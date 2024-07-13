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Öncelikle dondurulmuş embriyo, tüp bebek yöntemiyle elde edilen ancak transferde kullanılmayan iyi kalitedeki embriyoların özel solüsyonlar içerisinde saklanması işlemine deniyor. Tüp bebek tedavisiyle birlikte toplanan yumurtalardan elde edilen embriyolar 3. veya 5. günde özel tanklarda dondurularak saklanıyor. Daha sonra bu embriyolar özel yöntemlerle çözdürülerek anne rahmine transfer ediliyor.

Dondurduğum embriyoları ne kadar saklayabilirim?

Dondurulmuş embriyolar, anne ve baba onayıyla 5 yıla kadar saklanabiliyor. Eğer süre uzatılmak istenirse bakanlık onayıyla uzatılabiliyor.

Peki neden tercih ediliyor bu yöntem?

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Tüp bebek tedavilerinde embriyo kaliteli olsa dahi bazen negatif sonuçlar elde edilebiliyor. Sonuçta annenin tüp bebek tedavisi için yoğun miktarda hormon alması, stres faktörleri gibi etkenler olabiliyor. İlaç etkilerinin ortadan kalkması ve rahmin normal haline dönmesiyle birlikte dinlendirilmiş bir rahme transfer yapmak, annenin sürekli hastaneye gelip strese girmemesi gibi durumlar da sonucu etkileyebiliyor. Aynı zamanda ilerleyen senelerde tekrar çocuk sahibi olmak istendiğinde, anne adayında kanser gibi hastalıklar sebebiyle yapılan kemoterapi tedavileri sonrasında önceden dondurulmuş embriyoların kullanılması bebek şansını oldukça arttırabiliyor. Bunun yanı sıra ülkemizde çoğu kadında bulunan pcos hastalığına sahip olan veya 15’den fazla yumurta toplanan kadınlarda aşırı uyarılma sendromundan kaçınmak amacıyla da dondurulmuş embriyo belirli bir dinlenme süresinden sonra transfer edilebiliyor.

Embriyolarımı dondurdum transferi nasıl yapılıyor?

Bu süreçte anne adayının adet döngüsü göz önüne alınıyor. Eğer kadın düzenli bir siklusa sahipse adetinin 2. veya 3. günlerinde ultrasonla rahim duvarının kalınlığına bakılır. Siklus uzunluğuna göre başka bir ultrason planlanır. Bu süreçte yumurta gelişimleri ve boyutları takip edilir. Belirli aralıklarla yapılan kan tahlilleri ve ultrasonlar ile ovulasyon zamanları belirlenir ve uygun tarihte transfer yapılır. Anne adayının düzenli bir siklusa sahip olmadığı durumlarda ise ilaç tedavisiyle ilerlenir. Öncelikle adetin 2. veya 3. gününde hormon ilaçlarına başlanır. Bu ilaçlar ultrasonla birlikte 10-14 gün aralığında takip edilir. Rahim duvarı embriyo için elverişli kalınlığa ulaştığında transfer gerçekleştirilir. Dondurulmuş embriyo eskiden çok tercih edilmese bile, şu anda gelişen teknolojiyle bebek sahibi olmak isteyen aileler için kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda aileler için hem zaman hem maliyet açısından oldukça faydalı bir yöntem. Bu sebeple ülkemizde de tüp bebek tedavilerinde oldukça yaygınlaşacak gibi duruyor.