Lipodem ve lenfödem

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Kendileriyle klinikte son zamanlarda sık karşılaştığımız problemlerden biri olan ‘Lipödem’ ve ‘Lenfödem’ üzerine konuştuk.

* LİPODEM NEDİR?

Neredeyse sadece kadınlarda görülen lipödem, hormonal düzeylerin hızlı değişim süreçlerinde ortaya çıkabilen, farklı formlarda görülebilen, genellikle ağrılı olabilen, venöz yetmezlik ve lenfödem ile birlikte görülebilen, inflamatuar bir hastalıktır. Yağ hücrelerinin anormal birikimi ile karakterize bir hastalık olmasına rağmen, araştırmacılar bunun sadece bir yağ dokusu sorunu olmadığını, aynı zamanda bir bağ dokusu hastalığı olduğunu da gösteriyor. En çok kalça, uyluk, diz ve bazen de kolların üst kısmı etkilenir. Ayaklar genellikle etkilenmez, bu lenfödemden ayıran bir özelliktir.

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LİPÖDEMİN EN ÖNEMLİ 4 BELİRTİSİ

1. Orantısız vücut yapısı: Üst vücut normal ya da zayıfken, kalça ve bacaklarda belirgin kalınlaşma olur.

2. Ağrılı ve hassas yağ dokusu: Dokunmakla bile rahatsızlık veren, sert ve hassas bir doku oluşur.

3. Kolay morarma: Küçük bir temasla bile ciltte morluk oluşabilir; damar yapısı zayıflamıştır.

4. Ayak bileğinin ince kalması: Şişlik, diz veya bilek hizasında biter; ayaklar genellikle etkilenmez (Bu durum lenfödemden ayırmada çok önemlidir.)

* LENFÖDEM NEDİR?

Lenfatik sistemin yeterince çalışmaması sonucu dokularda sıvı birikmesiyle oluşur. Primer (doğuştan) ya da sekonder (ameliyat, travma, kanser sonrası gibi) olabilir.

LENFÖDEMİN EN ÖNEMLİ 4 BELİRTİSİ

1. Tek taraflı ve asimetriktir.

2. Ağrısızdır.

3. Cilt kalınlaşır ve sertleşir.

4. El veya ayak dorsumunda ödem vardır.

LENFÖDEM VE LİPODEM FARKLILIĞI NEDİR?

Lipödemde yağ dokusu fazlalığı ve ağrı ön plandadır, genellikle iki bacak birden etkilenir ve ayak bileği korunur. Lenfödemde ise lenf sıvısı birikir, şişlik tek taraflı olabilir ve ayak da etkilenir. Ayrıca lenfödemde cilt zamanla kalınlaşır.

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LİPÖDEMDE EGZERSİZ

Lipödemi olan kişilerde genellikle düşük yoğunluklu egzersizler önerilir. Yürüyüş, yüzme, bisiklet ve en etkilisi pilates egzersizidir. Pilates; vücut farkındalığını artıran, kasları güçlendiren ve lenf dolaşımını destekleyen düşük yoğunluklu ve etkili bir egzersiz yöntemidir. Özellikle ağrıyı azaltmak, ödemi kontrol altına almak için düzenli olarak yapılması önerilir.

PİLATESİN LİPÖDEME KATKILARI

1.Ağrıyı azaltır.

2.Kasları güçlendirir.

3.Lenf akışını uyarır.

4.Postürü düzeltir.

5.Stresi azaltır.

Sonuç olarak pilates, lipödemli bireyler için hem fiziksel hem zihinsel olarak çok faydalı bir egzersizdir. Ancak hareketlerin mutlaka kişiselleştirilmiş, yavaş, ağrısız ve kontrollü olması gerekir. Gerekirse bir fizyoterapist veye pilates eğitmeni eşliğinde başlanması tavsiye edilir. Haftada en az 3 kez yapılması önerilir.