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Gebelik hipertansiyonu, gebelik dönemlerinde anne adayının kan basıncının artmasıyla ortaya çıkar. Ancak burada önemli olan hipertansiyonun türüdür. Genellikle sık idrara çıkma, bacaklarda şişme ve yorgunluk gibi belirtilere sahiptir. Kontrollerde her zaman tansiyona da bakıldığı için yakalamak çok zor değildir. Gebelikte kan basıncının 140/90 mmHg civarına çıkması ile bu tanı konulabilir. Ne zaman çıktığına bağlı olarak da türü belirlenir. Ancak türü ne olursa olsun anne ve bebek için zararlı bir tablo çiziyor.

SIK SIK TAKİP ETMEK GEREKİR

Şiddetli vakalarda bilinç kaybı, nöbet geçirme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca erken doğumlarla da karşılaşmak mümkün. Eğer gebeliğin 20. haftasında başlamış, doğumdan sonra da son bulan bir hipertansiyonsa buna ‘gestasyonel hipertansiyon’ deniyor. Anne adayı önceden hipertansiyon tanısı aldıysa veya bilinmese dahi 20. haftadan önce başlayıp doğumla son bulmadıysa kronik hipertansiyon diyebiliriz. Bu ikisi de tehlikeli durumlara sebep vermesinin yanında kan basıncının 160/110 mmHg olmasıyla birlikte preeklampsi denen zehirlenme ortaya çıkabiliyor. Bu da baş ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, idrarda protein kaçağı gibi durumlarla belirlenebiliyor. Anne ve bebek için oldukça tehlikeli olan bu durumu sık sık takip etmek gerekir.

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YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNERİLİR

Bu durumun ortaya çıkmasında bazı faktörler de mevcut. Öncelikle ailede hipertansiyon varlığı, böbrek hastalıkları, gebeliğe kilolu başlamış olmak, çoğul gebelik, öncesinde çok fazla doğum yapmış olmak bu duruma zemin hazırlayabiliyor. Tedavisi kesin olmamakla beraber yaşam tarzı değişiklikleri daha çok önerilir. İlaç kullanma konusu gebelikte tartışmalı olmakla beraber gerekli vakalarda tercih edilebilir. Bununla beraber hareketli bir yaşam tarzı, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, düzenli egzersizler ile kilo kontrolü sağlamak genellikle ilk başvurulan yöntem.