruhunuz için ‘şekersiz’ mutlu günler. Bu yüzden kötülüğün üstüne şeker serpeceğiz (Afiyet şeker) olsun…