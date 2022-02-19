İnsülin direnci ve beslenme

Meme dokusu doğum, emzirme, yaşlanma ve gelişimsel bozuklar nedeniyle şekil bozukluğuna uğrayabilir; doğuştan fazla küçük ya da büyük forma sahip olabilir. Bu durum, kişilerin fiziksel görünümünden memnun olmamasına hatta bundan dolayı öz güven problemleri ve psikolojik problemler yaşamalarına neden olabilir. Meme estetiği ile oluşan bozukluklar düzeltilerek yaşam kalitesinin arttırılması sağlanabilir. Yapılacak operasyonda kişisel tercihler bir ölçüt olarak göz önünde bulundurulur. Fakat ameliyat sonrası oluşabilecek gerçekçi sonuçlar, estetik cerrahı tarafından hastayla paylaşılmalı ve hastaya bu yönde bir bilinç kazandırılmalıdır. Konuyla ilgili Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Ergin Işık’tan bilgi aldık.
FİZYOLOJİYE UYGUN MÜDAHALE
Yılların meydana getirdiği etkileri yüzümüzden silmek için hepimiz çeşitli bakımlar, tedaviler ve müdahaleler yapıyoruz. Amaç ise yaşlanmanın etkilerini azaltmak, genç ve güzel görünmek. Çünkü yaşımızı ilk ele veren yüzümüzdür. Yüzümüzdeki çizgilerden kurtulmanın yanı sıra daha genç görünmek için sarkan cildimizi eski gergin haline getirmenin çabası içindeyiz. Son yıllarda yüz gençleştirmenin yeni yöntemleri ve teknolojileri ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı cihazlarla cerrahisiz cilt gençleştirme ve sıkılaştırma işlemleri yapılıyor. Bu alanda en yeni yöntemlerden biri de lineer fokuslu ultrason sistemi olan LİFU. Bu konuyla ilgili Medikal Estetik Uzmanı Dr. Serkan Öztürk’le konuştuk...
YAŞLI GÖSTERMEK MUTSUZ HİSSETTİRİR
Süt dişlenme, her bir çenede 10 adet olmak üzere toplam 20 dişten meydana gelmektedir. İlk süt dişi ağız boşluğuna yaşamın 6. ayında sürer ve diğer süt dişlerinin de sırayla sürmesiyle 2.5 yaşta süt dişlenme tamamlanır. Bu dişler, daimi dişlerin ağız boşluğuna sürmeye başladığı 6 yaş ile daimi dişlenmenin tamamlandığı 12 yaş arasında da fonksiyonlarına devam ederler ve zamanı geldiğinde sırasıyla dökülürler. Ancak bazı durumlarda erken kayıplar olur. ‘Neden bu erken kayıplar olur ve bu durumda neler yapılmalıdır?’ Konuyla ilgili merak edilenleri Diş Hekimi Ortodondi Uzmanı Saliha Olkun Alkan’a sorduk.
ERKEN KAYBIN NEDENLERİ
Çağımızın yaygın görülen ve giderek artan hastalıklarından biri.
Kısaca “diyabet” de dediğimiz bu hastalık bulaşıcı değil, ama ölümcül!
İki tip diyabet var:
* Tip 1 diyabet: Daha nadir görülür, genç yaştaki insanları etkiler.
Bazı durumlarda ise gebe kalmadan önce anne adayının vücudunda bulunan hastalıklar (annenin mevcut hastalıkları) veya hamilelikten dolayı sonradan gebelik döneminde ortaya çıkan sorunlar çeşitli risklerin ortaya çıkmasına yol açar. Böyle gebeliklere ‘riskli gebelik’ veya ‘yüksek riskli gebelik’ denir.
ERKEN TANI ÖNEMLİ
Riskli ve yüksek riskli gebelikler, bazı durumlarda hem hamile annenin hem de anne karnındaki bebeğin sağlığını ve hatta hayatını tehdit edebilir. Riskli gebelik önceden tanı konursa ve yakın takip edilirse hayati riskler azaltılabilir, önüne geçilebilir bir durumdur.
