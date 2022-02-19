İnsülin direnci ve beslenme

Yaşlanma ile birlikte yüzümüzde bulunan doğal yapılarda birtakım değişiklikler ortaya çıkar. Sadece cildimiz değil, cildimiz ile birlikte kaslarımız, cilt altı yağ dokularımız, kemiklerimiz de yaşlanır.





Yılların meydana getirdiği etkileri yüzümüzden silmek için hepimiz çeşitli bakımlar, tedaviler ve müdahaleler yapıyoruz. Amaç ise yaşlanmanın etkilerini azaltmak, genç ve güzel görünmek. Çünkü yaşımızı ilk ele veren yüzümüzdür. Yüzümüzdeki çizgilerden kurtulmanın yanı sıra daha genç görünmek için sarkan cildimizi eski gergin haline getirmenin çabası içindeyiz. Son yıllarda yüz gençleştirmenin yeni yöntemleri ve teknolojileri ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı cihazlarla cerrahisiz cilt gençleştirme ve sıkılaştırma işlemleri yapılıyor. Bu alanda en yeni yöntemlerden biri de lineer fokuslu ultrason sistemi olan LİFU. Bu konuyla ilgili Medikal Estetik Uzmanı Dr. Serkan Öztürk’le konuştuk...







YAŞLI GÖSTERMEK MUTSUZ HİSSETTİRİR

