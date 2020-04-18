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Şenol Kalyoncu

Koronavirüs salgını ve bel fıtığı cerrahisi

18 Nisan 2020

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası sosyal ve çalışma hayatımız, alışveriş alışkanlıklarımız, hatta sağlığa bakışımız...

Hepsi çok değişti.
Zorunlu olmadıkça hastaneye gitmez olduk, kontrol sürelerimizi uzattık.
Ancak doğum, kalp krizi ve appandisit gibi çok acil durumlarda hastaneye gitmek ertelenemez.
Peki ya bel fıtığı!
Acil midir ya da hangi durumlarda doktora gitmeli, ameliyat olunmalı?
İşte tüm bu soruları Ankara Bayındır Hastanesi Medikal Direktörü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaeminoğulları’na sorduk.
İtalyan doktor Danielle Macchine’nin dediği gibi:
“Hastanelerde artık cerrah, ortopedi uzmanı, ürolog yok! Hepsi, insanlarımızı bir tsunami gibi bozguna uğratan koronavirus salgını ile mücadele eden sağlık takımın üyesi oldu. Bütün bölümler bu hastalıkla savaşıyor.”

Koronavirüs salgını ve bel fıtığı cerrahisi

KALICI HASAR BIRAKMA DURUMUNDA GEREKİR

* Bel fıtığı olan hastaların durumu nedir?

Bel fıtığı diğer cerrahilerden bir miktar ayrışmakta. Bel fıtığının cerrahi zorunlulukları oldukça kısıtlıdır. Ciddi bacak ağrısı olan bir hastada bile acil cerrahi gerekmeyebilir. Ancak bu dönemdeki önemli bir sorun, bu hasta grubunda daha önce önerdiğimiz fizik tedavi, girişimsel tedavi gibi alternatiflerin de hastanelerde uygulanması sebebiyle hastaların bu tedaviyi de alternative olmaktan çıkarmasıdır.
Amerika’dan CMC(The US Centers for Medicare&Medicaid Services) ve İngiltere’den NIH(National Instidude of Health) bu dönemde omurga cerrahisinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine açıklık getirmeye çalışmışlardır. Salgın döneminde, sağlık çalışanlarının ve hastaların potansiyel bulaştan korunması, yoğun çalışma ortamında ek çalışma yükü getirilmemesi, hasta yatak ve yoğun bakım kapasitelerinin korunması için elektif yani acil olmayan omurga cerrahilerinin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı almışlardır.
Birçok cerrahide olduğu gibi bel fıtığı cerrahisinde de acil ya da elektif sınırı çok net değildir. İlerleyici kuvvet kaybı, duyu kaybı ve başka yöntemler ile giderelemeyen ağrı varlığında cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Hastanenin yatak durumu, kişisel korunma ekipman stoğu ve personel durumu dikkate alınarak, genellikle günübirlik cerrahi olarak uygulanabilen bel fıtığı cerrahisi güç kaybı ve geçmeyen ağrı varlığında uygulanabilirdir. Yine cerrahinin ertelenmesi durumunda hastada kalıcı hasar bırakma durumu olan Kauda Equina (idrar ve gayta tutamama durumunun görüldüğü ciddi büyük fıtık) tanısında acil cerrahi tedavi gerekir.

Koronavirüs salgını ve bel fıtığı cerrahisi

* Peki koronavirüs enfeksiyonu geçiren hastada bel fıtığı ameliyatı nasıl planlanmalı?

Bel fıtığı hastasının cerrahi gerekliliği ve aynı zamanda koronavirüs enfeksiyonu olması son derece nadir bir durum olacaktır. Böyle bir hastada cerrahi endikasyonlar çok daha sınırlı tutulmalı, ancak yukarıda bahsettiğimiz Kauda Equina durumunda planlanmalıdır.

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