Epilasyon, her dönem en çok ilgi gösterilen medikal uygulamalardan biridir. Geleneksel eski yöntem olan iğne epilasyonların yerini alan, daha kalıcı ve konforlu olan lazer epilasyonlar son yıllarda en yaygın uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınların yüksek ilgi gösterdiği epilasyon işlemi son zamanlarda erkeklerin de ilgisini çekiyor. Fakat fazla bilgi karmaşası ve çeşitlilikten dolayı kişiler hangi cihaz ve uygulamayı seçeceklerini bilemiyor. 1997’de Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ve günümüz şartlarında vücudumuzda istenmeyen kıllardan kurtulmamız için en etkili yöntemlerden lazer epilasyonla ilgili merak edilenleri Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ergin Işık’a sordum.
MEDİKAL BİR İŞLEMDİR
Zayıflayan bağışıklık sistemi ise içine girdiğimiz mevsimde vücudumuzu hastalıklara açık hale getirir. Sıcaklık değişimlerindeki ani değişiklikler sebebiyle hastalıklara açık hale gelen bedenimizi beslenmemize dikkat ederek koruyabiliriz. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimizle ilgili Diyetisyen Neslihan Aktepe, şu bilgileri verdi:
ÜŞÜMEMİZİ DE ÖNLERLER
“Özellikle kış aylarında, iç organlarımızın ısısını arttıracak besinlere beslenmemizde yer vermeliyiz. Örneğin, içerdiği kapsaisin isimli pigment sayesinde kırmızı pul biber, zencefil, demir mineralini en çok içeren kırmızı et, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, acı biber turşusu, çorbalardan özellikle sebze, tarhana ve kestane, zeytinyağı, zeytin, avokado, biber salçası. Özellikle her gün bir fincan yeşil çay tüketmek ise metabolik hızı yüzde bir-iki kadar arttıracağı için üşümemizi önler ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.
Aşılama tedavisi, erkeğin sperm hücrelerinin alınarak labaratuvar ortamında yıkanıp, iyi spermler seçildikten sonra yumurtlama gününde kadının rahminin içine bırakılmasıdır. Aşılama işlemi esnasında, erkekten alınan spermler cihazlar sayesinde ayrıştırılarak en iyi, en hareketli ve kalitelileri rahim içine bırakılır. Aşılama yöntemi çiftlerin çocuk sahibi olma şanslarını yüzde 20 oranda arttıran bir faktördür. Aşılama, son derece basit ve kısa süren bir yöntemdir. Tıbbın gelişmesi ve teknolojinin de ilerlemiş olmasına bağlı olarak gelişmiş enjektörler yardımı ile ağrısız ve acısız bir işlemdir. Babanın spermi gelişmiş enjektörlerin yardımı ile enjektöre çekilir ve yumurtlama saatinden bir saat önce anne rahminin içine bırakılır.
KİMLERE YAPILMAKTADIR
Eğer kadında tüpler açık, yumurtlama var ise erkekte de sperm 20 milyon üzerinde ise aşamalı tedavi de ilk önce aşılama ile başlanır. 20 milyonun altında veya şiddetli sperm morfoloji (yüzde 4’ün altı) bozukluğu varsa, direkt tüp bebek yapılmalıdır.
Ailesinde yumurtalık veya meme kanseri hikâyesi olan kadınların hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Her 100 kadında 1.4 oranında görülen yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli. Erken teşhis ve uygun tedavi ile yüzde 80-90 oranında iyileşme mümkün.
BU ŞİKÂYETLERE DİKKAT
Erken evrelerde belirti vermeyen yumurtalık kanseri, sinsi bir şekilde ilerler. Yumurtalık kanserinin en önemli belirtilerini şöyle sıralanabiliriz. İlerlemiş olan hastalıkta hazımsızlık, şişkinlik, karnın özellikle alt bölgesinde ve kasıklarda ağrı, gaz şikâyetleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle birçok rahatsızlıkta görülebilen ve yumurtalık kanserine spesifik olmayan belirtiler olduğu için sıklıkla önemsenmez, hastalık ilerlemeye devam eder.
