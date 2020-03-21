Prostat kanserine Nanoknife yöntemi

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlara denir.
Prostat bezi, mesanenin hemen altında yer alan ve üretra adı verilen idrar kanalını çepeçevre saran ceviz büyüklüğünde bir organdır. Gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri, Türkiye’de ise akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülmektedir. Erken dönemde belirti vermemesi nedeniyle tanısı ve tedavisi sıklıkla gecikmektedir. Klasik olarak prostat kanserinin tedavisi ameliyattır ancak son yıllarda tıbbın bir çok alanında kullanıma giren ‘nanoknife’, prostat kanserinde de kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili TOBB ETÜ Hastanesi Uroloji Uzmanı Prof. Dr. Öztuğ Adsan şu bilgileri verdi:
CİLT ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENİYOR
“Prostat kanseri için en iyi görüntüleme ve tedavi yöntemleri artık füzyon sistemlerle sağlanmaktadır. MR füzyon prostat biyopsilerinde hastanın prostat yapısı detaylı MR ile ortaya çıkartılmaktadır. Prostat içindeki şüpheli alanlar net olarak görülebilmektedir. Daha sonra özel bir yazılımla bu görüntüler 3 boyutlu (3D) ultrasonografi cihazına aktarılmaktadır. Şüpheli alanların işaretlenmesini takiben, özel tasarlanmış biyopsi aparatlarıyla hedefe yönelik biyopsiler alınmaktadır. Füzyon biyopsi sisteminin en önemli avantajlarından bir tanesi de makat yolunun kullanılmamasıdır. Cilt üzerinden direkt prostat görüntülenerek biyopsiler alınıyor. Dolayısıyla standart biyopsilerde görülen enfeksiyon, ağrı ve kanama görülmüyor. Hedeflenen alanlardan alınacak biyopsiler sayesinde tümörün kesin tanısının konulması sağlanıyor. İşlem günübirlik yatarak ve anestezi altında yapılıyor.
HASTANIN ÖZELLİKLERİ ÖNEM TAŞIYOR
Prostat kanseri tanısı alan hastalar için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunuyor. Artık tedavi yöntemine göre hasta seçimi yerine; hastaya göre uygun tedavi yöntemi seçiliyor. Özellikle lokalize dediğimiz prostat dışına yayılmamış prostat kanseri için birçok tedavi ve izlem seçeneği vardır. Tedavi yöntemini seçerken hastanın özellikleri, hastalığın derecesi ve tedavi yönteminin uygulanabilir olması önem taşıyor.
Özelikle prostat kanserinde uygulanan robotik cerrahi gibi büyük ameliyatlar hasta açısından oldukça yorucu ve kalıcı yan etkilere neden olabiliyor. Kalıcı yan etkilerin arasında sertleşme bozuklukları ve idrar kaçırma gibi hayat kalitesini bozan durumlara rastlamaktayız.
AMELİYATA İHTİYAÇ KALMIYOR
Yeni füzyon biyopsi yönteminde tanı koyma işlemi yanında tümörü yok etme gibi tedavi işlemleri de yapılıyor. Nanoknife diye adlandırılan nonthermal (ısıtmadan) IRE yöntemi, bu amaçla kullanılan en yeni kanser tedavilerinden biridir. Özel aparatlar yardımıyla ciltten uygulanan bu yeni tedavi metoduyla artık prostat kanserinde ameliyata ihtiyaç kalmıyor. Füzyon sistemlerinde kullandığımız özel yazılımlar sayesinde tümörün bulunduğu alan net olarak işaretleniyor. Daha sonra ciltten uygun yerleştirilen tedavi edici özel iğneler sayesinde yaklaşık bir saatlik bir işlemle, prostat kanseri yok ediliyor. Bu işlem yapılırken ve sonrasında idrar kaçırma, sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerin hiçbiri görülmüyor. Tedavi tamamen kapalı yöntemle herhangi bir kesi açılmadan yapılıyor. Nanoknife IRE işlemi, füzyon biyopsi sistemine entegre çalışıyor.”
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Adsan avantajları ise şu şekilde sıraladı:
“*Ameliyatsız bir çözüm sunması,
*Organ kaybına neden olmadan kanseri tedavi edebilmesi,
*İşlemin kolay uygulanabilir olması,
*Sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerinin olmaması,
*İşlemin tekrarlanabilir olması.”
