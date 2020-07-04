Pandemi sürecinde saç ekim cerrahisi

Estetik bir görünüm için önem taşıyan saçlar, çevresel ve kalıtsal faktörlere bağlı olarak zamanla dökülebiliyor.
Saç ekim cerrahisi ile kişinin kendisinden alınan saç kökü ya da kıllarla saçları eski haline getirebilmek ise mümkün. Uzmanlar, saç ekiminin özgüveni de arttırdığını vurguluyor. Bu arada tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlara korku salan COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen saç ekimi operasyonları da yeni normalleşmeyle birlikte tekrar uygulanmaya başladı. ‘Saç ekimi nedir?’, ‘Salgınla ilgili ne gibi önlemler alındı?’ tüm bu soruları Medikal Estetik Hekimi Dr. Muhammet Özgehan’e sorduk. Kliniklerin, gerekli önlemleri aldığını belirten Özgehan, saç ekimi kliniklerinin normal şartlarda da belli standartlara uymak zorunda olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:
ODALARDA UVC LAMBALAR VAR
“Bizde tüm odalarda virüse karşı etkili UVC lambalar var. Bu yönetmelik gereği zorunlu. Yani aslında virüsten en izole ortamlardan biri saç ekimi ameliyathaneleri ancak yine kişisel teması azaltmak için mesafe koşuluna uymaya, el dezenfektanlarını sık kullanmaya, maske önlemlerini almaya bizler de dikkat ediyoruz. Eskisi kadar sık randevular vermiyoruz.
BLOK ANESTESİ YAPILIYOR
Saç ekimi, kişilerin mevcut saçlarını daha doğru bir dağılımla boş yerlere yayma işlemidir. Saç ekimi yapılan kişilerin büyük çoğunluğu ‘erkek tipi saç dökülmesi’ yaşıyor. Bu durum genetik bir özellik. 12’nci aya kadar saç çıkması devam ediyor. Cerrahi işlem öncesi blok anestezi yapılıyor. İşlem, mikroskop altında çalışıldığında 9-10 saat sürüyor. Hastalar, ekim sonrası hiç ağrı hissetmiyor. Saç ekimi hastalarıyla 7 aylık beraber geçirdiğimiz bir süre var. İlk çıktıklarında 3’üncü günde özel yıkamalarını biz yapıyoruz. Ekim hastalarına saç güçlendirici tedaviler de uyguluyoruz. Saçlarının tam olarak mutlu edebilecek görseli 7’nci ayda oluşuyor. 12’nci aya kadar saç çıkması devam ediyor.
SAKAL VE KAŞ DA EKİLİYOR
Bu yöntemle farklı uygulamalar da yapılıyor. Örneğin, sakalsız hastalarda, saç kıllarını alarak sakal yapabiliyoruz. Yüzde estetik cerrahi uygulamalarda, yanıklarda ya da doğumdan sakalsız hastalarda saçtan aldığımız greftlerle sakal ekimi uygulamaları da yapılmakta. Kadınlarda aynı şekilde kaş ekimi yine saçtan alarak uygulama yapmak mümkün.
Hastalardan en çok duyduğum ifade ‘Aynaya baktığımda kendimi kötü hissediyordum’. Saç ekimi, kişinin öz güvenini de arttırıyor. Özgüvenlerini yeniden kazanmaları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için bu konuda yapılan çok araştırma var.”
Pandemi sürecinde saç ekim cerrahisi
Estetik bir görünüm için önem taşıyan saçlar, çevresel ve kalıtsal faktörlere bağlı olarak zamanla dökülebiliyor.
Saç ekim cerrahisi ile kişinin kendisinden alınan saç kökü ya da kıllarla saçları eski haline getirebilmek ise mümkün. Uzmanlar, saç ekiminin özgüveni de arttırdığını vurguluyor. Bu arada tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlara korku salan COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen saç ekimi operasyonları da yeni normalleşmeyle birlikte tekrar uygulanmaya başladı. ‘Saç ekimi nedir?’, ‘Salgınla ilgili ne gibi önlemler alındı?’ tüm bu soruları Medikal Estetik Hekimi Dr. Muhammet Özgehan’e sorduk. Kliniklerin, gerekli önlemleri aldığını belirten Özgehan, saç ekimi kliniklerinin normal şartlarda da belli standartlara uymak zorunda olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:
ODALARDA UVC LAMBALAR VAR
“Bizde tüm odalarda virüse karşı etkili UVC lambalar var. Bu yönetmelik gereği zorunlu. Yani aslında virüsten en izole ortamlardan biri saç ekimi ameliyathaneleri ancak yine kişisel teması azaltmak için mesafe koşuluna uymaya, el dezenfektanlarını sık kullanmaya, maske önlemlerini almaya bizler de dikkat ediyoruz. Eskisi kadar sık randevular vermiyoruz.
BLOK ANESTESİ YAPILIYOR
Saç ekimi, kişilerin mevcut saçlarını daha doğru bir dağılımla boş yerlere yayma işlemidir. Saç ekimi yapılan kişilerin büyük çoğunluğu ‘erkek tipi saç dökülmesi’ yaşıyor. Bu durum genetik bir özellik. 12’nci aya kadar saç çıkması devam ediyor. Cerrahi işlem öncesi blok anestezi yapılıyor. İşlem, mikroskop altında çalışıldığında 9-10 saat sürüyor. Hastalar, ekim sonrası hiç ağrı hissetmiyor. Saç ekimi hastalarıyla 7 aylık beraber geçirdiğimiz bir süre var. İlk çıktıklarında 3’üncü günde özel yıkamalarını biz yapıyoruz. Ekim hastalarına saç güçlendirici tedaviler de uyguluyoruz. Saçlarının tam olarak mutlu edebilecek görseli 7’nci ayda oluşuyor. 12’nci aya kadar saç çıkması devam ediyor.
SAKAL VE KAŞ DA EKİLİYOR
Bu yöntemle farklı uygulamalar da yapılıyor. Örneğin, sakalsız hastalarda, saç kıllarını alarak sakal yapabiliyoruz. Yüzde estetik cerrahi uygulamalarda, yanıklarda ya da doğumdan sakalsız hastalarda saçtan aldığımız greftlerle sakal ekimi uygulamaları da yapılmakta. Kadınlarda aynı şekilde kaş ekimi yine saçtan alarak uygulama yapmak mümkün.
Hastalardan en çok duyduğum ifade ‘Aynaya baktığımda kendimi kötü hissediyordum’. Saç ekimi, kişinin öz güvenini de arttırıyor. Özgüvenlerini yeniden kazanmaları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için bu konuda yapılan çok araştırma var.”