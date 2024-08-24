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Memorial Ankara Hastanesi-Ã‡ocuk (Pediatrik) Hematoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nden DoÃ§. Dr. MeriÃ§ Kaymak ve Uzman Doktor Seda Åžahin, hem kÃ¶k hÃ¼cre tedavisi hem de sonraki aÅŸamalar hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verdi.

DoÃ§. Dr. MeriÃ§ Kaymak

Uzman Doktor Seda Åžahin

ANEMÄ°LÄ° HASTALARDA DA UYGULANAN BÄ°R TEDAVÄ° BÄ°Ã‡Ä°MÄ°

KÃ¶k hÃ¼cre nakli (kemik iliÄŸi nakli), saÄŸlÄ±klÄ± bir kiÅŸiden veya hastanÄ±n kendisinden toplanan kÃ¶k hÃ¼crelerin tekrar hastaya verilmesi ile yapÄ±lan bir tedavi biÃ§imidir. Bu tedavi Ã§ocuklarda Ã¶zellikle aÄŸÄ±r ve yaÅŸamÄ± tehdit eden hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bu hastalÄ±klar arasÄ±nda, lÃ¶semi, lenfoma, nÃ¶roblastom, kalÄ±tsal immÃ¼n yetmezlikler, kalÄ±tsal metabolik hastalÄ±klar, otoimmÃ¼n ya da immÃ¼n disregÃ¼latuar hastalÄ±klarÄ± yer almaktadÄ±r. KÃ¶k hÃ¼cre nakli aynÄ± zamanda â€˜Beta talasemi majÃ¶r (Akdeniz anemisi), orak hÃ¼creli anemi, edinsel ve kalÄ±tsal aplastik anemili hastalarda da uygulanan Ã¶nemli bir tedavi biÃ§imidir.

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ALLOJENEÄ°K KÃ–K HÃœCRE VE OTOLOG KÃ–K HÃœCRE NAKLÄ°

Kemik iliÄŸi ya da kÃ¶k hÃ¼cre nakli iki ÅŸekilde yapÄ±labilir.

* SaÄŸlÄ±klÄ± kÃ¶k hÃ¼creler, bir kiÅŸiden diÄŸer kiÅŸiye (allojeneik) nakledilebilir.

* KiÅŸinin kendi (otolog) hÃ¼creleri, Ã¶nceden toplanÄ±p dondurularak daha sonra kendisine aktarÄ±labilir.

Allojeneik kÃ¶k hÃ¼cre kaynaÄŸÄ± olarak HLA uyuÅŸumlu saÄŸlÄ±klÄ± akraba veya akraba dÄ±ÅŸÄ± vericiler; kordon kanÄ± ya da yarÄ± yarÄ±ya uyuÅŸumlu anne, baba, Ã§ocuk veya kardeÅŸler kullanÄ±labilir. Otolog kÃ¶k hÃ¼cre kaynaÄŸÄ±, kiÅŸinin kendisidir. Allojeneik KÃ¶k HÃ¼cre (Kemik iliÄŸi) naklinin uygulandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±klar ÅŸunlardÄ±r: Akut miyeloid lÃ¶semi, Akut lenfoblastik lÃ¶semi, Kronik miyelositik lÃ¶semi, Hodgkin dÄ±ÅŸÄ± lenfoma, Hodgkin lenfoma, Miyelodisplastik sendrom, AÄŸÄ±r aplastik anemi, Kemik iliÄŸi yetmezliÄŸi ile giden diÄŸer durumlar (Fanconianemisi, Diskeratozis Konjenita). Otolog kÃ¶k hÃ¼cre (Kemik iliÄŸi) nakli ise yÃ¼ksek doz tedavi uygulamak amacÄ±yla kullanÄ±lan bir yÃ¶ntemdir. KÃ¶k hÃ¼creler, yÃ¼ksek doz tedavinin kemik iliÄŸinde oluÅŸturduÄŸu hasarÄ± Ã¶nlemek amacÄ± ile kullanÄ±lÄ±r. Otolog kÃ¶k hÃ¼cre naklinin uygulandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±klar ise ÅŸunlardÄ±r: NÃ¶roblastom, Hodgkin lenfoma, Hodgkin dÄ±ÅŸÄ± lenfoma, Ewing sarkom.

