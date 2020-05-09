Primer İmmün Yetmezlik ve COVID-19

Bağışıklık sistemimizi oluşturan elemanlardan herhangi birinin yokluğu ya da fonksiyon bozukluğu immün yetmezlik hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklar kalıtsal ya da genetik nedenlere bağlı geliştiğinde primer immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetmezliği) olarak adlandırılır.
Ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınında primer immun yetmezliği olan hastalar için çok daha önem arzeder. Çünkü virüslerle savaşta bağışıklık sistemimiz çok önemlidir ancak doğuştan immun yetmezliği olan hastalarda bu sistem yetersiz işlev gördüğü için bu tür hastalarda çok daha ciddi sonuçlar ortaya çıkar. ‘Primer İmmün Yetmezlik nedir’ ve ‘bu rahatsızlığı olan hastalar pandemi sırasında nasıl hareket etmelidir’ sorularını konunun uzmanı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı doktorlarından Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner’le konuştuk.
400 FARKLI ÇEŞİDİ VARDIR
“Primer İmmün Yetmezlik (PIY) Hastalıkları; bağışıklık sisteminin işlevindeki bozukluklara bağlı olarak sık veya ağır enfeksiyon geçirmek ya da bu nedenle sık ya da uzun süreli hastanede kalmayı gerektiren durumlara neden olmaktadır. Yaklaşık 400 farklı çeşidi vardır. Avrupa ve Amerika kıtasında nadir hastalıklardan kabul edilmekle birlikte ülkemizdeki sıklığının çok daha fazla olduğunu bilmekteyiz.
BÜYÜME GERİLİĞİ, KİLO ALAMAMA
Çocuklarda büyüme geriliği, ishal, kilo alamama, ağızda bebeklik döneminden sonra halen devam eden pamukçuk varlığı, lenf bezelerinde büyüme, otoimmün hastalıklar, bazı kanserler, ağır ve çoklu alerjiler de bu hastalıkların belirtilerindendir. Şikâyetler çocukluk çağında başlayabileceği gibi erişkinlerde de bu hastalıklar görülebilmektedir. Şüphe duyulduğunda detaylı öykü, fizik muayene ve ileri tetkikler için çocuk ya da erişkin immünoloji ve alerji uzmanlarına başvurmak gereklidir.
HİJYEN KURALLARINA SIKI UYULMALI
Tedavi uzmanların uygun gördüğü koruyucu antibiyotikler, eksik olan immünglobulinlerin yerine konması, özel ilaçlarla hedeflenmiş tedaviler, bazı hastalar için kemik iliği nakli ya da gen tedavisi olarak sıralanabilir.
COVID-19 pandemisinde PIY hastaları alışkanlık edinmiş oldukları genel hijyen kurallarına ek olarak evde izolasyon, evdeki bireylerden dışarıya çıkmak zorunda olanlar varsa onlarla ev içinde maske ile kısa süreli görüşmeleri, ihtiyaç halinde hekimleri ile iletişime geçerek yine maske kullanarak hastaneye başvurmaları gereklidir.
İMYED SOSYAL DESTEK SAĞLIYOR
İmmün Yetmezlik Hasta Derneği (İMYED) uluslararası bir kuruluş olan IPOPI’nin (International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies) şubesi olarak PIY hastaları ve yakınları için ülkemizde sosyal destek sağlamaktadır. 22-29 Nisan haftası her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle Primer İmmün Yetmezlik Haftası olarak kutlanmaktadır. 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Haftası’nda 10 yıldır geleneksel olarak ülkemizde hastalar, aileler, hekimler, hemşireler ve gönüllüler tarafından balon uçurma şenliği ile kutlanmaktadır. Bu sene ise kutlama videomuza //www.imyed.org adresinden ulaşılmaktadır. Primer immün yetmezlik ailemizin üyeleri tarafından çizilen ve renklendirilen balonlar her sene olduğu gibi tanı ve tedavi imkânına ulaşan her bir hastayı temsil etmektedir.
Sağlıkla kalalım, evde Kalalım.”
