Serinliğin bedeli ağır olmasın

Yaz aylarında birçoğumuz için sıcak hava, bitmeyen terlemeler ve gece uykularının bölünmesi, kaçınılmaz oluyor. Birçoğumuz için serinlemenin en kolay yolu da klima karşısına geçmek oluyor. Ancak vücudumuz bu ani sıcak-soğuk geçişlerine her zaman hazır olamayabiliyor. Bilinçsiz klima kullanımı, serinletmenin ötesine geçerek ciddi kas-iskelet sistemi sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Günlük yaşamda çok sık karşımıza çıkan ama genellikle fark edilmeyen bu tabloyu Elzem Bolkan Günaydın ile birlikte inceledik. Önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.

Elzem Bolkan Günaydın

SOĞUK HAVA KASLARI KİTLEYEBİLİR

Klimadan çıkan soğuk hava, doğrudan boyun, omuz, sırt veya bel gibi bölgelere temas ettiğinde kas liflerinde refleks olarak kasılma ve spazm gelişebilir. Bu durum çoğu zaman geçici bir rahatsızlık şeklinde görülse de zamanla kronik ağrılara, hareket kısıtlılığına, hatta sinir basılarına neden olabilir. Fizik tedavi kliniklerine yaz döneminde başvuran hastaların önemli bir kısmı, boyun ve bel tutulması ve ağrıları ile omuz kısıtlılığı gibi yakınmalarla gelir. Gözlemlediğimiz kadarıyla bu hastaların çoğu, gün içinde uzun saatlerini klima karşısında geçiren bireylerdir.

KLİMA KARŞISINDA HAREKETSİZ KALMAK: İKİ KAT TEHLİKE

Klima kullanımı genellikle hareketsizlikle birleşmektedir. Özellikle bilgisayar başında, araç içinde ya da dinlenme sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalmak kaslarda dolaşımı azaltır. Soğukla da birleştiğinde bu hareketsizlik, kasların beslenmesini bozarak ağrıya ve güçsüzlüğe neden olabilir. Gelişen tablo çoğu zaman şu semptomlarla kendini gösterir:

- Boyun ve omuzda sertleşme, hareket kısıtlılığı.

- Bel ağrısı ve sabah tutukluğu.

- Sırt bölgesinde yanma hissi ve batıcı ağrılar.

- Gerilim tipi baş ağrısı.

- Fibromiyalji benzeri yaygın vücut ağrıları.

EVDE, OFİSTE, ARABADA AYNI RİSK

Klima kaynaklı kas-iskelet sistemi sorunları sadece evlerde değil, ofislerde ve özel araçlarda da sık görülmektedir. Ofis çalışanlarında uzun süre aynı pozisyonda otururken vücuda vuran klima havası, bel-boyun problemlerini artırabilmektedir. Aynı şekilde uzun yol yapan şoförlerde ya da şehir içi araç kullanan bireylerde klima hava çıkışlarının doğrudan sırta ya da enseye temas etmesi, gün sonunda şiddetli ağrılara neden olabilmektedir.

TEDAVİYE DEĞİL KORUNMAYA ODAKLANIN

Bu tip sorunların tedavisi elbette mümkün. Ancak işin uzmanları olarak her zaman koruyucu önlemleri öncelemeyi öneriyoruz. Basit gibi görünen birkaç tedbir, sizi tedaviye ihtiyaç duyacağınız ağrılardan uzak tutabilir. İşte alınabilecek başlıca önlemler:

Direkt teması engelleyin: Klima hava çıkışını vücuda değil, tavana veya karşı duvara yönlendirin.

Sıcaklık farkını azaltın: İdeal iç ortam sıcaklığı 23-25°C arasındadır. Ortamla dış hava arasındaki farkı 6–8°C’den fazla tutmayın.

Zamanlayıcı kullanın: Uyku sırasında klima açık kalacaksa vücuda doğrudan esmemesini sağlayın ve zamanlayıcı ile 1-2 saat sonra kapanmasını sağlayın.

Giyime özen gösterin: İnce bir şal veya hafif bir giysiyle omuz, boyun, sırt, bel gibi ağrıya hassas bölgelerinizi örtün.

Ara verin ve hareket edin: Ofiste ya da evde, her 45-60 dakikada bir küçük esneme hareketleriyle kaslarınızı rahatlatın.

Yeterli sıvı alın: Soğuk hava ortamları, vücudu susuz bırakabilir. Kas sağlığı için günde en az 2-2.5 litre su için.

Nem dengesini sağlayın: Klima havayı kurutur, gerekirse ortam nemlendirici cihazlar kullanın. İdeal olan ortamda yüzde 45-60 nem oranı olmasıdır.

HANGİ DURUMLARDA UZMAN GÖRÜŞÜ GEREKİR?

Kısa süreli ağrılar ve kas sertlikleri genellikle kendiliğinden geçebilmektedir. Ancak ağrı birkaç günden uzun sürüyorsa, hareket kabiliyetinizi etkiliyorsa, gece uykunuzu bölüyorsa ya da yaygın vücut ağrısı eşlik ediyorsa mutlaka fizik tedavi uzmanına başvurulmalıdır. Erken tanı ve doğru yönlendirme ile sorunların kronikleşmesi önlenebilir.

KLİMA KAYNAKLI AĞRILARLA BAŞVURAN HASTALARIN TEDAVİSİ

Hastaların şikâyeti ve öyküsü ayrıntılı olarak değerlendirilip fiziksel muayenesi detaylıca yapıldıktan sonra ağrı, spazm ve hareket kısıtlılığına yönelik ağrı kesici ve kas gevşeticiler ile medikal tedaviler, sıcak uygulama ve fizik tedavi modaliteleri (elektrik akımları, ultrason vb.), hastaya özel egzersiz programları, gerektiğinde kuru iğneleme, manuel terapi ve masaj uygulamaları tedavide kullanılan yöntemlerdir. Klimasız yaz günleri elbette zorludur. Klimalar bu günlerde hayat kalitesini arttıran teknolojik nimetlerdir. Ancak serinlik uğruna sağlığınızdan olmak istemiyorsanız, klima kullanımı konusunda daha bilinçli hareket etmeli ve klimalı ortamlarda hareketi ve beden farkındalığını ihmal etmemeliyiz.