Doğuma bağlı olarak doğum sonrası süreçte bazı istenmeyen fiziki değişikliler ve durumlar ortaya çıkabilir. Doğum sorası vajen genişlemesi, idrar kaçırma şikâyetinin olması, idrar torbası sarkması ve rahim sarkmasına neden olabilmektedir. Özellikle zor doğumlar sonrası sıklıkla bu durumlarla karşılaşırız. Annenin ileri yaşta olması, sık aralıklarla doğum yapılması, doğum sayısının fazla olması, annede bir kronik hastalık olması, doğum eyleminin uzaması, iri bebek olması, müdahaleli doğumun olması zor doğuma neden olabilmektedir. Zor doğumlar sonrası ‘perine yırtığı veya vajina genişlemesi gibi durumlardan sonra neler yapılır? Nasıl tedavi edilir?’ sorularını Doç. Dr. Coşkun Şimşir’e sordum.
PELVİS KASLARI GEVŞEMEKTEDİR
Diş sıkma, anksiyete giderici tedavilerinin yanı sıra, girişimsel bir uygulama olan yüzdeki masseter kasının (insan anatomisinde yüzdeki çiğneme kaslarından biridir) içine yapılan botoks uygulaması ile de tedavi edilmektedir. Bu tedavi aynı zamanda masseter kası belirgin geniş yüzü olan kişilerde de kozmetik amaçlı yapılmaktadır. Masseter botoks uygulaması tedavisi ile ilgili bu uygulamayı Dr. Serkan Öztürk’e sordum.
DİŞ SIKMA TEDAVİSİ
Tıptaki birçok yeni gelişme sayesinde insanların “estetik kaygısı” ve “estetik beklentisi” de değişim/gelişim gösteriyor.
Ve estetik artık insan vücudunun tüm alanlarını kapsıyor.
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Geçen ay yazmış olduğum “Genital estetik ve PRP” ve “Labioplasti...” başlıklı yazılarımdan sonra tam da benim ilgi alanım olan bir konuda soru soran/bilgi almak isteyen okurlarımız oldu:
“Genital dolgular.”
Erken teşhis meme kanserinde çok önemlidir. Her yıl ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Geçen ekim ayında da tüm dünyada meme kanseri farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Meme kanserinden korunmak için doymuş yağ oranı yüksek besinlerden kaçınılması gerektiğini kaydeden Kanserde Güncel Tedavilere Erişim ve Geliştirme Derneği (KANSERTED) Başkanı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, lif açısından zengin tahılların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Coşkun, ayrıca meme kanseri tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:
İLTİHAP YAPICI GIDALARDAN KAÇINMALI
19 Ekim Salı günü, ‘laparoskopik(kapalı) safra kesesi ameliyatı’ oldum. Bu yöntem halk arasında ‘kansız ameliyat’ diye de biliniyor ve birçok kişi tarafından hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası çok merak ediliyor.
Ameliyattan bir gün sonra işe başladım. “Bu haftaki yazımı yazamam” diye düşünürken, bu süreçte yaşadığım tüm psikolojiyi ve tecrübelerimi siz okurlarımızla paylaşmaya karar verdim.
Ve bu defa soruları meslektaşlarıma değil, kendime sordum.
İşte aşama aşama ameliyat öncesi sonrasında yaşadıklarım:
Ameliyatı gerçekleştiren
Mide rahatsızlıkları, insanın iş ve sosyal hayatını kötü etkilemekte ayrıca hayat kalitesini düşürmektedir. Halk arasında mide koruyucu olarak bilinen ve mide asidini azaltıcı ilaçlar (Proton pompa inhibitörleri-PPI), mide asidi ile ilişkili hastalıkların tedavisinde çok yaygın kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, midenin asit salınımını azaltma özelliği taşıyor. Mide hastalıklarının çok çeşitli tedavileri bulunmakta ve halk arasında bu tedaviler bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu konuda farkındalığı arttırmak ve ilaçlarla ilgili özellikle proton pompa inhibitörlerinin artıları ve eksilerini Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürol Öksüzoğlu’na sordum.
