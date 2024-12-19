Prostat kanserlerinde ameliyatsız tedavi

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HIFU TEDAVİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Bir prostat kanserinin HIFU ile lokal olarak tedavi edilebilmesi için; multiparametrik MR ve füzyon biyopsi ile yerinin tam olarak tespit edilmiş olması gerekir. Patoloji sonucunda prostatın yalnız bir lobunda en fazla 3 odakta kanser görülmüş olması gerekir. Patoloji sonuçlarının düşük ve orta riskli kanser olması yani Gleason skorunun 3+3, 3+4, 4+3 olması gerekir. Yapılan PSMA-PET gibi tetkiklerle kanserin vücudun başka bir yerine yayılmadığı, prostat içinde sınırlı olduğunun gösterilmesi gerekir. Düşük ve orta riskli prostat kanserleri eğer az sayıda odakta ve tek lopda ise metastaz yapmamışsa ameliyatsız olarak HIFU yöntemiyle tedavi edilebilir. Tek odakta 3+3 rapor edilen prostat kanseri hastalarına literatürde “Aktif izlem” önerilmektedir. Pratikte ise çoğu zaman radikal prostatektomi yapıldığı duyulmaktadır. Takip önerilen bazı hastalar “Ben bu kanser psikolojisiyle yaşayamam” demekte ameliyat önerilen bazı hastalar ise ameliyat olmak istememekte, başka bir yöntem aramaktadırlar.

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Remzi Sağlam

AYNI GÜN YA DA ERTESİ GÜN EVE GİDEBİLİR

Buna karşın gleason skoru 3+3, 3+4, 4+3 olan tek lobda bir veya birkaç odaklı, nonmetastatik prostat kanseri olan bazı hastalar da kendilerine teklif edilen radikal Prostatektomiyi inkontinans ve ereksiyon kaybına yol açacak diye kabul etmemektedirler. Bu durumda olan hastalar gittikleri üroloji uzmanının bir tedavi alternatifi olan HIFU’dan hiç bahsetmediğini söylemektedirler. HIFU düşük ve orta risk grubundaki tek odaklı, metastaz yapmamış prostat kanseri hastaları için, inkontinans ve ereksiyon bozukluğu oranı oldukça düşük olan bir yöntemdir. Multiparametrik MR ve MR Füzyon biyopsi ile yeri ve skoru (derecesi) belirlenmiş, iyi seçilmiş hastalar için uygun bir tedavi seçeneğidir. Hasta 2 saatlik ağrısız bir işlemden sonra, aynı gün ya da ertesi gün evine gidebilir; 3-6 ay sonra PSA’nın aynı RP’de (radikal prostatektomi: prostatın ameliyatla alınması) olduğu gibi düştüğü görülür. Bir yıl sonra ve her yıl mpMR ve gerekirse biyopsi yapılarak kontrol altında tutulur. Böylece, prostatın tedavi edilmemiş kısımlarında oluşan kanserler yakalanabilir.

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‘BİLSEYDİM AMELİYAT OLMAZDIM’ DEMİŞLER

Hastaya bu yöntem hakkında geniş bilgi verildiğinde hastanın bu yöntemi tercih etmesi ve kabul etmesi gerekir. Yukarıdaki şartlara uygun bir kanser çıkması halinde hastanın doktorunun, aktif izlem, açık veya robotik ameliyat gibi yöntemler yanında fokal tedavi yöntemlerini ve en yaygın kullanılan HIFU yöntemini anlatması gerekir. Bu hem etik hem kanuni bir mecburiyettir. Radikal prostatektomi yapılmış, ereksiyonunu kaybetmiş hastalara 8 yıl sonra bu yöntem anlatıldığında, hastaların yüzde 30’u “Ben bilseydim ameliyat olmazdım” demişler.