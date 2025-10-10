×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarŞenol Kalyoncu
Şenol Kalyoncu
Şenol Kalyoncu
Şenol KalyoncuYazarın Tüm Yazıları

Doğru bilinen yanlışlar ve kadınların sessiz mücadelesi

#Kadın Sağlığı#Sağlık#Şenol Kalyoncu

Sevgili Hürriyet okurları... Kadın sağlığında bazı konular vardır ki herkesin başına gelmesine rağmen çoğu zaman fısıltıyla konuşulur.

Haberin Devamı

Vajinal enfeksiyonlar işte bu konulardan biridir. Toplumda hâlâ yeterince açık konuşulamadığı, çoğu zaman yanlış bilgilerle yönetildiği ve bazen utanılacak bir şeymiş gibi görüldüğü için kadınların sessizce yaşadığı bir sorun olmaya devam eder. Oysa bu durum, utanılması gereken değil, bilinçlenilmesi gereken bir konudur. Vajinal enfeksiyon, her yaştan kadının hayatının bir döneminde mutlaka karşılaştığı bir durumdur. Akıntı, kötü koku, kaşıntı, yanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler günlük yaşamı etkileyen bir rahatsızlık haline gelirken, özellikle çalışan kadınlar ya da anneler bu durumu çoğu zaman ihmal eder. Oysa erken tanı ve doğru tedaviyle enfeksiyonlar hızla kontrol altına alınabilir.

Doğru bilinen yanlışlar ve kadınların sessiz mücadelesi

Haberin Devamı

UZUN VADEDE AĞIRLAŞTIRABİLİR

Burada üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri, kendi kendine tanı koyma ve kulaktan dolma tedavi yöntemleridir. Ne yazık ki hâlâ birçok kadın, internette yazılanlarla ya da bir arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullanıyor. Bu tür yaklaşımlar kısa vadede rahatlama hissi verse de uzun vadede tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Çünkü her vajinal akıntı aynı sebepten kaynaklanmaz. Mantar enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis, trikomonas gibi farklı türlerde enfeksiyonlar olabilir ve her birinin tedavisi bambaşkadır. Kadınların bu konuda en çok ihtiyaç duyduğu şey, yargılanmadan dinlenecekleri ve utanmadan konuşabilecekleri bir sağlık ortamıdır. Doktora gitmekten çekinmemek, sorular sormaktan utanmamak gerekir. Vajinal enfeksiyonlar, hijyenle ilgili değil, mikrobiyolojik dengeyle ilgili durumlardır. Yani enfeksiyon geçirmek, “temiz değilsiniz” anlamına gelmez. Bu çok önemli ayrımı sürekli hatırlamamız gerekir.

Doğru bilinen yanlışlar ve kadınların sessiz mücadelesi

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNEMLİ

Haberin Devamı

Büyük şehirlerde yoğun stres, hava kirliliği, kalabalık yaşam koşulları gibi etkenler, kadınların bağışıklık sistemini zorlayabilir. Uykusuzluk, sağlıksız beslenme, hormonal değişiklikler ve sürekli ayakta kalmak gibi nedenlerle vajinal flora bozulabilir. Bu yüzden yalnızca tedavi değil, yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşır. Bol su içmek, pamuklu iç çamaşırı tercih etmek, gereksiz yere ped kullanmamak gibi küçük adımlar büyük farklar yaratabilir. Ve elbette ki tekrar eden enfeksiyonlar daha farklı değerlendirilmelidir. Her ay benzer şikâyetlerle karşılaşılıyorsa, altta yatan başka bir sebep olup olmadığı araştırılmalıdır. Burada sabırlı olmak ve süreci doktorla birlikte yürütmek en doğru yaklaşımdır. Vajinal enfeksiyonlar bedeninizin size “benimle ilgilen” deme şeklidir. Bu sesi duymazdan gelmek yerine, onunla konuşmak gerekir. Sessizlikle değil, bilinçle yaklaşılırsa hem bedeniniz hem de yaşam kaliteniz güçlenir. Unutmayın, sağlıklı bir kadın bedeni sadece hastalıkları tedavi ederek değil, kendisini tanıyarak ve anlayarak korunur.

#Kadın Sağlığı#Sağlık#Şenol Kalyoncu
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Gazze’deki ateşkeste Erdoğan farkı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Barışın iki mimarı: Trump ve Erdoğan

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Farkındalık değil uygulama dönemindeyiz

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Trump’ın takıntısı: Nobel Barış Ödülü… ‘7 savaş bitirdim ben…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Selim İleri’den Cüneyt Arkın’a veda kitabı

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