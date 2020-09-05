Menopozda yapay hormon tedavisi

Günümüzde tedavilerin büyük bir kısmında kullanılamayan hormonlar yerine bu hormonlar gibi davranan ilaçlarla vücut işlerliğini eski haline getirmek için uğraşılıyor.
Ancak bu ilaçlar yurt dışından geldiği için ülkemizde yüksek fiyatla satılıyor ve çoğu hastanın erişimi sağlanamıyor. Bu konuya eğilen Yeditepe Üniversitesi, özellikle menopoz döneminden sonra kadınlarda kemik erimesi ve kıkırdak aşınmalarında kullanılan paratiroid hormonunun kopyasını geliştirmeyi başardı.
KALSİYUM DENGESİ BOZULUR
Paratiroid, tiroid bezinin arkasında yer alan bezlerdir. Paratiroid bezinin işlevi, kalsiyum dengesinin sağlanması için gerekli olana parathormon salgısının oluşturulmasıdır. Bu salgı, sinirlerin, kasların, böbreklerin, kalbin ve kemiklerin normal işlevlerini görmelerini sağlar. Bezlerde bir hasar oluştuğunda kalsiyum dengesi bozulur ve bu durum vücutta kalıcı hasarların meydana gelmesine neden olabilir. Menopoza giren kadınlarda da bu hormonun işleyişinin bozulmasıyla kemik ve kıkırdak yapısında bozulmalara sebep olduğu ve bu sebeple bu hormon ilaçlarına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Biyobenzer dediğimiz hormon yapısında ilaçlar bu hormonların eksikliğinde, işlev kaybı gibi durumlarında hormon yerine kullanılabiliyor. Yani vücut işlerliği sürmesi için çalışmayan hormon yerine yapay olanı veriliyor. Çoğu hastanın da fiyatları sebebiyle ulaşamadığı bu ilaçlar için Yeditepe Üniversitesi uzun zamandır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.
İKİ YILDA GELİŞTİRİLDİ
İki yıl süren yoğun çalışmalarla Yeditepe Üniversitesi’nde ilacı geliştiren Prof. Dr. Erhan Ayşan, kullanım alanlarının başında parathormon eksikliği yaşayanlar geldiğini belirtti. İlaçtan faydalanabilecek diğer önemli hasta grubu ise, kemik eklem hastaları; kemik erimeleri, özellikle kadınlarda ileri yaşlarda yaygın olarak görülen osteoartritler, artroz hastaları. Nüfusun yaklaşık yarısı kadın. Ortalama insan ömrünün uzamasıyla birlikte menopoza giren kadın sayısı arttığını belirten Ayşan, her menopoza giren kadının belli düzeylerde kemik erimesi sorunu yaşadığını ve tedavi gerektiren kadınlarda bilinen en etkili ilaç biyobenzer parathormon uygulaması olduğunu kaydetti. Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada bu ilaç fiyatından dolayı yeterli düzeyde kullanılamıyor.
İlacın son aşamasında olduklarını belirten Prof. Dr. Ayşan ve ekibi çok yakın bir zaman diliminde izinlerini alıp ilacı raflara yerleştirebilecekleri bilgisini verdi. Hem hastalar hem de ekonomimiz açışından oldukça büyük bir gelişme olan bu biyobenzer paratiroid hormonu bir sonraki gelişmelerin de yolunu açmış olabilir.
Menopozda yapay hormon tedavisi
Günümüzde tedavilerin büyük bir kısmında kullanılamayan hormonlar yerine bu hormonlar gibi davranan ilaçlarla vücut işlerliğini eski haline getirmek için uğraşılıyor.
Ancak bu ilaçlar yurt dışından geldiği için ülkemizde yüksek fiyatla satılıyor ve çoğu hastanın erişimi sağlanamıyor. Bu konuya eğilen Yeditepe Üniversitesi, özellikle menopoz döneminden sonra kadınlarda kemik erimesi ve kıkırdak aşınmalarında kullanılan paratiroid hormonunun kopyasını geliştirmeyi başardı.
KALSİYUM DENGESİ BOZULUR
Paratiroid, tiroid bezinin arkasında yer alan bezlerdir. Paratiroid bezinin işlevi, kalsiyum dengesinin sağlanması için gerekli olana parathormon salgısının oluşturulmasıdır. Bu salgı, sinirlerin, kasların, böbreklerin, kalbin ve kemiklerin normal işlevlerini görmelerini sağlar. Bezlerde bir hasar oluştuğunda kalsiyum dengesi bozulur ve bu durum vücutta kalıcı hasarların meydana gelmesine neden olabilir. Menopoza giren kadınlarda da bu hormonun işleyişinin bozulmasıyla kemik ve kıkırdak yapısında bozulmalara sebep olduğu ve bu sebeple bu hormon ilaçlarına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Biyobenzer dediğimiz hormon yapısında ilaçlar bu hormonların eksikliğinde, işlev kaybı gibi durumlarında hormon yerine kullanılabiliyor. Yani vücut işlerliği sürmesi için çalışmayan hormon yerine yapay olanı veriliyor. Çoğu hastanın da fiyatları sebebiyle ulaşamadığı bu ilaçlar için Yeditepe Üniversitesi uzun zamandır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.
İKİ YILDA GELİŞTİRİLDİ
İki yıl süren yoğun çalışmalarla Yeditepe Üniversitesi’nde ilacı geliştiren Prof. Dr. Erhan Ayşan, kullanım alanlarının başında parathormon eksikliği yaşayanlar geldiğini belirtti. İlaçtan faydalanabilecek diğer önemli hasta grubu ise, kemik eklem hastaları; kemik erimeleri, özellikle kadınlarda ileri yaşlarda yaygın olarak görülen osteoartritler, artroz hastaları. Nüfusun yaklaşık yarısı kadın. Ortalama insan ömrünün uzamasıyla birlikte menopoza giren kadın sayısı arttığını belirten Ayşan, her menopoza giren kadının belli düzeylerde kemik erimesi sorunu yaşadığını ve tedavi gerektiren kadınlarda bilinen en etkili ilaç biyobenzer parathormon uygulaması olduğunu kaydetti. Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada bu ilaç fiyatından dolayı yeterli düzeyde kullanılamıyor.
İlacın son aşamasında olduklarını belirten Prof. Dr. Ayşan ve ekibi çok yakın bir zaman diliminde izinlerini alıp ilacı raflara yerleştirebilecekleri bilgisini verdi. Hem hastalar hem de ekonomimiz açışından oldukça büyük bir gelişme olan bu biyobenzer paratiroid hormonu bir sonraki gelişmelerin de yolunu açmış olabilir.