Koronavirüs ve pnömokok aşısı

Koronavirüs enfeksiyonu bilindiği üzere aerosol yoluyla yayılıp vücuda ağız, burun veya göz yoluyla girer.
Girdikten sonra eğer immün sistemi aşarsa önce üst solunum yolu enfeksiyonu yani boğaz bölgesinde enfeksiyon oluşturur. Yine kişinin immün cevabına göre alt solunum yoluna ilerler veya enfeksiyon o bölgede lokalize kalıp yok olur. İşte alt solunum yoluna ilerleyip o bölgelerde bronş, bronşiol ve akciğer dokusuna enfeksiyon yaparsa buna zatürre veya pnömoni denir. Tabi bu aşamadan sonra da akut solunum yetmezliği en ağır durumdur. Bugün size piyasada bulunan zatürre aşısının hangi durumlarda yapıldığını ve koronavirüse karşı koruyuculuğunun olup olmadığını konunun uzmani TOBB ETU Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış M. Poyraz’a sorduk. Son günlerde en çok karşılaştığımız sorulardan biri de, halk arasında zatürre aşısı olarak bilinen pnömokok aşısının koronavirüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığı. Koronavirüs de zatürre yapmaktadır, ancak pnömokok aşısının koronavirüs zatürresine karşı bir koruyuculuğu bulunmamaktadır. Pnömokok aşısı, özellikle ileri yaşta ve altta yatan kronik hastalığı olan bireylerde ciddi zatürreye sebep olan pnömokok bakterisine karşı koruyuculuk sağlamaktadır.
KİMLER AŞI OLMALI
Peki kimler pnömokok aşısı olmalı:
-65 yaş üzeri kişiler.
-65 yaş altında ise kronik böbrek, kalp, karaciğer, akciğer hastalığı olanlar. Şeker hastalığı olanlar. Dalağı alınan kişiler. Sigara içenler. HIV pozitif kişiler. Kanser hastaları. Organ nakli olanlar. Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi alanlar. Kronik alkol alımı olanlar. Beyin omurilik sıvı kaçağı olanlar. Pnömokok menenjiti öyküsü olanlar.
İKİ TİPİ MEVCUT
Piyasada iki tip pnömokok aşısı mevcuttur ve doktorunuz sizin durumunuza uygun şekilde aşılanma takviminizi belirleyecektir. Ancak içinde bulunduğumuz şu günlerde, sosyal izolasyonu bozmak daha büyük risk yaratacağından ve hastanelerdeki koronavirüs temas riski çok fazla olduğundan, sadece pnömokok aşısı için hastanelere gitmenizi önermiyorum. Bu günlerde en önemli şey, sosyal izolasyonu korumak ve evde kalmaktır. Zatürre aşısı gerçekten faydalı ve gereklidir, ama şu dönemde koronavirüs zatürresine karşı koruma sağlamamaktadır.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
SİNİR SİSTEMİ VE FELÇ NEDİR
Öncelikle sinir sistemi nedir onu bir tanıyalım. Sinirler vücudumuzu örümcek ağı gibi tümüyle kaplayan, vücuttaki sinyallerin her yere iletimini sağlayan ve kasların işlevlerini düzenleyen bir sistemdir. Bu uzantıların en çok bulunduğu ve sinir sisteminin asıl yönetildiği kısım da beyindir. Beynin uzantısı beyin sapı, beyincik ve omurilik hepsi sinir sistemidir.
Beyin felci ise beyne giden damarların tıkanması veya kanaması sonucu beyindeki sinir hücrelerinin ölmesidir. Beyindeki sinirlere büyük oranda hasar veren bu hastalığın tedavisi felç geçirilen bölgeye bağlı olarak kısmen de olsa mümkündür.
Beyin felci geçiren hastalarda, ölen sinir hücrelerinin bulunduğu bölgeye göre vücutta ölüme kadar uzanan çeşitli problemler başlar. Çünkü ölen sinir hücresi bir daha işlev göremez ve bu sinir hücresinin bulunduğu beyin bölgesi, yani anlama, konuşma merkezi veya motor hareketler bozulur. Eğer beyin sapı gibi daha önemli merkezler etkilenirse solunum durur.
