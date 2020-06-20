Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şenol Kalyoncu>Koronavirüs sürecinde göz hekimliği
Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Şenol Kalyoncu

Koronavirüs sürecinde göz hekimliği

20 Haziran 2020

Yakın fiziksel teması önlemek, koronavirüsün yayılmasını azaltmanın en önemli kilit noktadır.

Koronavirüs sürecinde göz hekimliği

Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs semptomları, bir kişinin virüse maruz kalmasından iki ila 14 gün içinde ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde zatürre gelişebilir ve akciğerlerde geriye dönüşümü olmayan hasarlara yol açabilir. Normalleşme süreciyle birlikte hastane ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı öteleyen insanlarımız yavaş yavaş polikliniklere gitmeye başladılar. Muayene açısından da risk taşıyan dallardan biri olan göz hastalıkları klinikleri artık çalışmaya başladılar. TOBB ETÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği doktorlarından Uz. Dr. Kemal Özülken’den pandemi günlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sorduk.

Koronavirüs sürecinde göz hekimliği

GÖZLERDEN DE BULAŞABİLİR

“Koronavirus tıpkı ağızdan veya burundan olduğu gibi gözlerden de bulaşabilir. Koronavirüs olan biri öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman, virüs parçacıklarını ağızlarından veya burundan yüzünüze püskürtebilir. Bu küçük damlacıkları ağzınızdan veya burnunuzdan soluyabilirsiniz. Ancak damlacıklar vücudunuza gözlerinizden de girebilir. Virüs bulunan bir şeye dokunduktan sonra gözlerinize dokunarak da enfekte olabilirsiniz. Koronavirüsün pembe göz enfeksiyonuna (konjonktivit) neden olması mümkündür, ancak bu nadirdir.

HİJYEN KURALLARINA UYULUYOR

Ülkemizde koronavirüs salgının hafiflemeye başlaması ile birlikte göz klinikleri yavaş yavaş muayene ve ameliyat randevuları planlamaya başlamıştır. Koronavirüs pandemisi sırasında göz muayenesi ihtiyacınız olduğu zaman evden dışarı çıkma konusunda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Göz hekimlerinin tüm diğer uzmanlık alanındaki doktorlar gibi katı hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyduğundan emin olabilirsiniz.

MUTLAKA MASKE TAKMALISINIZ

Göz muayenesi randevunuza giderken bir maske takmalısınız. Maskeniz yoksa, göz kliniği size bir maske sağlayabilir. Klinik sizden normal bekleme odası yerine dışarıda veya arabanızda beklemenizi isteyebilir. Bu sizi, diğer hastaları ve ofis personelini kalabalık bekleme alanlarında olası virüs maruziyetine karşı korumak içindir. Yanınızda birisine ihtiyacınız yoksa, yalnız gitmelisiniz. Doktorunuz sizden göz muayeneniz bitene kadar konuşmak için beklemenizi isteyebilir. Sonra sizinle konuşabilir ve sizinle sosyal mesafeyi koruyarak soruları cevaplayabilir.

Koronavirüs sürecinde göz hekimliği

BU ŞİKÂYETLERİ YAŞIYORSANIZ!

*Sarı nokta veya şekere bağlı göz hasarınız mevcutsa ve düzenli göz içi enjeksiyon yapılıyorsa,
*Görme alanınızda bulanıklık, ışık çakmaları veya uçuşan noktalar gibi ani başlayan şikâyetleriniz mevcutsa,
*Küçük görünse bile göz yaralanmanız varsa,
*Aniden başlayan görme kaybınız mevcutsa,
*Kırmızı göz veya bulantı ve baş ağrısı ile birlikte göz ağrınız var ise,
göz doktorunuzu en kısa zamanda aramalısınız.
***
Gözlerinizi ve sağlığınızı korumak için;
*Kontakt lens kullanıyorsanız, bir süre gözlüklere geçmeyi deneyin.
*Gözlerinizi ovuşturmaktan kaçının.
*Ellerinizi bol bol yıkayın.

X
Koronavirüs sürecinde göz hekimliğiŞenol KalyoncuTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Salgından kadınlar daha çok etkilendiOsman MÜFTÜOĞLUSalgından kadınlar daha çok etkilendi20.06.2020
Bilinçli, sorumlu müşteri istiyoruzMüge AKGÜNBilinçli, sorumlu müşteri istiyoruz20.06.2020
En ‘baba’ filmler...Uğur VARDANEn ‘baba’ filmler...20.06.2020
Türkiye’nin COVID-19’a bağışıklık röntgeninden ne çıktıSedat ERGİNTürkiye’nin COVID-19’a bağışıklık röntgeninden ne çıktı?20.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.