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KÃ–K HÃœCRE NAKLÄ°NDE HÃœCRELER NASIL TOPLANIR?

SaÄŸlÄ±klÄ± vericiden kÃ¶k hÃ¼cre toplamanÄ±n iki yÃ¶ntemi vardÄ±r. Bunlardan ilki, kemik iliÄŸinden kÃ¶k hÃ¼cre toplamaktÄ±r. Bu yÃ¶ntemde, verici ameliyathanede genel anestezi ile uyutulur ve Ã¶zel iÄŸneler kullanÄ±larak vericinin kalÃ§a kemiÄŸinden kemik iliÄŸi toplama iÅŸlemi yapÄ±lÄ±r. Ä°kincisi ise, vericiye bÃ¼yÃ¼me faktÃ¶rÃ¼ uygulanÄ±larak kemik iliÄŸinden dolaÅŸan kana yÃ¶nlendirilen kÃ¶k hÃ¼crelerin aferez cihazÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla vericinin kol damarlarÄ±ndan toplanmasÄ± yÃ¶ntemidir.

KÃ–K HÃœCRE NAKLÄ° NASIL YAPILIR?

Hastalara verilecek kÃ¶k hÃ¼crelerin reddedilmemesi iÃ§in, nakil Ã¶ncesinde kemoterapi ve immÃ¼n sistemi baskÄ±layan ilaÃ§lardan oluÅŸan, hastalÄ±ÄŸÄ±n cinsine ve hastanÄ±n yaÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸen â€˜HazÄ±rlÄ±k Rejimiâ€™ dediÄŸimiz bir tedavi uygulanmaktadÄ±r. Bu tedavi sÃ¼resi ortalama 1 hafta ile 10 gÃ¼n arasÄ±nda deÄŸiÅŸmektedir. Nakil gÃ¼nÃ¼, kemik iliÄŸinden veya periferik damardan toplanan kÃ¶k hÃ¼creler hastaya damar yolu ile verilmektedir. DondurulmuÅŸ Ã¼rÃ¼n kullanÄ±lacaksa Ã§Ã¶zdÃ¼rme iÅŸlemi sonrasÄ± hÃ¼creler damar yolu ile hastaya verilir. HÃ¼crelerin hastaya verilme sÃ¼resi, toplanan Ã¼rÃ¼nÃ¼n miktarÄ±, hastanÄ±n kilosu ve yaÅŸÄ± ile deÄŸiÅŸmektedir.

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KÃ–K HÃœCRE KÄ°MLERDEN ALINIR?

KÃ¶k hÃ¼cre, doku gruplarÄ± uygun kardeÅŸlerden veya nadiren diÄŸer aile bireylerinden alÄ±nabildiÄŸi gibi; doku bankalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, doku gruplarÄ± uygun akraba olmayan vericilerden de alÄ±nabilmektedir. HastanÄ±n kendi kÃ¶k hÃ¼crelerinin dondurulup saklanmasÄ± ve gerektiÄŸinde verilmesi de (otolog kÃ¶k hÃ¼cre nakli) diÄŸer bir seÃ§enektir.

KÃ–K HÃœCRE NAKLÄ° SONRASI NELER YAPILIR?

Hastalar Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±k rejimi sÃ¼resince ve sonrasÄ±ndaki ortalama 1 ay boyunca fiziki ÅŸartlarÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yÃ¶netmeliklerine uygun Ã¶zel fiziki koÅŸullara sahip odalarda (nakil Ã¼nitelerinde) kalmaktadÄ±rlar. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde tecrÃ¼beli hemÅŸire ve doktor takibiÂ Ã¶nem arz etmektedir. HastalarÄ±n nakil sonrasÄ± allojeneik kÃ¶k hÃ¼cre nakli yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftalarÄ±nda verilen hÃ¼crelerin ne kadarÄ±nÄ±n hastanÄ±n kemik iliÄŸine yerleÅŸtiÄŸine bakÄ±lmaktadÄ±r. Bu teste â€˜kimerizmâ€™ testi denilmektedir. Bu testten sonra hastalar genel durumlarÄ± iyi ve herhangi bir problemleri yoksa taburcu edilmektedir.