ASİT SALGISINI AZALTIRLAR
“Labioplasti” gibi jinekolojik operasyonlar, kadınların dış genital organlarındaki bozukluğun düzgün bir görünüme kavuşmasını sağlar.
Yani bu da bir “estetik”tir.
Özellikle son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle tıbbi bilgilere ulaşmak kolaylaştı. Estetik cerrahi işlemlerin daha yaygın hale gelmesi ile birlikte kadınlar kendi vücutlarına daha fazla dikkat etmeye başladı. Ve tabii pandemi süreci de kadınların kendi vücutlarındaki bir takım normal dışı yapıları fark etmelerini sağladı.
Peki “labioplasti” nedir, nasıl uygulanır?
İşte bu konuda merak edilen birçok bilgiyi, Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu’ndan aldım.
Şunları anlattı:
Misal...
Günümüzde, “genital bölgenin görünümü ve foksiyonundan memnun olmayan” birçok kadın mevcut.
Ve kadınlar...
Doğum, yaşlılık ve başka nedenlerle önceki sıkılığını, esnekliğini ve doğal rengini kaybetmiş dış genital organlar(vulva, vajina, klitoris, dış dudak, iç dudak)sebebiyle biz hekimlere başvuruyor, soruna çözüm arıyor.
Bunun yanı sıra isteksizlik, orgazm olamama, idrar kaçırma ve kuruluk gibi yakınmalarla da yine biz hakemlere yapılan başvurular artıyor.
Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırmada, Aspirin’in kanser hastalarında diğer tedavilerin yanında kullanılmasının önemli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. 50 yıldan uzun süredir bu ilacın etkilerini araştıran Cardiff Üniversitesi onursal profesörü ve baş araştırmacı Peter Elwood, “Kanser teşhisi konulduktan sonraki herhangi bir zamanda Aspirin kullanan hastaların, kullanmayanlara göre yüzde 20 oranla daha fazla hayatta kaldığını gördük” ifadelerini kullandı.
TAVSİYELER HENÜZ NET DEĞİL
Öte yandan Aspirin’in bazı kanserleri de azalttığı öne sürülmektedir. Kanser görülme sıklığı ve kanserden ölüm üzerine olumlu etkilerinin olduğunun gösterilmesiyle primer korunmada bu ilacın rolü değişebilir. Beş yıldan daha uzun süre düşük doz Aspirin kullanılmasıyla kalın bağırsak kanseri, kadın rahim kanserleri, lenfoma ve sarkom oluşumunun azaltılabileceği ileri sürülmüştür. Aspirin ile 8-10 yıllık zaman süresinde kanser sıklığında görece yüzde 12 azalma elde edilebilmiştir. Ancak, kanserden koruyucu olarak bu ilacın kullanılması hususunda tavsiyeler henüz net değildir.
Kulak Burun Boğaz(KBB) kliniklerinde en sıklıkla yapılan işlemlerden biridir. Burun ameliyatı denilince, akla ilk gelen, cerrahi sonrası kullanılan tamponlardır. Eskiden ameliyat sonrası hasta birkaç gün tampon kullanmak zorunda kalıyordu ve bu tamponlar nefes almayı zorlaştırıp, kulaklarda da basınca neden oluyordu. Teknolojinin de gelişmesiyle günümüzde artık hastalar ameliyat sonrası tampona ihtiyaç duymadan, rahat ve hızlı şekilde gündelik yaşamına dönebiliyor. Tamponsuz burun ameliyatı yapan hekim sayısı giderek artarken, konuyu KBB uzmanı Doç. Dr. Taylan Gül’e sordum.
