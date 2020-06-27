Koronavirüs salgını sonrası estetik diş hekimliği

Normalleşme sürecinin ikinci adımı haziran ayında atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sadece acil hizmet veren diş hastanelerinin ve diş polikliniklerinin birçoğu hasta kabulüne başladı.
Bilindiği üzere salgın süresince toplumumuzu salgından korumak amacıyla diş hekimleri, sadece ağrılı ve acil hastalara tedavi hizmeti verdi. Ancak ertelenen implant, dolgu, kanal tedavileri ve gülüş tasarımı uygulamaları artık kademeli olarak başladı. Konuyla ilgili Dent-Oran Diş Kliniği’nden Diş Hekimi Abdullah Zülfikar ve Diş Hekimi Emre Bal’dan bilgi aldık.
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“Normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde, Sağlık Bakanlığı’mızın kuralları doğrultusunda randevular arasındaki süreyi arttırarak, klinik sterilizasyon ve dezenfeksiyon tedbirlerimizi maksimum seviyede tutarak, hayatımızın önemli gereksinimleri olan ortodonti, implant cerrahisi ve estetik diş tedavisi uygulamalarımızı da kademeli olarak açmaya başladık” bilgilerini veren her iki diş hekimine de özellikle son yıllarda merak edilen bir konuyu sordum.
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Gülüş tasarımı nedir? Hangi işlemleri içerir?
“Gülüş tasarımı, çeşitli sebeplerle estetik açıdan görünümü bozulan dişler ve diş etlerinin, hastaların yüz şekilleri ve talepleri de göz önünde bulundurularak olabildiğince doğal ve estetik bir görünüme kavuşturulması işlemidir. Her hastanın estetik gereksinimleri farklı olacağından yapılacak işlemler kişiye özel olarak belirlenir. Bu işlemler belirlenirken hastanın; yüz hatları, yaşı ve beklentileri gibi faktörler dikkate alınır.
Gülüş tasarımında:
– Dudak seviyesi
– Dişlerin boyutları
– Diş eti seviyesi
– Diş rengi
– Diş dizilimi
– Gülme hattı
– Gülüş pozisyonunda dudak ve dişlerin uyumu gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu, estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır.
* * *
Gülüş tasarımında diş eti estetiği ve diş estetiği ayrı ayrı değerlendirilir. Hasta muayenesinde belirlenen gereksinimler, profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüler, teşhis modelleri ve 3 boyutlu dijital diş hekimliği bilgisayar programları üzerinde planlanarak bir sıraya konulur.
Öncelikli olarak diş etlerinin sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Bu sebeple 6 ayda bir yapılması gereken diş eti tedavisi yapılır, çünkü sağlıklı diş etleri pembe, portakal kabuğu görünümünde ve sıkı olmalıdır. Kanamalı, şişkin ve kırmızı yani enfeksiyonlu diş eti varlığında yapılan restorasyonlar sağlıklı olmayacaktır.
Diş eti tedavisi mevcut diş etinin üzerindeki ve diş etinin altındaki diş taşlarının temizlenmesi ve dişlerin parlatılması işlemlerini içerir. (Detertraj-Küretaj-Polisaj) Diş etinin sağlığına kavuştuğuna emin olduktan sonra ise gülme esnasında görünen diş eti miktarı ve simetrisi değerlendirilir.
Eğer gülerken diş eti fazla görünüyorsa (gummy smile) ya da diş eti boyları birbirinden farklı ise iyi bir estetik için yumuşak doku lazeri yardımıyla diş eti boyları kısaltılarak, dantela şeklinde işlenerek, milimetrik olarak eşitlenir ve bu sayede simetrisi sağlanmış olunur. Bu işleme gingivektomi denilmektedir.
GÜLÜŞ TASARIMINDA DİŞ ESTETİĞİ UYGULAMALARI
1. Estetik kompozit ve seramik dolgular (Inley-Onley uygulamaları)
2. Kompozit lamina uygulamaları (Bondingler)
3. Porselen laminalar (Lamina Veneer uygulamaları)
4. Zirkonyum kuronlar
5. Tam seramik kuronlar (E-Max uygulamaları)
6. Beyazlatma (Bleaching)
7. Üç boyutlu dijital diş hekimliği uygulamaları (CAD/CAM uygulamaları)
8. Ortodontik tedavi uygulamaları
Normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde, bu süreci birlikte en sağlıklı şekilde atlatacağımıza eminiz. Tüm okurlarımıza sağlıklı gülüşler dileriz.
