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Romatoid artrit, bağışıklık sisteminin daha çok el, el bileği, ayak ve ayak bileği gibi küçük eklemlerde, diz ve dirseğe ait eklem yapılarında nadir de olsa omuz ve kalçada eklem içerisinde bulunan sinovyum dokuda iltihaba sebep olarak ağrı, şişme, sertlik ve ısı artışı oluşturan romatolojik bir rahatsızlıktır. Bu ağrı ve şişlikler kişinin günlük hayatında ciddi hareket kısıtlamalarına neden olur. Otoimmun bir hastalık olarak kabul edilen romatoid artrit, genetik olarak yatkın kişilerde bağışıklık sisteminin anormal çalışması ve vücudun kendi sağlıklı dokularına karşı reaksiyon başlatması sonucu ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar sonucunda da eklemler ve diğer dokular hasara uğrar. Romatoid artrit başlarda anlaşılmasa dahi genellikle ilerleyen bir tablo çizer. Evreler arasındaki geçişler de hızlı gerçekleşebilir. Hastalığın birçok sebebi olabileceği için özellikle 30-50 yaş arası bireyler risk altında kabul edilir. Ancak hastalığın genetik, yaş, sigara kullanımı ve immün sistem işleyişi gibi durumlardan etkilendiği bilinmektedir.

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PEKİ NASIL FARK EDEBİLİRİZ BU HASTALIĞI?

Romatoid artrit başlangıçta pek belirti vermeyebilir ancak zamanla özellikle eklemlerde ağrılar ve şişmeler olarak kendini göstermeye başlar. Vücut yorgunluğu, kas ağrısı, hafif ateş ve anormal kilo kayıpları da yaşanabilir. Özellikle sabah uyanıldığında veya birkaç saat hareketsiz kalındığında eklemlerde tutukluk ve sertlik oluşabilir. Zamanla etkilenen bölgelerde hareket kısıtlılığı oluşur.

DOĞRU TEDAVİ İLE BELİRTİLER AZALTILABİLİR

Romatolojik bir rahatsızlık olduğu için bu bölüme öncelikle görünmek en doğrusu olacaktır ancak doktorunuz bütün ihtimalleri elemek için çoğu değerinize ve ultrasonunuza bakmak isteyebilir. Tamamen yok olan bir hastalık olduğunu söylemek zor olacaktır ancak doğru tedavi yöntemleri ve hasta uyumuyla birlikte belirtiler ciddi oranda azaltılabilir. Hastaya doktor kontrolünde verilen ilaçlar, hastanın sigara kullanımını sınırlaması ve diyetine dikkat etmesi tedavinin işe yaraması için oldukça önemli. Bununla beraber hareket kısıtlılıklarının ve duruş bozukluklarının önüne geçmek için fizik tedaviden destek alınması da oldukça faydalı olacaktır. Biraz daha ilerlemiş ve engellenemeyen inatçı ağrılara sebep olan hastalarda cerrahi işlemler de tercih edilebilmektedir. Ülkemizde de çoğu kişinin sahip olduğu ancak önemsemediği bir hastalık romatoid artrit. Geçmeyen ağrılarınız ve yorgunluğunuz varsa erken teşhis bu hastalık için çok önemli. Bu sebeple bu hastalığı görmezden gelmemek ve ağrıların üstüne gitmekte fayda var.