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Şenol Kalyoncu
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Erken doğum eylemi

#Sağlık#Şenol Kalyoncu#Erken Doğum

Sevgili Hürriyet okurları… Sizlerden gelen sorular üzerine bu hafta erken doğum konusunu ele almak istedim.

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Gebeliğin 20’nci haftasından sonra ve 37’nci haftasından önce gerçekleşen doğumlar erken doğum olarak kabul edilir. Farklı bir deyişle hamileliğin 37’nci haftasından önce gerçekleşen doğumla dünyaya gelen bebekler prematüre bebek olarak tanımlanır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anne adayları hamilelik dönemlerinde erken doğum belirtilerinden biri olan kasılmaları yaşayabilir. Anneyi doğuma hazırlayan Braxton Hicks kasılmaları aynı zamanda yalancı kasılmalar olarak da bilinir. Erken doğumun en yaygın görülen belirtileri şöyle sıralanır:

-Vajinal akıntıda değişiklik veya artış.

-Belin alt kısmında hissedilen sırt ağrısı.

-Bebek aşağı doğru bastırıyormuş gibi alt karında hissedilen basınç.

-Her 10 dakikada bir veya daha sık adet kramplarına benzer kramplar.

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-37’nci haftadan önce suyun gelmesi.

Erken doğum eylemi

RAHİM KASILMALARI

Hafif kanama dahil vajinal kanama erken doğumun belirtileridir. Bu belirtileri yaşadığınız durumda kadın hastalıkları ve doğum bölümüne başvurarak görüş almanız gerekir. Bu durum hem bebeğin hem de annenin sağlığı açısından büyük önem taşır.

ERKEN DOĞUM NASIL ÖNLENEBİLİR?

Erken doğumu önlemenin tek bir yolu olmasa da erken doğum riskini azaltmak için adımlar atmak mümkündür:

-Gebelik döneminde tütün ve alkol kullanmaktan kaçının.

-Sağlıklı, dengeli beslenin.

-Hamilelik boyunca doğum öncesi bakım alın.

-Stres seviyenizi azaltın.

-Gebelikler arasında en az 18 ay bekleyin.

#Sağlık#Şenol Kalyoncu#Erken Doğum
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