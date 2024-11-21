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Şenol Kalyoncu
Şenol Kalyoncu
Şenol KalyoncuYazarın Tüm Yazıları

Gebelikte demir takviyesi şart mı?

#Diyetisyen Esra Yazıcı.#Şenol Kalyoncu#Sağlık

Sevgili Hürriyet okurları... Bu hafta sağlık köşemin konuğu Diyetisyen Esra Yazıcı. Kendisiyle gebelikte demir takviyesi hakkında konuştuk.

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Dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı... Demir, vücudun oksijen taşıma ve enerji üretim süreçlerinde hayati rol oynayan bir mineraldir. Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin ve kas hücrelerindeki miyoglobin yapısında bulunan demir, oksijenin akciğerlerden dokulara ve kaslara oksijen taşınmasını sağlar. Demir, gebelik döneminde de anahtar besinlerden biridir. Demirin yüzde 70’i kırmızı kan hücrelerindedir ve gebelik süreci boyunca her ay kan kaybının olmaması nedeniyle demire daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu durumda gebelik sürecinde vücuttaki demir seviyesini takviyelerle arttırmayı elzem kılmaktadır. Çünkü vücut ekstra kan üreterek hem anne hem de büyümekte olan bebek için oksijen sağlar. Aynı zamanda fetal beyin gelişimi açısından da kritik bir öneme sahiptir.

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Gebelikte demir takviyesi şart mı

Esra YAZICI

HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE ALINABİLİR

Gebelerde klinik anemi olmasa da günlük demir gereksinimi göz önüne alınarak tüm gebelere 16’ncı haftadan itibaren başlanarak doğum sonrası da 3 ayı kapsayacak şekilde günlük 40-60 mg elementer demir alınmalıdır. Bu doz, besinlerle yeterli alınamayacağı için, takviye olarak alınmalıdır. Demir takviyeleri çeşitli form ve miktarlarda bulunabilir. Bunlar hap (tablet), şurup, toz ve kapsül olarak değişkenlik gösterir. Biyoyararlılığı arttırmak açısından C vitamini ve demirin bir arada bulunduğu kapsül formları da tercih edilebilir. Bu kapsüller demir emiliminden maksimum fayda sağlamasının yanı sıra vegan ve vejetaryen fark etmeksizin tüm anne adaylarının kullanabileceği şekilde sunulmaktadır.

Gebelikte demir takviyesi şart mı

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Demir içeriği zengin besinler ve demir emilimini arttırmak için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz: En çok bulunduğu besinler arasında pekmez, yulaf, mısır, buğday kepeği, maydanoz, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi bitkisel kökenli ürünleri sayabiliriz. Bunun dışında süt, yumurta, tavuk, kırmızı et, balık, soya fasulyesi, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, ceviz, fındık, fıstık, patates, yer elması, hurma gibi besinler de demir içeriğince zengindir.

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Gebelikte demir takviyesi şart mı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ancak bunları tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Çay ve kahvedeki alkaloidler demirle kompleks oluşturup emilimini engellediğinden, yemeklerle birlikte ya da hemen sonrasında tüketilmemelidir. Kalsiyum içeriği zengin besinler de demirin bağırsaktaki emilimini azalttığından, süt ürünleri ve kalsiyum takviyeleri yemeklerle birlikte alınmamalıdır. C vitamininden zengin besinler demirin vücuda alımını kolaylaştırdığından, etin ya da yumurtanın beraberinde tüketilen bir bardak portakal suyu, maksimum faydalanmayı sağlar.

 

#Diyetisyen Esra Yazıcı.#Şenol Kalyoncu#Sağlık
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