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Şenol Kalyoncu
Şenol Kalyoncu
Şenol KalyoncuYazarın Tüm Yazıları

Gençlik iksiri glutatyon

#Şenol Kalyoncu#Ankara#Glutatyon

Sevgili Hürriyet okurları... Bu hafta vücudumuzda doğal olarak üretilen bir antioksidan madde olan glutatyonu konuşacağız.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Orçan, gençlik iksiri olarak da bilinen glutatyon ve faydaları hakkında şu bilgileri verdi: Glutatyon güçlü toksin temizleyici, bağışıklık destekleyici, enerji vericidir. Hücresel atıkların, vücudun çöpünün toplanıp zararsızlaştırıldığı organ olan karaciğerin toksin temizleme kapasitesini artırıcı bir molekül. Düşünün ki bir mutfakta yemek yapılıyor ve açığa çıkan çöp toplanmıyor yeni yemek yapılabilir mi? Yeni hücre sentezi olur mu?

Gençlik iksiri glutatyon

HÜCRELER RAHATÇA ENERJİ ÜRETEBİLİYOR

Glutatyon aynı zamanda enerji santrali mitokondrinin oksijen kullanımı sırasında açığa çıkan serbest oksijen radikallerini kendine bağlıyor. Serbest oksijen radikali DNA’ya sağlam dokuya saldırarak zarar verme kapasitesinde olan moleküllerdir. Glutatyon adeta evlatları için kendini feda eden bir anne. ‘Gel bana yapış, hücreler işlevlerine devam etsin’ diyor. Bu sayede hücreler rahatça enerji üretebiliyor. Zaten yaşlanma ve hastalığın en önemli nedeni enerji azlığı değil mi? Ergenlik, hastalık dönemleri ve yaşlılık da enerji ihtiyacının arttığı dönemler. Brokoli, ıspanak, karnabahar gibi gıdalarla alınabiliyor ancak yeterli düzeyde değil. Vücudun yetişemediği noktada dışarıdan alınan damardan veya dil altı ile uygulanan glutatyon hızlıca iyileştiriyor.

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CİLDİ GÜZELLEŞTİRİP PARLAKLAŞTIRIYOR

Bilimsel çalışmalar vücuttan toksini attığı için cildi güzelleştirip parlaklaştırdığını göstermiş. Sevindirici haber, kanser hastalarında sağlıksız hücre arttığı programlı hücre ölümü aksadığı için yine glutatyon üretimi yetersiz kalıyor. Son yapılan çalışmalar tedavi sürecinde glutatyonun iyileşmeye olan önemli katkılarıyla ilgili bize yeşil ışık yakıyor. Hücre yaşlanmasını önlediği, cildi güzelleştirdiği için sanırım gençlik iksiri demek yerinde olur. Hayatın akış döngüsünün hızlandığı dikkat, odaklanma ve muhakeme gibi yeteneklerin ön plana çıktığı bu dönemde glutatyonun gerek sağlık gerek güzellik alanında yüzyılın molekülü olacağını ümit ediyorum.

#Şenol Kalyoncu#Ankara#Glutatyon
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