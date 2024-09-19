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Şenol Kalyoncu
Şenol Kalyoncu
Şenol KalyoncuYazarın Tüm Yazıları

Normal sanılan ağrı: Dismenore

#Şenol Kalyoncu#Dismenore#Ağrı

Sevgili Hürriyet okurları... Bu hafta sizlere çoğu kadının sahip olduğu ancak ne olduğunu bilmediği bir ağrıdan bahsedeceğim.

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Adet sancısının çok ağrılı olup günlük hayatı etkileyecek duruma gelmesi durumuna dismenore deniyor. Tanı konulduktan sonra tedavisi de mümkün. Ancak çoğu kadın bu ağrıları normal sanıp doktora başvurmuyor. Öncelikle bakalım nedir bu dismenore? Sağlıklı ve üreme çağındaki her kadının adet döngüsünde ağrılar oluşabilir. Bunun şiddetli haline dismenore denir. Semptomlar da kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yaşam tarzı, sigara kullanımı gibi durumlar da bu semptomları etkileyebilir. İki tipe ayrılan dismenoreden primer olan adet döngüsü içindeki ağrıya deniyor. Sekonder tipinde ise altta yatan başka bir rahatsızlık bulunuyor. Bunun tespit edilmesi için de kadın doğum uzmanının yaptığı ultrasonlar ve tahliller çok önemli. Öncelikle alt karın bölgesinde adet başlamadan önce hissedilen ağrı bacak ve kalçalara da yayılabilir. Bunun yanında baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantıya sebep olabilir. Primer olanında ağrının azaltılması için ilaç tedavisine başlanabilir. Sekonder olanda ise endometriozis, pelvik inflamatuar rahatsızlıklar ve adenomyozis gibi altta yatan nedenler olabilir. Bu hastalıkların tedavisine de önem verilmeli ve ertelenmemeli.

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Normal sanılan ağrı: Dismenore

HASTALIĞA GÖRE TEDAVİ SEÇİLMELİ

Primer olan dismenorede ağrıya sebep olan hormon başlangıçta yüksek seviyelerde olsa bile adet başladıktan sonra zamanla düşer. Ancak sekonder olan ağrıda altta yatan kadın üreme sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olduğundan ağrı azalan bir seyir göstermez. Adet bittikten sonra da devam edebilir. Primer dismenore tedavisinde non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve doğum kontrol hapları doktor kontrolünde kullanılabilir. Sıcak su torbaları, egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri de semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Sekonder dismenorede hastalığa göre tedavi seçilmelidir. Bu sebeple doktor kontrolünde ilerlemek hem ağrının azalması hem de altta yatan hastalığın tedavisi için önemli. Dikkate alınmadığında bu altta yatan hastalığın ilerlemesine ve daha büyük problemlere yol açabilir. Ülkemizde de olduğu gibi dünya üzerindeki çoğu kadını etkileyen dismonere sebepleri bilinmediği takdirde hem daha büyük sorunlara sebep olabilir hem de günlük yaşamı ciddi anlamda etkileyebilir. Bu sebeple uzun süredir devam eden bir ağrı varsa bir kadın doğum uzmanına görünmekte fayda var.

#Şenol Kalyoncu#Dismenore#Ağrı
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