Primer İmmün Yetmezlik ve COVID-19
Bağışıklık sistemimizi oluşturan elemanlardan herhangi birinin yokluğu ya da fonksiyon bozukluğu immün yetmezlik hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklar kalıtsal ya da genetik nedenlere bağlı geliştiğinde primer immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetmezliği) olarak adlandırılır.
Ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınında primer immun yetmezliği olan hastalar için çok daha önem arzeder. Çünkü virüslerle savaşta bağışıklık sistemimiz çok önemlidir ancak doğuştan immun yetmezliği olan hastalarda bu sistem yetersiz işlev gördüğü için bu tür hastalarda çok daha ciddi sonuçlar ortaya çıkar. ‘Primer İmmün Yetmezlik nedir’ ve ‘bu rahatsızlığı olan hastalar pandemi sırasında nasıl hareket etmelidir’ sorularını konunun uzmanı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı doktorlarından Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner’le konuştuk.
400 FARKLI ÇEŞİDİ VARDIR
“Primer İmmün Yetmezlik (PIY) Hastalıkları; bağışıklık sisteminin işlevindeki bozukluklara bağlı olarak sık veya ağır enfeksiyon geçirmek ya da bu nedenle sık ya da uzun süreli hastanede kalmayı gerektiren durumlara neden olmaktadır. Yaklaşık 400 farklı çeşidi vardır. Avrupa ve Amerika kıtasında nadir hastalıklardan kabul edilmekle birlikte ülkemizdeki sıklığının çok daha fazla olduğunu bilmekteyiz.
BÜYÜME GERİLİĞİ, KİLO ALAMAMA
Çocuklarda büyüme geriliği, ishal, kilo alamama, ağızda bebeklik döneminden sonra halen devam eden pamukçuk varlığı, lenf bezelerinde büyüme, otoimmün hastalıklar, bazı kanserler, ağır ve çoklu alerjiler de bu hastalıkların belirtilerindendir. Şikâyetler çocukluk çağında başlayabileceği gibi erişkinlerde de bu hastalıklar görülebilmektedir. Şüphe duyulduğunda detaylı öykü, fizik muayene ve ileri tetkikler için çocuk ya da erişkin immünoloji ve alerji uzmanlarına başvurmak gereklidir.
HİJYEN KURALLARINA SIKI UYULMALI
Tedavi uzmanların uygun gördüğü koruyucu antibiyotikler, eksik olan immünglobulinlerin yerine konması, özel ilaçlarla hedeflenmiş tedaviler, bazı hastalar için kemik iliği nakli ya da gen tedavisi olarak sıralanabilir.
COVID-19 pandemisinde PIY hastaları alışkanlık edinmiş oldukları genel hijyen kurallarına ek olarak evde izolasyon, evdeki bireylerden dışarıya çıkmak zorunda olanlar varsa onlarla ev içinde maske ile kısa süreli görüşmeleri, ihtiyaç halinde hekimleri ile iletişime geçerek yine maske kullanarak hastaneye başvurmaları gereklidir.
İMYED SOSYAL DESTEK SAĞLIYOR
İmmün Yetmezlik Hasta Derneği (İMYED) uluslararası bir kuruluş olan IPOPI’nin (International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies) şubesi olarak PIY hastaları ve yakınları için ülkemizde sosyal destek sağlamaktadır. 22-29 Nisan haftası her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle Primer İmmün Yetmezlik Haftası olarak kutlanmaktadır. 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Haftası’nda 10 yıldır geleneksel olarak ülkemizde hastalar, aileler, hekimler, hemşireler ve gönüllüler tarafından balon uçurma şenliği ile kutlanmaktadır. Bu sene ise kutlama videomuza //www.imyed.org adresinden ulaşılmaktadır. Primer immün yetmezlik ailemizin üyeleri tarafından çizilen ve renklendirilen balonlar her sene olduğu gibi tanı ve tedavi imkânına ulaşan her bir hastayı temsil etmektedir.
Sağlıkla kalalım, evde Kalalım.”