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Şenol Kalyoncu

Salgın günlerinde diş hekimliği uygulamaları

6 Haziran 2020

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşantımız büyük bir değişikliğe uğradı. Normal şartlarda yapmamız gereken birçok işimizi ertelemek zorunda kaldık. Sosyal faaliyetlerimizi, işimizi ve en önemlisi de hayatımızı evlerimize sığdırdık.

Salgın günlerinde diş hekimliği uygulamaları

Evde yapmamız gereken önemli faaliyetlerin bir tanesi de hiç şüphesiz “ağız ve diş sağlığımızı korumak” olmalı.
Tabii salgın döneminde çoğu hastane ve klinik, önlem amaçlı olarak acil hasta dışında hasta kabulünü durdurdu. Ancak unutulmamalı ki olası bir acil diş problemi çıktığında mutlaka diş hekimine başvurmak gerekir.
* * *
Bu hafta siz okurlarımız için ağız ve diş sağlığı konusunda merak edilenleri, Çene Cerrahisi Dr. Dt. Kıvanç Karadayı’ya sordum.
Sorularım şunları oldu:
* Evde kullanacağımız ağız bakım ürünleri ve doğru diş fırçalama teknikleri ile ağız ve diş sağlığımızı korumamız kendi elimizde. Ancak bu şekilde önüne geçemeyeceğimiz derin çürükler nedeniyle oluşan şiddetli ağrılar, yüz şişlikleri, apseler, kırılan dişler ve dolgular nedeniyle ciddi zorluklar yaşayabiliriz. Peki bu durumda ne yapmalıyız?
* Salgın döneminde diş hekimine gitmek doğru mu?
* Diş hekimleri bu konuda önlem alıyorlar mı?
* * *
İşte verdiği yanıtlar:

Salgın günlerinde diş hekimliği uygulamaları

KLİNİKLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

“Şiddetli ağrılarınız veya yaygın bir enfeksiyonunuz varsa, yemek yerken dahi bu durum sizi zorluyorsa, yapmanız gereken beklemek değil, acil tedavileriniz için zaman kaybetmeden diş hekiminize gitmektir. Bu dönemde biz diş hekimleri sağlığınızı korumak amacıyla ciddi önlemler alıyoruz. Siz daha kapıdan içeri girmeden önce başlıyor aslında aldığımız önlemler. Öncelikle en güvenli randevu aralıklarını oluşturuyoruz. Her randevu arasında bir süre kliniklerin dezenfeksiyonu için boşluk bırakılıyor, olabildiğince refakatçi kabul etmeden sadece tedavi edilecek hastalarımızı ağırlıyoruz.

LASTİK ÖRTÜ KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı’mızın kuralları doğrultusunda; tüm hekimlerimiz ve yardımcı personelimiz kliniğe girdiği andan itibaren steril tulum, özel maske, eldiven, gözlük ve siperler ile hem kendilerini hem de hastalarımızı çapraz enfeksiyondan korumak için büyük çaba sarf ediyorlar. Bunlara ek olarak diş hekimliğinde yıllardır yer alan ancak COVID-19 sürecinde önemi çok daha artan rubber-dam(lastik örtü) kullanımı ile ağız içinin ortamla ilişkisi kesilerek, etrafa saçılacak kan, su, tükürük aeresolünün yok denecek kadar minimum seviyeye indirilmesi sağlanmış olunuyor.

RANDEVU SAATİNE UYULMALI

Tüm bu önlemler ışığında hastalarımız hem sağlıklı bir tedavi görmüş oluyor, hem de içiniz rahat bir şekilde kliniklerden ayrılıyorsunuz. Bu konuda yapmanız gereken biz diş hekimlerinize güvenmek, bizlerin yönlendirmesini, uyarılarını dikkate almak ve işimizi kolaylaştırmak adına randevularınıza olabildiğince verilen saatte ve refakatçisiz olarak gelmektir. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde bu süreci birlikte el ele vererek en güvenli şekilde atlatacağımıza eminiz. Sağlıcakla kalın.

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