RAHATSIZLIK HİSSİ OLUŞTURUYORDU
İnsülin direnci ve beslenme
İnsülin, midenin arkasında bulunan bir organ olan pankreasta üretilen ve metabolizmayı düzenleyen bir hormondur.
Karbonhidratların yapı taşı glikozdur (kan şekeri olarak bilinir). İnsülin hormonu ise kan dolaşımındaki glikozun hücreler tarafından alınmasını ve enerji üretimi amacıyla kullanılmasını sağlar. Kan şekerinin aşırı yükseldiği durumlarda ise insülin hormonu vücudda fazla bulunan glikozu karaciğer, kas ve yağ dokusu gibi çeşitli organlarda depolaması için uyarır. İnsülin direnci ya da insuline duyarsızlık denilen hastalıkta ise bir takım hücre-reseptör anlaşmazlığına bağlı olarak pankreasın ürettiği insülinin kullanımında sorunlar ortaya çıkar ve glukoz hücre içine emilip enerji olarak kullanılamaz. Yani kanda şeker yüksek olmasına rağmen hücre içinde hipoglisemi veya şeker düşüklüğü vardır. Sonuç olarak bazı dokularda (özellikle kas ve yağ dokusunda) insülinin etkisi bozuk olduğundan glukoz tutulumu azalmıştır. Bu durum insulin direncidir. Peki insulin direnci olanlar nasıl beslenmelidir? Tüm merak edilenleri Diyetisyen Neslihan Aktepe’ye sorduk.
11 MADDELİK DEĞİŞİM PLANI
“Araştırmalar, insülin direncinin başlıca nedenin fazla kilo ve özellikle bel çevresindeki yağlanma olduğunu gösteriyor. Şanslıyız ki kilo kaybı, vücudun insüline daha iyi cevap vermesine yardımcı olabilmektedir. İnsülin direncini yok edebilmek için beslenme tarzınızda 11 maddelik değişim planı yapmanız gerekir.
1-Ana öğünleri atlamayın, özellikle öğleden sonra bir ara öğün yapın. Akşam yemeğiniz mümkün olduğunca erken olsun.
2-Yatmadan iki üç saat önce bir şeyler yiyip içmeyi bırakın.
3-Hafatada iki üç kez balık, bir iki kez kırmızı et, her gün yumurta ve günde iki bardak süt veya yoğurt tüketerek proteinden zengin beslenin.
4-Karbonhidrat grubu besinleri daha az tüketin. Karbonhidrat içeren besinleri tek başına tüketmek yerine yanına süt, yoğurt, peynir veya badem, fındık, ceviz gibi protein kaynağı olan besinler eklemek kan şekerini kontrol altına almanıza yardımcı olur.
5-Bol lifli ve tam tahıllı besinler tercih edin. Beyaz ekmek yerine tam buğday, tam çavdar ekmeği, pirinç yerine bulgur tüketmeye çalışın. Tam tahılların tüketimine de özen gösterin. Haftada en az iki üç kez kuru baklagil tüketin.
6-Sebze tüketimini arttırırken, meyve tüketimini kısıtlayın. Özellikle meyve tüketirken yanında protein içeren peynir veya süt, yoğurt tüketerek kan şekerini daha rahat dengeleyebilirsiniz.
7-Şeker kullanmak yerine, şeker tadı veren tarçın, karanfil, zerdeçal, kakule karışımını kullanın.
8-Yağ tüketimini dengede tutarak kaliteli yağlardan zeytin, zeytinyağı, avokadoyu hayatınıza alın.
9-Her gün iki üç litre su içmeye özen gösterin.
10-Daha çok acı ve baharat kullanın. Sirke, limon ve baharatlardan, doğal otlardan (maydanoz, taze nane, tarhun, fesleğen, kekik) yararlanın.
11-Düzenli egzersiz hayatınızın önemli parçalarından birisi olsun.”