Kolajene dair

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Kolajen nedir?

Vücudumuzda bol miktarda bulunan bir protein çeşididir. Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak bulunur. Vücuttaki kolajenin yüzde 90’ı Tip 1 ve Tip 3’tür. Kemik, kas, kıkırdak, deri, tendon, kan damarları ve sindirim sistemi gibi vücudumuzun birçok yerinde bulunur. Dokunun yapıştırıcısı gibi görev görür. Ölü cilt hücrelerini yenileyerek, cildimizin elastikiyeti artırır ve gergin kalmasını sağlar. Vücudun bir arada kalmasına yardımcı olan bir yapıştırıcı olarak eklem ve tendonları birbirine bağlar. 30-35 yaşlarından sonra vücuttaki kolajen üretimi yılda yaklaşık yüzde 1 oranında azalmaktadır. İçsel destek ile yaptığı değişimler bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

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Kolajen desteğini ne kadar süre almak ve ne kadar kullanmak gerekiyor?

Yapılan klinik çalışmalarda hidrolize peptit formunda kolajen takviyesinin yılda 3 kür kullanılması önerilmekte, 1 kür 30 günlük olmaktadır. Yani yılda 3 ay arka arkaya kullanılması önerilmektedir. 50 yaş sonrası ise 6 ayda bir olmak üzere 3 ay kullanılması önerilmektedir. Tavsiyemiz akşam yatmadan önce tok karnına kullanılmasıdır.

Kolajen ne için önemlidir?

Cildi korur, sıkılaştırır, nemlendirir ve canlılık verir. Saçları korur, güçlendirir. Selülitleri azaltır. Kas, kemik ve eklemleri güçlendirir, korur. Sindirim sistemi sağlığını gözetir. Karaciğer sağlığını korur. Kalbi korur. Göz sağlığını korur.

Kolajen kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

Kolajenin mutlaka hidrolize edilmiş kolajen peptit formunda olduğundan emin olun. Cilt için Tip 1 ve Tip 3 beraber alınmalı fakat Tip 2 olmamalıdır. Tip 2 kolajenin Tip 1 ve Tip 3’ün etkisini azalttığı bilinmektedir. Tercihen sığır kolajen olmalıdır. Balık kolajeni ağır metaller içerebilir. Günlük alınan kolajen miktarı en az 2500 miligram civarında olmalıdır. Hyaluronik asit, glutatyon, C vitamini, E vitamini, D vitamini, bakır, biotin, çinko, selenyum gibi maddelerle desteklenebilir.

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