Koronavirüs ve pnömokok aşısı
Koronavirüs enfeksiyonu bilindiği üzere aerosol yoluyla yayılıp vücuda ağız, burun veya göz yoluyla girer.
Girdikten sonra eğer immün sistemi aşarsa önce üst solunum yolu enfeksiyonu yani boğaz bölgesinde enfeksiyon oluşturur. Yine kişinin immün cevabına göre alt solunum yoluna ilerler veya enfeksiyon o bölgede lokalize kalıp yok olur. İşte alt solunum yoluna ilerleyip o bölgelerde bronş, bronşiol ve akciğer dokusuna enfeksiyon yaparsa buna zatürre veya pnömoni denir. Tabi bu aşamadan sonra da akut solunum yetmezliği en ağır durumdur. Bugün size piyasada bulunan zatürre aşısının hangi durumlarda yapıldığını ve koronavirüse karşı koruyuculuğunun olup olmadığını konunun uzmani TOBB ETU Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış M. Poyraz’a sorduk. Son günlerde en çok karşılaştığımız sorulardan biri de, halk arasında zatürre aşısı olarak bilinen pnömokok aşısının koronavirüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığı. Koronavirüs de zatürre yapmaktadır, ancak pnömokok aşısının koronavirüs zatürresine karşı bir koruyuculuğu bulunmamaktadır. Pnömokok aşısı, özellikle ileri yaşta ve altta yatan kronik hastalığı olan bireylerde ciddi zatürreye sebep olan pnömokok bakterisine karşı koruyuculuk sağlamaktadır.
KİMLER AŞI OLMALI
Peki kimler pnömokok aşısı olmalı:
-65 yaş üzeri kişiler.
-65 yaş altında ise kronik böbrek, kalp, karaciğer, akciğer hastalığı olanlar. Şeker hastalığı olanlar. Dalağı alınan kişiler. Sigara içenler. HIV pozitif kişiler. Kanser hastaları. Organ nakli olanlar. Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi alanlar. Kronik alkol alımı olanlar. Beyin omurilik sıvı kaçağı olanlar. Pnömokok menenjiti öyküsü olanlar.
İKİ TİPİ MEVCUT
Piyasada iki tip pnömokok aşısı mevcuttur ve doktorunuz sizin durumunuza uygun şekilde aşılanma takviminizi belirleyecektir. Ancak içinde bulunduğumuz şu günlerde, sosyal izolasyonu bozmak daha büyük risk yaratacağından ve hastanelerdeki koronavirüs temas riski çok fazla olduğundan, sadece pnömokok aşısı için hastanelere gitmenizi önermiyorum. Bu günlerde en önemli şey, sosyal izolasyonu korumak ve evde kalmaktır. Zatürre aşısı gerçekten faydalı ve gereklidir, ama şu dönemde koronavirüs zatürresine karşı koruma sağlamamaktadır.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
SİNİR SİSTEMİ VE FELÇ NEDİR
Öncelikle sinir sistemi nedir onu bir tanıyalım. Sinirler vücudumuzu örümcek ağı gibi tümüyle kaplayan, vücuttaki sinyallerin her yere iletimini sağlayan ve kasların işlevlerini düzenleyen bir sistemdir. Bu uzantıların en çok bulunduğu ve sinir sisteminin asıl yönetildiği kısım da beyindir. Beynin uzantısı beyin sapı, beyincik ve omurilik hepsi sinir sistemidir.
Beyin felci ise beyne giden damarların tıkanması veya kanaması sonucu beyindeki sinir hücrelerinin ölmesidir. Beyindeki sinirlere büyük oranda hasar veren bu hastalığın tedavisi felç geçirilen bölgeye bağlı olarak kısmen de olsa mümkündür.
Beyin felci geçiren hastalarda, ölen sinir hücrelerinin bulunduğu bölgeye göre vücutta ölüme kadar uzanan çeşitli problemler başlar. Çünkü ölen sinir hücresi bir daha işlev göremez ve bu sinir hücresinin bulunduğu beyin bölgesi, yani anlama, konuşma merkezi veya motor hareketler bozulur. Eğer beyin sapı gibi daha önemli merkezler etkilenirse solunum durur.