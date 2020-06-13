Normalleşme sürecinde anestezi hekimliği

Poliklinik hizmetleri ve ameliyatların planlamasında her kurum fiziki şartları, çalışan sayısı, hasta çeşitliliği, malzeme temini açısından kendi yol haritasını oluşturmalıdır.
Bu geçiş sürecindeki ameliyatlar için ise Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda bir politika belirlenmektedir. Bu süreçte ertelenen elektif ameliyatlar artık yapılmaya başlandı. Ancak hastalar ameliyat öncesi ‘anestezi ve COVID-19 hastalığı önlemi açısından nasıl değerlendirilir’ ve ‘ne gibi önlemler alınır’. Tüm bu merak edilenleri TOBB ETÜ Hastanesi anestezi bölümü doktorlarından Uz. Dr. Merve Bayraktaroğlu’nun görüşlerini aldık.
30 DAKİKA ARALIKLA HASTA KABULÜ
“Sağlık Bakanlığı tarafından alınan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında mart ayından beri acil durumlar dışında ameliyatlarımızı yapamıyorduk. Bu hafta itibarıyla artık kademeli olarak normalleşme sürecine geçiyoruz. Öncelikle hastanemize başvuran her hastaya ve hasta yakınına girişte ateş ölçümü yapılıyor ve eğer yoksa maske takmaları sağlanıyor. Tüm bölümlerde randevu saatleri hasta aralarında en az 30 dakika boşluk olacak şekilde düzenleniyor. Bu arada odaların temizliği ve havalandırılması sağlanıyor.
HASTALARA PCR TESTİ YAPILIYOR
Ameliyat kararı verilen hasta, anestezi öncesi değerlendirme için polikliniğimize geldiğinde koronavirüs enfeksiyonuna yönelik belirtiler ve şüpheli temas öyküsü yönünden de inceleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda şüphelenilen tüm hastalardan sürüntü örneği (COVID-19 PCR) alınıyor. İhtiyaç duyulursa göğüs hastalıkları muayenesi planlanarak akciğer filmi veya tomografisi de çekiliyor.
TESTİ İKİ KEZ NEGATİF OLMALI
Anestezi ve cerrahi girişim COVID-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahileri erteliyoruz. Hastalık sonrası ameliyat planlanabilmesi için koronavirüs testinin belli aralıklarla en az iki kez negatif olması gerekiyor. Bunun yanı sıra akciğer tomografisinde herhangi bir lezyon kalmadığının görülmesi de önemli. Ameliyata alınacak hastalar ise tıbbi maske ile ameliyathaneye getirilip bekletilmeden ameliyat masasına alınıyor. Genel anestezi gerekmeyen tüm durumlarda ameliyat süresince hasta maske takmaktadır.
HAVALANDIRMA SİSTEMİ BULUNUYOR
Ameliyathanelerde sterilizasyon ve temizliğe çok dikkat ediliyor. Ameliyat odalarımızın hepsinde önerildiği şekilde hava filtreleme ve negatif basınçlı havalandırma sistemleri bulunuyor. Ameliyat bitişinde ayılma süresi ameliyat salonunda geçirilerek hastalar doğrudan odalarına gönderiliyor. Her ameliyat sonrası temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için yeterli vakit ayrılmaktadır. Tüm ameliyathane çalışanları korunma yöntemleri ve belirtiler konusunda düzenli olarak bilgilendirilip, uyumları denetlenmektedir. Öneriler doğrultusunda ana hatlar çizildikten sonra, yaşanan süreç içinde güncellemeleri yapmak mümkün olacaktır.”
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Normalleşme sürecinde anestezi hekimliği
Poliklinik hizmetleri ve ameliyatların planlamasında her kurum fiziki şartları, çalışan sayısı, hasta çeşitliliği, malzeme temini açısından kendi yol haritasını oluşturmalıdır.
Bu geçiş sürecindeki ameliyatlar için ise Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda bir politika belirlenmektedir. Bu süreçte ertelenen elektif ameliyatlar artık yapılmaya başlandı. Ancak hastalar ameliyat öncesi ‘anestezi ve COVID-19 hastalığı önlemi açısından nasıl değerlendirilir’ ve ‘ne gibi önlemler alınır’. Tüm bu merak edilenleri TOBB ETÜ Hastanesi anestezi bölümü doktorlarından Uz. Dr. Merve Bayraktaroğlu’nun görüşlerini aldık.
30 DAKİKA ARALIKLA HASTA KABULÜ
“Sağlık Bakanlığı tarafından alınan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında mart ayından beri acil durumlar dışında ameliyatlarımızı yapamıyorduk. Bu hafta itibarıyla artık kademeli olarak normalleşme sürecine geçiyoruz.
Öncelikle hastanemize başvuran her hastaya ve hasta yakınına girişte ateş ölçümü yapılıyor ve eğer yoksa maske takmaları sağlanıyor. Tüm bölümlerde randevu saatleri hasta aralarında en az 30 dakika boşluk olacak şekilde düzenleniyor. Bu arada odaların temizliği ve havalandırılması sağlanıyor.
HASTALARA PCR TESTİ YAPILIYOR
Ameliyat kararı verilen hasta, anestezi öncesi değerlendirme için polikliniğimize geldiğinde koronavirüs enfeksiyonuna yönelik belirtiler ve şüpheli temas öyküsü yönünden de inceleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda şüphelenilen tüm hastalardan sürüntü örneği (COVID-19 PCR) alınıyor. İhtiyaç duyulursa göğüs hastalıkları muayenesi planlanarak akciğer filmi veya tomografisi de çekiliyor.
TESTİ İKİ KEZ NEGATİF OLMALI
Anestezi ve cerrahi girişim COVID-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahileri erteliyoruz. Hastalık sonrası ameliyat planlanabilmesi için koronavirüs testinin belli aralıklarla en az iki kez negatif olması gerekiyor. Bunun yanı sıra akciğer tomografisinde herhangi bir lezyon kalmadığının görülmesi de önemli. Ameliyata alınacak hastalar ise tıbbi maske ile ameliyathaneye getirilip bekletilmeden ameliyat masasına alınıyor. Genel anestezi gerekmeyen tüm durumlarda ameliyat süresince hasta maske takmaktadır.
HAVALANDIRMA SİSTEMİ BULUNUYOR
Ameliyathanelerde sterilizasyon ve temizliğe çok dikkat ediliyor. Ameliyat odalarımızın hepsinde önerildiği şekilde hava filtreleme ve negatif basınçlı havalandırma sistemleri bulunuyor. Ameliyat bitişinde ayılma süresi ameliyat salonunda geçirilerek hastalar doğrudan odalarına gönderiliyor. Her ameliyat sonrası temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için yeterli vakit ayrılmaktadır. Tüm ameliyathane çalışanları korunma yöntemleri ve belirtiler konusunda düzenli olarak bilgilendirilip, uyumları denetlenmektedir. Öneriler doğrultusunda ana hatlar çizildikten sonra, yaşanan süreç içinde güncellemeleri yapmak mümkün olacaktır.”