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Şenol Kalyoncu

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Hibrit dolgu uygulaması

12 Mart 2022

Cildimiz vücudumuzun en büyük organıdır, sağlıklı bir cilt görünümü ise güzellik algısının oluşmasındaki en önemli etkendir.

 

Hibrit dolgu uygulaması

İnsanlar; güzel görünmek, iyi hissetmek ve yaşın getirdiği olumsuz etkileri gidermek için ameliyatlı ya da ameliyatsız estetik uygulamalara yöneliyor. Günümüzde estetik alanında ameliyatsız uygulamalar giderek yaygınlaşmakta ve tercih ediliyor. Bu uygulamalarının yaygın olarak tercih edilmesinin sebepleri arasında anestezi kullanılmaması, kesi yapılmaması, yara izi oluşmaması, çok kısa sürede uygulanması ve hemen sonuç alınması yer alıyor. Bu haftaki konuğum Medikal Estetik Uzmanı Dr. Serkan Öztürk, iyileşme süreci olmaksızın sonuçların hemen görünür olmasını sağlayan uygulamalardan ‘hibrit dolgu’yu anlattı.

Hibrit dolgu uygulaması

GÜNLÜK YAŞAMA HIZLA DÖNEBİLİYORLAR

“Son yıllarda medikal estetik alanlında ameliyatsız estetik uygulamalara olan talep hızla artmaktadır. İnsanlar özellikle sosyal hayatını etkilemeyen, günlük yaşamlarına hızla dönebildikleri aynı zamanda etkin tedavileri tercih etmektedir. Bundan 15-20 yıl öncesinde, bu uygulamalar içerisinde en çok uyguladığımız yöntem ‘toksinlerle kırışıklık tedavileri’ idi. Zamanla birlikte dolgu uygulamaları da popülarite kazanmaya başladı. Önceleri sadece nazolabial dediğimiz burun kenarı, ağız köşesi, derin oluklar tedavi edilirken son yıllarda elmacık kemiği, çene, dudak, jawline hattı gibi alanlarda tedavi edilmeye başladı.

KOLLAJEN OLUŞUMUNU UYARMAKTADIR

Hibrit dolgu teknolojisi ise sadece bir alanı doldurmayı değil aynı zamanda kollajen oluşumunu arttırarak yüzün toparlanmasını sağlarken, cilt gençleştirme konusunda da etkili bir tedavi oluşturmaktadır. Hibrit dolgu hyaluronik asit denilen cildin temel yapı taşlarından olan bir madde ile beraber polilaktik asit içermektedir. Polilaktik asit cilt içerisinde eriyen ameliyat iplikleri ile aynı özellikte olup doku uyumlu bir maddedir. Bu madde doku içerisinde erirken kollajen oluşumunu uyarmaktadır.

HOMOJEN BİR ŞEKİLDE DAĞILMAKTADIR

Uygulama öncesi ürün içeriğindeki hyaluronik asit ve polilaktik asit içeriği özel bir cihaz ile homojen bir şekilde karıştırılmaktadır. Ürün hazırlandıktan sonra yüzde tek bir noktadan girerek tüm yüz içerisine homojen bir şekilde dağıtılmaktadır. Uygulama sonrası hastalara evde iki-üç gün masaj önerilmektedir. Kanül ile cilt altına bırakılan ürün üç ay içerisinde yeni kollajen oluşumunu sağlamaktadır. Aynı zamanda içerdiği hyaluronik asit ile cildin temel yapı taşı olan ekstraselüler matriks dediğimiz yapının kalitesini arttırarak cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Uygulama tek seans olup yılda bir kere yapılmaktadır.

DEĞİŞİKLİKLER MİNİMUNA İNDİRİLECEK

Dolgu uygulamaları son yıllarda yerini daha çok cilt gençleştirme ve lifting ürünlerine bırakmaya başladı. Hibrit dolgu şeklindeki yeni teknolojiler ile dolgu kavramı gelecekte doku uyumlu implantlar olarak değişecek diye düşünüyorum. Yaşla birlikte yüzümüzde meydana gelen tüm yapısal değişimler bu maddeler ile minimuma indirilecek.”

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