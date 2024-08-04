×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarŞenol KalyoncuKonuşulmayan bir problem idrar kaçırma
Şenol Kalyoncu
Şenol Kalyoncu
Şenol KalyoncuYazarın Tüm Yazıları

Konuşulmayan bir problem idrar kaçırma

#Şenol Kalyoncu#Ankara#İdrar Kaçırma

Sevgili Hürriyet okurları... Bu hafta çoğu kadını etkileyen ancak konuşulmayan bir problemden bahsedeceğim; idrar kaçırma.

Haberin Devamı

Türkiye’de 40 yaş üzeri her 4 kadından 1’inde bu problem görülüyor. Ancak bu problem tedavisi yok zannedilerek veya konuşulması utanç verici olduğu gerekçesiyle çoğu kadın tarafından göz ardı ediliyor. Doktora başvuru oranlarının yüzde 12 olması da maalesef bu tezi destekliyor. Şimdi bu rahatsızlığın sebeplerine ve neler yapılabileceğine kısaca göz atalım. İdrar kaçırma, farklı sebeplerden bir miktar idrarın kontrol dışı dışarıya akmasına deniyor. Bunda mesane kaslarınızın idrar tutma gücünün azalmış olması, mesane kaslarınızın aşırı çalışması, mesane üzerinde etkili sinir sistemi üzerinde bir hasar oluşması gibi durumlar etkili oluyor. Peki nasıl oluyor bunlar dersek de idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, sancılı ve uzun süren bir doğum yapmış olmak veya birden fazla doğum yapmak, mesaneyi çok çalıştıran diuretik ilaçlar kullanmak, menapoz sebebiyle gevşeyen mesane kasları, diyabet gibi faktörler bu durumlara sebep oluyor.

Haberin Devamı

Konuşulmayan bir problem idrar kaçırma

HEMEN TEDAVİYE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Öksürme, hapşırma ile olan stres tipi idrar kaçırma olabildiği gibi mesanenin tam boşalmaması, mesane kapağının tam gevşememesi gibi sebepler de ayrı ayrı kategorilendiriliyor. Hastanın idrar kaçırma probleminin çeşidi içinse fiziki muayene, ped testi, stres testi, idrar analizi, ürodinamik değerlendirme gibi bulgulara başvuruluyor. Tanı konulduktan sonra hemen tedaviye başlamak da bir o kadar önemli. İdrar kaçırmanın tedavisi, kaçırmanın tipine, şiddetine ve hangi nedenlere bağlı olmasına göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple de birçok tedavi yöntemi bulunur. Hastaya özel birçok etken olabildiği için tedavilerin kombinasyonu da gerekebilir. Hayat tarzı değişiklikleri, mesane ve pelvik taban kas egzersizleri ilk başlarda işe yarayabilir. Yeterli gelmediği noktada ameliyat ve ilaç tedavileri gibi yöntemler uygulanabilir.

TEKNİKLERİ DENEMENİZ ÖNERİLEBİLİR

İlaç tedavisi, hayat tarzı değişiklikleri, mesane ve pelvik taban egzersizleri tedavileri ile birleştirilebilir. Bunun yanında idrar kaçırma rehabilitasyonu dediğimiz pelvik taban kas egzersizlerinin öğretilmesi, biofeedback ve elektrik stimülasyonu uygulamalar da tercih edilebilir. Bu yöntem fizyoterapist ya da daha spesifik adıyla üro-terapistler tarafından uygulanır. Doğru kasları belirlemenize, kasılmayı ve gevşetmeyi öğrenmek için bir pelvik taban fizyoterapisti ile çalışmanızı veya biofeedback tekniklerini denemenizi önerilebilir. Her ne kadar tedavisi yok zannedilse de idrar kaçırma için farkındalık ve tedaviye yönelmek hastaların hayat standartlarını ciddi derecede yükseltiyor. Bu sebeple şüphelendiğiniz bir durum varsa bir uzmana başvurup önlem almakta fayda var.

#Şenol Kalyoncu#Ankara#İdrar Kaçırma
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Onların Leon ve Armand’ı varsa bizim de Ersu ve Kuzey’imız…

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Merkür geri harekette ama Venüs’ün hoşlukları olacak

DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Genco Erkal’ın ardından

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Suikast listesindeki karanlık finansör

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

İmmobilizer kupa beyi Beşiktaş

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