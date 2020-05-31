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Şenol Kalyoncu

Pandemi döneminde yaz gebeleri için 10 altın öneri

31 Mayıs 2020

Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs, herkesi olduğu gibi anne adaylarını da tedirgin ediyor.

Pandemi döneminde yaz gebeleri için 10 altın öneri

Hamileler koronavirüsün hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığına etkileri konusundaki sorulara yanıt arıyor. Gebelikte koronavirüs enfeksiyonu ve etkileriyle ilgili bilgi çok azdır. Henüz anne karnında veya gebelik sonrasındaki dönemde enfeksiyon bildirilmedi. Bununla birlikte bağışıklık sistemi zayıf olan riskli grupların başında yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar ve gebeler yer alıyor. Enfeksiyonlar hepimiz açısından son derece önemli ancak konu gebelik olunca anne adayının ve karnındaki bebeğinin daha güvenli koşullarda olması büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi günlerinde gebeler nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların yanıtını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Orçan 10 başlık altında şöyle sıraladı.

Pandemi döneminde yaz gebeleri için 10 altın öneri

D-VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN

Yiyeceklerden alamadığımız tek vitamin ‘D-vitamini’dir. Yeterli sentezi için yazın saat 11.00-15.00 arası UVB ışınlarından 20 dakika faydalanmak gerekir. Evde kaldığınız bu dönemde kan D-vitamini seviyeniz daha da düşmüş olabilir, bağışıklık sistemi yolaklarında önemli rolü bulunan D-vitamini yeterli düzeyde tutmak için günlük damla formunda takviye alınmalı.

EVDE DÜZENLİ HAREKET EDİN

Evde yoga, pilates yapabilir, merdiven inip çıkabilirsiniz. Elektrik süpürgesi ile ev süpürme, ağır kaldırma gibi hareketlerden uzak durun.

TEMİZ HAVA ALMALISINIZ

Sakin saatlerde yakınınızdaki parklarda maskesiz 30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapın, bu esnada sosyalleşmeyin, 1.5 metre sosyal mesafeyi koruyun. Uzaktan biri geldiğini görürseniz maskenizi takın.

SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN

Eve misafir kabul etmeyin, yakınlarınız dışarıdan geldiğinde önce ellerini yıkasınlar kıyafetlerini kirliye atsınlar.

EVİNİZİ TEMİZ TUTUN

Temizlik malzemesi olarak organik ürünler veya sirke gibi doğal ürünler tercih edin. Dezenfektanların çoğunu soluyarak yararlı bakterilerinizi öldürürsünüz, abartı temizlikten kaçının.

SAKİN KALMAYA ÇALIŞIN

Kanınızdaki gebelik hormonu progesteron zaten sizi sakin tutacaktır, kaygı düzeyinizin artması sizi olumsuz etkiler. Online gebe destek grupları gibi sosyal gruplara katılın. Meditasyon, yoga, hipnoz, psikoterapi gibi uygulamalar da kaygınızı azaltmak da çok işe yarar.

BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN

Besinlerinizin çoğu çiğ taze sebze meyve olsun, şekerden uzak durun, haftada 2 kez balık tüketemiyorsanız Omega-3 vitamini kullanın.

BEBEĞİNİZLE KONUŞUN

Bebeğinizle istediğiniz kadar konuşun, özellikle tekmelediğinde onu fark ettiğinizi söyleyin, coşkuyla karşılayın. Bebekler bütün duyguları hisseder.

SÜREKLİ HABER İZLEMEYİN

Akşam korona vakaları haberlerine bir kez bakın, gün içinde sürekli haber izlemeyin.

BEBEĞİNİZLE İLGİLİ OLUMLU DÜŞÜNÜN

İnternetten normal doğumun animasyon videolarını izleyin, gün içinde bebeğinizi sağlıklıca doğurduğunuzu hayal edin, gece uyumadan önce sakince gözlerinizi kapayın bebeğiniz yanınızda olduğunu, kokusunu, dokunuşunu hissedip uykuya dalın.

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