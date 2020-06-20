Koronavirüs sürecinde göz hekimliği

Yakın fiziksel teması önlemek, koronavirüsün yayılmasını azaltmanın en önemli kilit noktadır.
Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs semptomları, bir kişinin virüse maruz kalmasından iki ila 14 gün içinde ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde zatürre gelişebilir ve akciğerlerde geriye dönüşümü olmayan hasarlara yol açabilir. Normalleşme süreciyle birlikte hastane ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı öteleyen insanlarımız yavaş yavaş polikliniklere gitmeye başladılar. Muayene açısından da risk taşıyan dallardan biri olan göz hastalıkları klinikleri artık çalışmaya başladılar. TOBB ETÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği doktorlarından Uz. Dr. Kemal Özülken’den pandemi günlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sorduk.
GÖZLERDEN DE BULAŞABİLİR
“Koronavirus tıpkı ağızdan veya burundan olduğu gibi gözlerden de bulaşabilir. Koronavirüs olan biri öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman, virüs parçacıklarını ağızlarından veya burundan yüzünüze püskürtebilir. Bu küçük damlacıkları ağzınızdan veya burnunuzdan soluyabilirsiniz. Ancak damlacıklar vücudunuza gözlerinizden de girebilir. Virüs bulunan bir şeye dokunduktan sonra gözlerinize dokunarak da enfekte olabilirsiniz. Koronavirüsün pembe göz enfeksiyonuna (konjonktivit) neden olması mümkündür, ancak bu nadirdir.
HİJYEN KURALLARINA UYULUYOR
Ülkemizde koronavirüs salgının hafiflemeye başlaması ile birlikte göz klinikleri yavaş yavaş muayene ve ameliyat randevuları planlamaya başlamıştır. Koronavirüs pandemisi sırasında göz muayenesi ihtiyacınız olduğu zaman evden dışarı çıkma konusunda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Göz hekimlerinin tüm diğer uzmanlık alanındaki doktorlar gibi katı hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyduğundan emin olabilirsiniz.
MUTLAKA MASKE TAKMALISINIZ
Göz muayenesi randevunuza giderken bir maske takmalısınız. Maskeniz yoksa, göz kliniği size bir maske sağlayabilir. Klinik sizden normal bekleme odası yerine dışarıda veya arabanızda beklemenizi isteyebilir. Bu sizi, diğer hastaları ve ofis personelini kalabalık bekleme alanlarında olası virüs maruziyetine karşı korumak içindir. Yanınızda birisine ihtiyacınız yoksa, yalnız gitmelisiniz. Doktorunuz sizden göz muayeneniz bitene kadar konuşmak için beklemenizi isteyebilir. Sonra sizinle konuşabilir ve sizinle sosyal mesafeyi koruyarak soruları cevaplayabilir.
BU ŞİKÂYETLERİ YAŞIYORSANIZ!
*Sarı nokta veya şekere bağlı göz hasarınız mevcutsa ve düzenli göz içi enjeksiyon yapılıyorsa,
*Görme alanınızda bulanıklık, ışık çakmaları veya uçuşan noktalar gibi ani başlayan şikâyetleriniz mevcutsa,
*Küçük görünse bile göz yaralanmanız varsa,
*Aniden başlayan görme kaybınız mevcutsa,
*Kırmızı göz veya bulantı ve baş ağrısı ile birlikte göz ağrınız var ise,
göz doktorunuzu en kısa zamanda aramalısınız.
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Gözlerinizi ve sağlığınızı korumak için;
*Kontakt lens kullanıyorsanız, bir süre gözlüklere geçmeyi deneyin.
*Gözlerinizi ovuşturmaktan kaçının.
*Ellerinizi bol bol yıkayın.
Koronavirüs sürecinde göz hekimliği
Yakın fiziksel teması önlemek, koronavirüsün yayılmasını azaltmanın en önemli kilit noktadır.
Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs semptomları, bir kişinin virüse maruz kalmasından iki ila 14 gün içinde ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde zatürre gelişebilir ve akciğerlerde geriye dönüşümü olmayan hasarlara yol açabilir. Normalleşme süreciyle birlikte hastane ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı öteleyen insanlarımız yavaş yavaş polikliniklere gitmeye başladılar. Muayene açısından da risk taşıyan dallardan biri olan göz hastalıkları klinikleri artık çalışmaya başladılar. TOBB ETÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği doktorlarından Uz. Dr. Kemal Özülken’den pandemi günlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sorduk.
GÖZLERDEN DE BULAŞABİLİR
“Koronavirus tıpkı ağızdan veya burundan olduğu gibi gözlerden de bulaşabilir. Koronavirüs olan biri öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman, virüs parçacıklarını ağızlarından veya burundan yüzünüze püskürtebilir. Bu küçük damlacıkları ağzınızdan veya burnunuzdan soluyabilirsiniz. Ancak damlacıklar vücudunuza gözlerinizden de girebilir. Virüs bulunan bir şeye dokunduktan sonra gözlerinize dokunarak da enfekte olabilirsiniz. Koronavirüsün pembe göz enfeksiyonuna (konjonktivit) neden olması mümkündür, ancak bu nadirdir.
HİJYEN KURALLARINA UYULUYOR
Ülkemizde koronavirüs salgının hafiflemeye başlaması ile birlikte göz klinikleri yavaş yavaş muayene ve ameliyat randevuları planlamaya başlamıştır. Koronavirüs pandemisi sırasında göz muayenesi ihtiyacınız olduğu zaman evden dışarı çıkma konusunda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Göz hekimlerinin tüm diğer uzmanlık alanındaki doktorlar gibi katı hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyduğundan emin olabilirsiniz.
MUTLAKA MASKE TAKMALISINIZ
Göz muayenesi randevunuza giderken bir maske takmalısınız. Maskeniz yoksa, göz kliniği size bir maske sağlayabilir. Klinik sizden normal bekleme odası yerine dışarıda veya arabanızda beklemenizi isteyebilir. Bu sizi, diğer hastaları ve ofis personelini kalabalık bekleme alanlarında olası virüs maruziyetine karşı korumak içindir. Yanınızda birisine ihtiyacınız yoksa, yalnız gitmelisiniz. Doktorunuz sizden göz muayeneniz bitene kadar konuşmak için beklemenizi isteyebilir. Sonra sizinle konuşabilir ve sizinle sosyal mesafeyi koruyarak soruları cevaplayabilir.
BU ŞİKÂYETLERİ YAŞIYORSANIZ!
*Sarı nokta veya şekere bağlı göz hasarınız mevcutsa ve düzenli göz içi enjeksiyon yapılıyorsa,
*Görme alanınızda bulanıklık, ışık çakmaları veya uçuşan noktalar gibi ani başlayan şikâyetleriniz mevcutsa,
*Küçük görünse bile göz yaralanmanız varsa,
*Aniden başlayan görme kaybınız mevcutsa,
*Kırmızı göz veya bulantı ve baş ağrısı ile birlikte göz ağrınız var ise,
göz doktorunuzu en kısa zamanda aramalısınız.
***
Gözlerinizi ve sağlığınızı korumak için;
*Kontakt lens kullanıyorsanız, bir süre gözlüklere geçmeyi deneyin.
*Gözlerinizi ovuşturmaktan kaçının.
*Ellerinizi bol bol yıkayın.