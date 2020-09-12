Koronavirüs hastalığında genetik faktörler

Koronavirüs, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Ve bu virüs, kimini yataklara düşürüp ateşler içinde yatırırken, kiminde tek bir belirti bile vermeyebiliyor.
Bu sebeple anlaşılması oldukça zor olan virüs, hayatımızda daha duracak gibi duruyor. Bazı insanlarda ağır, bazılarında hafif geçmesi hatta bazılarında belirti vermemesi durumu İngiltere’de yapılan bir çalışmada genetik etkenlere dayandırıldı.
SEMPTOMLARDA YÜZDE 50 ETKİLİ
İngiltere’de King Collage London’daki bilim insanları, koronavirüs kapmış kişiler üzerinde genetikle ilgili çalışmalar başlattı. Ateş, yorgunluk, koku ve tat kaybı gibi önemli koronavirüs semptomlarının, vakaların yüzde 50’sinde genetik olarak belirlendiği düşünülüyor. Özellikle ikizler üzerinde yapılan çalışma genetik faktörlerin semptomlar için etkili olup olmadığında belirleyici oldu. Bilim insanları, kişide sayıklama, ateş, yorgunluk, nefes darlığı, ishal, tat ve koku kaybı semptomlarının gelişmesinden neredeyse yüzde 50 oranında genlerin sorumlu olduğunu fark etti. Ancak kısık ses, öksürük, göğüs ağrısı ve karın ağrısı gibi semptomların etraftaki ortamdan kaynaklanabileceği düşünülüyor. Bazı insanlarda sadece koku ve tat kaybına sebep olan koronavirüsün, ikizlerde yapılan çalışmayla bu etkilerin genetik etkenlere bağlı olduğu ve bunlara göre kişinin koronayı nasıl geçirdiğinin tespit edildiği de belirtiliyor.
YAYILIMI ÖNLEMEDE KARANTİNA ÖNEMLİ
İngiltere en yüksek vaka oranlarına sahip olduğundan veriler de değerlendirme açısından oldukça önemli. Her yaştan enfekte olmuş hastanın katıldığı ve ikizlerin de yoğunlukla olduğu çalışmalar çeşitlilik ve genetik etkiler açısından koronaya az da olsa ışık tutuyor. Özellikle belirti vermeden koronayı geçiren katılımcının da yoğunlukta olduğu çalışma, kendimizde fark etmesek de başkalarına bulaştırma açısından dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Üniversitenin geliştirdiği programda değerlendirilen veriler eşliğinde kullanıcıların katılımıyla birçok sonuca ulaşıldı. Uygulama ile karantinanın, koronanın yayılmasını önlemesinde önemli bir yere sahip olduğu dijital verilerle de kanıtlanmış oldu. Bu sebeple kişi belirtilere hiç sahip olmasa dahi etrafındakileri korumak adına dikkatli davranmalı.
Koronavirüs hastalığında genetik faktörler
Koronavirüs, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Ve bu virüs, kimini yataklara düşürüp ateşler içinde yatırırken, kiminde tek bir belirti bile vermeyebiliyor.
Bu sebeple anlaşılması oldukça zor olan virüs, hayatımızda daha duracak gibi duruyor. Bazı insanlarda ağır, bazılarında hafif geçmesi hatta bazılarında belirti vermemesi durumu İngiltere’de yapılan bir çalışmada genetik etkenlere dayandırıldı.
SEMPTOMLARDA YÜZDE 50 ETKİLİ
İngiltere’de King Collage London’daki bilim insanları, koronavirüs kapmış kişiler üzerinde genetikle ilgili çalışmalar başlattı. Ateş, yorgunluk, koku ve tat kaybı gibi önemli koronavirüs semptomlarının, vakaların yüzde 50’sinde genetik olarak belirlendiği düşünülüyor. Özellikle ikizler üzerinde yapılan çalışma genetik faktörlerin semptomlar için etkili olup olmadığında belirleyici oldu. Bilim insanları, kişide sayıklama, ateş, yorgunluk, nefes darlığı, ishal, tat ve koku kaybı semptomlarının gelişmesinden neredeyse yüzde 50 oranında genlerin sorumlu olduğunu fark etti. Ancak kısık ses, öksürük, göğüs ağrısı ve karın ağrısı gibi semptomların etraftaki ortamdan kaynaklanabileceği düşünülüyor. Bazı insanlarda sadece koku ve tat kaybına sebep olan koronavirüsün, ikizlerde yapılan çalışmayla bu etkilerin genetik etkenlere bağlı olduğu ve bunlara göre kişinin koronayı nasıl geçirdiğinin tespit edildiği de belirtiliyor.
YAYILIMI ÖNLEMEDE KARANTİNA ÖNEMLİ
İngiltere en yüksek vaka oranlarına sahip olduğundan veriler de değerlendirme açısından oldukça önemli. Her yaştan enfekte olmuş hastanın katıldığı ve ikizlerin de yoğunlukla olduğu çalışmalar çeşitlilik ve genetik etkiler açısından koronaya az da olsa ışık tutuyor. Özellikle belirti vermeden koronayı geçiren katılımcının da yoğunlukta olduğu çalışma, kendimizde fark etmesek de başkalarına bulaştırma açısından dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Üniversitenin geliştirdiği programda değerlendirilen veriler eşliğinde kullanıcıların katılımıyla birçok sonuca ulaşıldı. Uygulama ile karantinanın, koronanın yayılmasını önlemesinde önemli bir yere sahip olduğu dijital verilerle de kanıtlanmış oldu. Bu sebeple kişi belirtilere hiç sahip olmasa dahi etrafındakileri korumak adına dikkatli davranmalı.