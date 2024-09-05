Haberin Devamı

Dudak dolgusu genellikle hyaluronik asit gibi malzemeler kullanılarak dudağa hacim kazandırılması işlemine deniyor. Uygulanma minimal invaziv bir yöntem olmakla birlikte sonuçları hızla görülebiliyor. Geçici bir yöntem olmakla birlikte kullanılan malzeme, kişinin bünyesine bağlı değişebiliyor ve 6-12 ay arasında etki görmek mümkün olabiliyor. Uygulama nasıl ve ne şekil bir dudak istendiğine göre değişerek ince uçlu iğneler aracılığıyla dudak bölgesine uygulanır. Genellikle lokal anestezi uygulanarak ağrı ve acı en aza indiriliyor. İşlem süresi ise 15-20 dakika arasında değişiyor. Daha sonra hasta günlük hayatına devam edebiliyor. Nadir olarak şişme ve morarma görülebilse de kısa sürede dudak istenen forma dönüyor. Dudak dolgusunun yeni bir versiyonu olan Rus tekniği de son zamanlarda oldukça rağbet görmeye başladı. Bu tekniği Fotima Abdumuminova'ya sordum. İşte verdiği bilgiler...

Haberin Devamı

Fotima Abdumuminova

YENİ TREND RUS DUDAK DOLGUSU

Rus kadınlarının doğal genetiğine benzeyen, daha düz ve daha geniş dudak estetiğine Rus dudak dolgusu deniyor. Bu yeni trend, dudaklara yepyeni bir şekil kazandırmış oldu. Rus tekniği, dudak dolgusu yaptırırken oluşabilecek ‘ördek dudak’ görünümünü ortadan kaldırmaya ve daha doğal bir görünüm elde etmeye yardımcı olur. Rus dudak tekniği, dudağın merkezinde daha düz ve daha yüksek bir görünüme sahip olan kalp şeklinden esinlenir ve daha estetik dudakların ortaya çıkmasını sağlar. Aynı şekilde lokal anestezik kremler sürülerek uygulama neredeyse sinek ısırığı hissi ile tamamlanır. Kalıcılığı ise genellikle cilt tipine bağlı olarak 15-20 ay arasında olabiliyor. Rus tekniği dudak dolgusundan sonra günlük hayata dönüş hemen olabilmekte ancak ilk 1-2 gün hamam, sauna gibi çok sıcak alanlarda bulunmamakta ve sıcak içecekler tercih etmemekte fayda var. Dudak dolguları popüler ve genç bir görünüm için yüzün alt kısmındaki diğer tedavilerle birleştirebiliyor. Hyaluronik asit, dermal dolgu maddeleri yalnızca dolgunluk için değil aynı zamanda gülme ve kukla çizgileri dahil olmak üzere ağız bölgesindeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmak için yaygın olarak kullanılıyor.

Haberin Devamı