Prostat kanserine Nanoknife yöntemi
Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlara denir.
Prostat bezi, mesanenin hemen altında yer alan ve üretra adı verilen idrar kanalını çepeçevre saran ceviz büyüklüğünde bir organdır. Gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri, Türkiye’de ise akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülmektedir. Erken dönemde belirti vermemesi nedeniyle tanısı ve tedavisi sıklıkla gecikmektedir. Klasik olarak prostat kanserinin tedavisi ameliyattır ancak son yıllarda tıbbın bir çok alanında kullanıma giren ‘nanoknife’, prostat kanserinde de kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili TOBB ETÜ Hastanesi Uroloji Uzmanı Prof. Dr. Öztuğ Adsan şu bilgileri verdi:
CİLT ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENİYOR
“Prostat kanseri için en iyi görüntüleme ve tedavi yöntemleri artık füzyon sistemlerle sağlanmaktadır. MR füzyon prostat biyopsilerinde hastanın prostat yapısı detaylı MR ile ortaya çıkartılmaktadır. Prostat içindeki şüpheli alanlar net olarak görülebilmektedir. Daha sonra özel bir yazılımla bu görüntüler 3 boyutlu (3D) ultrasonografi cihazına aktarılmaktadır. Şüpheli alanların işaretlenmesini takiben, özel tasarlanmış biyopsi aparatlarıyla hedefe yönelik biyopsiler alınmaktadır. Füzyon biyopsi sisteminin en önemli avantajlarından bir tanesi de makat yolunun kullanılmamasıdır. Cilt üzerinden direkt prostat görüntülenerek biyopsiler alınıyor. Dolayısıyla standart biyopsilerde görülen enfeksiyon, ağrı ve kanama görülmüyor. Hedeflenen alanlardan alınacak biyopsiler sayesinde tümörün kesin tanısının konulması sağlanıyor. İşlem günübirlik yatarak ve anestezi altında yapılıyor.
HASTANIN ÖZELLİKLERİ ÖNEM TAŞIYOR
Prostat kanseri tanısı alan hastalar için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunuyor. Artık tedavi yöntemine göre hasta seçimi yerine; hastaya göre uygun tedavi yöntemi seçiliyor. Özellikle lokalize dediğimiz prostat dışına yayılmamış prostat kanseri için birçok tedavi ve izlem seçeneği vardır. Tedavi yöntemini seçerken hastanın özellikleri, hastalığın derecesi ve tedavi yönteminin uygulanabilir olması önem taşıyor.
Özelikle prostat kanserinde uygulanan robotik cerrahi gibi büyük ameliyatlar hasta açısından oldukça yorucu ve kalıcı yan etkilere neden olabiliyor. Kalıcı yan etkilerin arasında sertleşme bozuklukları ve idrar kaçırma gibi hayat kalitesini bozan durumlara rastlamaktayız.
AMELİYATA İHTİYAÇ KALMIYOR
Yeni füzyon biyopsi yönteminde tanı koyma işlemi yanında tümörü yok etme gibi tedavi işlemleri de yapılıyor. Nanoknife diye adlandırılan nonthermal (ısıtmadan) IRE yöntemi, bu amaçla kullanılan en yeni kanser tedavilerinden biridir. Özel aparatlar yardımıyla ciltten uygulanan bu yeni tedavi metoduyla artık prostat kanserinde ameliyata ihtiyaç kalmıyor. Füzyon sistemlerinde kullandığımız özel yazılımlar sayesinde tümörün bulunduğu alan net olarak işaretleniyor. Daha sonra ciltten uygun yerleştirilen tedavi edici özel iğneler sayesinde yaklaşık bir saatlik bir işlemle, prostat kanseri yok ediliyor. Bu işlem yapılırken ve sonrasında idrar kaçırma, sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerin hiçbiri görülmüyor. Tedavi tamamen kapalı yöntemle herhangi bir kesi açılmadan yapılıyor. Nanoknife IRE işlemi, füzyon biyopsi sistemine entegre çalışıyor.”
***
Adsan avantajları ise şu şekilde sıraladı:
“*Ameliyatsız bir çözüm sunması,
*Organ kaybına neden olmadan kanseri tedavi edebilmesi,
*İşlemin kolay uygulanabilir olması,
*Sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerinin olmaması,
*İşlemin tekrarlanabilir olması.”