 Otolog genital dolgu (genital yağ enjeksiyonu)

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Artık kendi yağ hücrelerimiz ile genital estetik ve genital dolgu yapılabiliyor. Otolog rejeneratif terapilerde kullanılan nano teknolojik bir yöntem mevcut. Bu yöntemden genital estetik, medikal estetik, ortopedi, saçlı deri ve yara iyileşmesinde faydalanılıyor. Jinekolojide genital estetik alanında kullanıldığında ameliyathane ortamı gerektirmeyen, konforlu ve güvenli uygulamalar ile radikal sonuçlar elde edilebilmekte. Jinekoloji alanında rejeneratif (iyileştirici, gençleştiri) terapiler adı altında intimate rejuvenasyon, menopoz genitoürine (vajinal kuruluk, dyspareunia, vajinal kaşıntı, dizüri, postkoital kanama) sendromu, liken skleroz ve plano, vajina posterior cerrahi skarı, vajina mukoza atrofisi, vajina gevşekliği ve vulva perineal radyodermit tedavilerinde klinik ortamda kalıcı ve yüz güldürücü sonuçları alınabiliyor. Bu yöntemde kişinin kendi yağ hücreleri toplanıyor. Yağ hücrelerini parçalamadan, aynı boyutta ve güveli bölgeden sonrasında ekstra bıçaklama işlemi gerektirmeyen nano teknoloji ile en genç ve en kaliteli yağ hücreleri canlı toplanıyor. Sonra santrifüj edilerek özel kanüllerle genital bölgeye uygulanıyor. Uygulamada kolaylıkları, etkililikleri, standardizasyonları ve en önemlisi güçlü bilimsel çalışmalarla desteklenmiş olması ile başarılı sonuçlar alınabiliyor. Sonuç olarak kendi yağ hücrelerimizin santrifüj edilerek yine kendimize transfer edilmesi bir tür rejeneratif tedavidir.

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