Koronavirus ve kalp hastalıkları

Günümüzde dünyada en sık ölüm sebebi, kalp ve damar hastalıklarıdır.
Bunu sırayla kanser vakaları ve solunum yolu hastalıkları takip etmektedir. Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin hayatını kaybettiği kalp ve damar hastalıkları, genetik ve çevresel faktörlerle sıkça karşımıza çıkıyor. Koronavirüsün kalp ve damarı nasıl etkilediğiyle ilgili Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, şu bilgileri paylaştı:
KALP-DAMAR SİSTEMİNİ HEDEF ALIYOR
“Koronavirüs, temelde akciğerleri hedef alıyor gibi görünse de yapısı gereği kalp damar sistemini de hedef almaktadır. Çünkü virüsün yaşayabilmesi için akciğer, kalp, damar, bağırsaklar gibi vücutta organların hücrelerine girip yaşamını sürdürmesi ve çoğalması gerekmektedir. Bu organların hücre zarlarında doğal olarak bulunan bir yapı olan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 reseptörleri virüsün hücre içine girmesine izin vermektedir. Bu reseptörler aslında vücutta kan basıncının düzenlenmesi görevini yapmaktadırlar. Dolayısı ile hipertansiyon dediğimiz vücutta kan basıncı yüksekliği durumunda kullandığımız bazı tansiyon ilaçları da bu reseptörler üzerinden etkili olmaktadır. Korona pandemisinin erken dönemlerinde ACE 2 reseptörü üzerinden etki eden tansiyon ilaçlarının kullanılmasının hastalığı arttıracağı yönünde bazı şüpheler olmuşsa da bu ilaçların kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkan sağlık problemlerinin çok daha fazla olduğu saptanmış ve dünya sağlık örgütü ve ilgili kuruluşlarca kullanımına devam edilmesi kararına varılmıştır.
EN BÜYÜK PROBLEM KALP KASI İLTİHABI
Kalpte görülen en önemli problem, miyokardit dediğimiz kalp kası iltihalanmasıdır. Bu da kalp yetmezliğine yol açmaktadır. Koronavirüsün yol açtığı enfeksiyonda hem akciğer hem de kalp ve damar sisteminde zararlı etkisi olan temel mekanizmalardan biri de bu organları besleyen damarlarda pıhtılaşma gelişmesi ve dolaşımın hayatı tehdit edici düzeyde bozulmasıdır. Bu durum özellikle korona öncesi kalp yetmezliği olan hastaları daha da fazla etkilemektedir.
SİGARA HASTALIĞI KOLAYLAŞTIRIYOR
Dikkat çekilmesi gereken bir başka konu ise kalp hastalıklarına sebep olan en önemli faktörlerden biri olan sigaranın, koronaya bağlı hastalığı da kolaylaştırmasıdır. Koronavirüs enfeksiyonunun kalp ve damar sağlığını etkileyen bir başka yönü de bu hastaların tedavilerini güçleştirmesidir. Örneğin koroner damarları tıkalı bir hastada koroner bypass ameliyatı ya da girişimsel tedaviler hasta savunma sistemi korona nedeni ile zayıfladığı için risk oluşturmasıdır. Bu risk aynı zamanda hastayı tedavi eden sağlık personelini de tehdit etmektedir.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda koronavirüs hastalığının kalp ve damar sağlığının tehdit edici bir durumu olduğu ortadadır. Sadece kalp damar sağlığı için değil tüm vücut sağlığımız için de bütün önlemleri almak ve sağlığımızı korumak zorundayız.”
Koronavirus ve kalp hastalıkları
Günümüzde dünyada en sık ölüm sebebi, kalp ve damar hastalıklarıdır.
Bunu sırayla kanser vakaları ve solunum yolu hastalıkları takip etmektedir. Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin hayatını kaybettiği kalp ve damar hastalıkları, genetik ve çevresel faktörlerle sıkça karşımıza çıkıyor. Koronavirüsün kalp ve damarı nasıl etkilediğiyle ilgili Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, şu bilgileri paylaştı:
KALP-DAMAR SİSTEMİNİ HEDEF ALIYOR
“Koronavirüs, temelde akciğerleri hedef alıyor gibi görünse de yapısı gereği kalp damar sistemini de hedef almaktadır. Çünkü virüsün yaşayabilmesi için akciğer, kalp, damar, bağırsaklar gibi vücutta organların hücrelerine girip yaşamını sürdürmesi ve çoğalması gerekmektedir. Bu organların hücre zarlarında doğal olarak bulunan bir yapı olan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 reseptörleri virüsün hücre içine girmesine izin vermektedir. Bu reseptörler aslında vücutta kan basıncının düzenlenmesi görevini yapmaktadırlar. Dolayısı ile hipertansiyon dediğimiz vücutta kan basıncı yüksekliği durumunda kullandığımız bazı tansiyon ilaçları da bu reseptörler üzerinden etkili olmaktadır. Korona pandemisinin erken dönemlerinde ACE 2 reseptörü üzerinden etki eden tansiyon ilaçlarının kullanılmasının hastalığı arttıracağı yönünde bazı şüpheler olmuşsa da bu ilaçların kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkan sağlık problemlerinin çok daha fazla olduğu saptanmış ve dünya sağlık örgütü ve ilgili kuruluşlarca kullanımına devam edilmesi kararına varılmıştır.
EN BÜYÜK PROBLEM KALP KASI İLTİHABI
Kalpte görülen en önemli problem, miyokardit dediğimiz kalp kası iltihalanmasıdır. Bu da kalp yetmezliğine yol açmaktadır. Koronavirüsün yol açtığı enfeksiyonda hem akciğer hem de kalp ve damar sisteminde zararlı etkisi olan temel mekanizmalardan biri de bu organları besleyen damarlarda pıhtılaşma gelişmesi ve dolaşımın hayatı tehdit edici düzeyde bozulmasıdır. Bu durum özellikle korona öncesi kalp yetmezliği olan hastaları daha da fazla etkilemektedir.
SİGARA HASTALIĞI KOLAYLAŞTIRIYOR
Dikkat çekilmesi gereken bir başka konu ise kalp hastalıklarına sebep olan en önemli faktörlerden biri olan sigaranın, koronaya bağlı hastalığı da kolaylaştırmasıdır. Koronavirüs enfeksiyonunun kalp ve damar sağlığını etkileyen bir başka yönü de bu hastaların tedavilerini güçleştirmesidir. Örneğin koroner damarları tıkalı bir hastada koroner bypass ameliyatı ya da girişimsel tedaviler hasta savunma sistemi korona nedeni ile zayıfladığı için risk oluşturmasıdır. Bu risk aynı zamanda hastayı tedavi eden sağlık personelini de tehdit etmektedir.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda koronavirüs hastalığının kalp ve damar sağlığının tehdit edici bir durumu olduğu ortadadır. Sadece kalp damar sağlığı için değil tüm vücut sağlığımız için de bütün önlemleri almak ve sağlığımızı korumak zorundayız.”