Koronavirüs salgını sonrası estetik diş hekimliği
Normalleşme sürecinin ikinci adımı haziran ayında atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sadece acil hizmet veren diş hastanelerinin ve diş polikliniklerinin birçoğu hasta kabulüne başladı.
Bilindiği üzere salgın süresince toplumumuzu salgından korumak amacıyla diş hekimleri, sadece ağrılı ve acil hastalara tedavi hizmeti verdi. Ancak ertelenen implant, dolgu, kanal tedavileri ve gülüş tasarımı uygulamaları artık kademeli olarak başladı. Konuyla ilgili Dent-Oran Diş Kliniği’nden Diş Hekimi Abdullah Zülfikar ve Diş Hekimi Emre Bal’dan bilgi aldık.
* * *
“Normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde, Sağlık Bakanlığı’mızın kuralları doğrultusunda randevular arasındaki süreyi arttırarak, klinik sterilizasyon ve dezenfeksiyon tedbirlerimizi maksimum seviyede tutarak, hayatımızın önemli gereksinimleri olan ortodonti, implant cerrahisi ve estetik diş tedavisi uygulamalarımızı da kademeli olarak açmaya başladık” bilgilerini veren her iki diş hekimine de özellikle son yıllarda merak edilen bir konuyu sordum.
* * *
Gülüş tasarımı nedir? Hangi işlemleri içerir?
“Gülüş tasarımı, çeşitli sebeplerle estetik açıdan görünümü bozulan dişler ve diş etlerinin, hastaların yüz şekilleri ve talepleri de göz önünde bulundurularak olabildiğince doğal ve estetik bir görünüme kavuşturulması işlemidir. Her hastanın estetik gereksinimleri farklı olacağından yapılacak işlemler kişiye özel olarak belirlenir. Bu işlemler belirlenirken hastanın; yüz hatları, yaşı ve beklentileri gibi faktörler dikkate alınır.
Gülüş tasarımında:
– Dudak seviyesi
– Dişlerin boyutları
– Diş eti seviyesi
– Diş rengi
– Diş dizilimi
– Gülme hattı
– Gülüş pozisyonunda dudak ve dişlerin uyumu gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu, estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır.
* * *
Gülüş tasarımında diş eti estetiği ve diş estetiği ayrı ayrı değerlendirilir. Hasta muayenesinde belirlenen gereksinimler, profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüler, teşhis modelleri ve 3 boyutlu dijital diş hekimliği bilgisayar programları üzerinde planlanarak bir sıraya konulur.
Öncelikli olarak diş etlerinin sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Bu sebeple 6 ayda bir yapılması gereken diş eti tedavisi yapılır, çünkü sağlıklı diş etleri pembe, portakal kabuğu görünümünde ve sıkı olmalıdır. Kanamalı, şişkin ve kırmızı yani enfeksiyonlu diş eti varlığında yapılan restorasyonlar sağlıklı olmayacaktır.
Diş eti tedavisi mevcut diş etinin üzerindeki ve diş etinin altındaki diş taşlarının temizlenmesi ve dişlerin parlatılması işlemlerini içerir. (Detertraj-Küretaj-Polisaj) Diş etinin sağlığına kavuştuğuna emin olduktan sonra ise gülme esnasında görünen diş eti miktarı ve simetrisi değerlendirilir.
Eğer gülerken diş eti fazla görünüyorsa (gummy smile) ya da diş eti boyları birbirinden farklı ise iyi bir estetik için yumuşak doku lazeri yardımıyla diş eti boyları kısaltılarak, dantela şeklinde işlenerek, milimetrik olarak eşitlenir ve bu sayede simetrisi sağlanmış olunur. Bu işleme gingivektomi denilmektedir.
GÜLÜŞ TASARIMINDA DİŞ ESTETİĞİ UYGULAMALARI
1. Estetik kompozit ve seramik dolgular (Inley-Onley uygulamaları)
2. Kompozit lamina uygulamaları (Bondingler)
3. Porselen laminalar (Lamina Veneer uygulamaları)
4. Zirkonyum kuronlar
5. Tam seramik kuronlar (E-Max uygulamaları)
6. Beyazlatma (Bleaching)
7. Üç boyutlu dijital diş hekimliği uygulamaları (CAD/CAM uygulamaları)
8. Ortodontik tedavi uygulamaları
Normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde, bu süreci birlikte en sağlıklı şekilde atlatacağımıza eminiz. Tüm okurlarımıza sağlıklı gülüşler dileriz.