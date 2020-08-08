Koronavirüste sindirim sistemi belirtileri

Aylardır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yakın zamanda tekrar değişime uğradı. Belirtileri de, devamlı değişen virüsü fark edebilmek için vücudu iyi dinlemek gerekiyor. Her ağrı ya da rahatsızlığı buna yormak yanlış olsa da yeni koronavirüs özellikle mide ve bağırsakları hedef alıyor.
Yorgunluğa ek olarak mide ağrılarınız ve ishaliniz varsa dikkatli olmakta fayda var.
Sindirim sistemi; ağızdan anüse kadar uzanan, besinlerin vücutta yapı taşlarına parçalanması ve kullanılmayan kısımlarının dışkıya dönüştürülerek atılması sürecindeki tüm işlevlerin yerine getirilmesinden sorumlu organların oluşturduğu topluluktur. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs sindirim sistemi organlarıdır ve bu organlara ilişkin hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları grubuna girer.
MİDE AĞRISI, İSHAL, KUSMA
Şimdiye kadar sindirim sistemine çok zarar vermeyen koronavirüs, değişmesiyle birlikte ilk belirtilerini burada vermeye başladı. Sindirim sistemi hastalıkları, hastalığın türü ve şiddetine bağlı olarak değişebilmekle birlikte hastalarda büyük çaplı problemlere neden olabilir ve tedavi edilmedikleri durumlarda ciddi sorunlara yol açabilirler. Mide ve bağırsak yani sindirim sistemi çok sayıda işleve sahip organ gruplarıdır ve bu organlar üzerinde gerçekleşen enfeksiyonlarda mide ağrısı, karın ağrısı, ishal, kusma, halsizlik, eklem ağrıları önemli belirtilerdir ve ayrıca bu belirtilerin tamamı veya bazıları COVID-19 hastalığı belirtisi olabilir.
COVID-19 ŞÜPHESİYLE YAKLAŞILMALI
Koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla başlıyor olabileceği bildirildi. Sonuçları Frontiers in Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklarda bulantı ve ishalin varlığında, koronavirüs şüphesiyle yaklaşılması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki
reseptörlere bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında enfeksiyonun görülebileceği belirtildi.
YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR SAVUNMASIZ
Doktorlar, COVID-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı. Her 5 çocuktan 4’ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiği söylendi. Özellikle kusma, ishal ve mide ağrıları gün ilerledikçe ortaya çıkarken artık ateş olmadan ilk belirtiler olarak görülebiliyor. Koronavirüste özellikle yaşlılar ve çocuklar oldukça savunmasız durumda. Elleri sık sık yıkamak, evde ve dışarıda hijyene ve mesafeye özen göstermek halen önemini koruyor.
Koronavirüste sindirim sistemi belirtileri
Aylardır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yakın zamanda tekrar değişime uğradı. Belirtileri de, devamlı değişen virüsü fark edebilmek için vücudu iyi dinlemek gerekiyor. Her ağrı ya da rahatsızlığı buna yormak yanlış olsa da yeni koronavirüs özellikle mide ve bağırsakları hedef alıyor.
Yorgunluğa ek olarak mide ağrılarınız ve ishaliniz varsa dikkatli olmakta fayda var.
Sindirim sistemi; ağızdan anüse kadar uzanan, besinlerin vücutta yapı taşlarına parçalanması ve kullanılmayan kısımlarının dışkıya dönüştürülerek atılması sürecindeki tüm işlevlerin yerine getirilmesinden sorumlu organların oluşturduğu topluluktur. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs sindirim sistemi organlarıdır ve bu organlara ilişkin hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları grubuna girer.
MİDE AĞRISI, İSHAL, KUSMA
Şimdiye kadar sindirim sistemine çok zarar vermeyen koronavirüs, değişmesiyle birlikte ilk belirtilerini burada vermeye başladı. Sindirim sistemi hastalıkları, hastalığın türü ve şiddetine bağlı olarak değişebilmekle birlikte hastalarda büyük çaplı problemlere neden olabilir ve tedavi edilmedikleri durumlarda ciddi sorunlara yol açabilirler. Mide ve bağırsak yani sindirim sistemi çok sayıda işleve sahip organ gruplarıdır ve bu organlar üzerinde gerçekleşen enfeksiyonlarda mide ağrısı, karın ağrısı, ishal, kusma, halsizlik, eklem ağrıları önemli belirtilerdir ve ayrıca bu belirtilerin tamamı veya bazıları COVID-19 hastalığı belirtisi olabilir.
COVID-19 ŞÜPHESİYLE YAKLAŞILMALI
Koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla başlıyor olabileceği bildirildi. Sonuçları Frontiers in Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklarda bulantı ve ishalin varlığında, koronavirüs şüphesiyle yaklaşılması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki
reseptörlere bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında enfeksiyonun görülebileceği belirtildi.
YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR SAVUNMASIZ
Doktorlar, COVID-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı. Her 5 çocuktan 4’ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiği söylendi. Özellikle kusma, ishal ve mide ağrıları gün ilerledikçe ortaya çıkarken artık ateş olmadan ilk belirtiler olarak görülebiliyor. Koronavirüste özellikle yaşlılar ve çocuklar oldukça savunmasız durumda. Elleri sık sık yıkamak, evde ve dışarıda hijyene ve mesafeye özen göstermek halen önemini koruyor.