Manuel terapi ve faydaları

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Manuel terapi, kas iskelet sisteminde etkilenen dokuların iyileşmesini ve gevşemesini sağlamak amacıyla terapötik dokunuşları içeren bir tedavi tekniğidir. Bu nedenle elle yapılan bu yaklaşım, ağrıyı azaltmayı, kasın ve dokunun fonksiyonunu geri kazandırmayı ve işe ya da istenen sportif aktivitelere dönüşü kolaylaştırmayı amaçlar. Manuel terapi teknikleri, nöromüsküler sistemi olumlu etkileyerek proprioseptif (konum algısı) ve motor kontrolü artırır. Bu sayede denge, hareket paterni ve fonksiyonellik gelişir. Ayrıca terapötik dokunuşlar duygusal gerginliği serbest bırakır ve olumlu bir zihinsel durumun oluşmasını destekler. Çünkü manuel terapi, iyileştirici materyallerin ve kimyasalların salgılanmasını artırır ve bu süreç, duygusal iyilik halini destekleyen endorfin gibi hormonların üretimini teşvik eder. Bu faydaların etkili bir şekilde sağlanabilmesi için manuel terapi tekniklerinin deneyimli ve profesyonel eller tarafından uygulanması gerekmektedir. Fizyoterapistler tarafından uygulanan bu yöntem hastanın durumuna göre bir ya da birden fazla kez uygulanabilir.

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MANUEL TERAPİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR

Manuel terapi uygulamalarında başarılı bir sonuç için hasta seçimi son derece önemlidir. Kas iskelet sisteminin fonksiyon bozukluğu, lokalize hassasiyet ve hareket kaybı bulunan bütün ağrılarda sakıncalı bir durum yoksa manuel terapi tedavisi uygulanır. Peki bu durumlar nelerdir?

- Bel, boyun ve sırt ağrıları

- Duruş bozukluğu (skolyoz, kifoz, lordoz gibi)

- Sinir sıkışması

- Dejeneratif disk hastalığı (bel ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi)

- Diş sıkma (bruksizm), kulak çınlaması, baş ağrısı

- Omuz, dirsek, el ve el bileği ağrıları

- Sakroiliak eklem disfonksiyonu, kalça ağrısı

MANUEL TERAPİ KAÇ SEANSTA ETKİ EDER

Manuel terapinin etkisi, bireysel olarak farklılık gösterir ve tedavi edilen duruma bağlı olarak değişir. Bu süre, hastanın sağlık durumu, yaşadığı problemin türü ve şiddeti, terapistin deneyimi ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak değişir. Akut (ani gelişen) rahatsızlıklarda, manuel terapi genellikle 3-5 seans içinde belirgin bir rahatlama sağlar. Kronik (uzun süreli) rahatsızlıklarda ise tedavi süresi daha uzun olabilir. Kronik rahatsızlıklar genellikle daha karmaşık ve tedaviye daha dirençli olduğu için 8-12 seans veya daha fazla gerekebilir. Kısacası kişinin durumuna göre değişiklik gösterir.

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EGZERSİZ ÖNCESİ MANUEL UYGULAMA

Fizyoterapist olarak hastaları egzersize almadan önce mutlaka manuel tedaviye alıyorum çünkü hareketsiz yaşamdan kaynaklı kas ve bağ doku aşırı geriliyor ve eklem hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyor. Egzersizin daha kolay ve doğru yapılması için eklemlerin ve eklemler arasındaki kasların manuel tedavi ile açılması şart.