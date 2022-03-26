Bel fıtığı tedavisinde perkütan diskektomi

Bel ağrısı, toplumumuzda sıkça görülen ve yakınılan sorunların başında geliyor.
Bel ağrısının temel sebeplerinden birisi ise bel fıtığıdır. Günümüz tıbbında bel fıtığı deyince, akla ameliyat gelir. Son yıllarda gelişen teknolojiyle, hastaların kapalı yöntemle tedavisi mümkün olmaya başladı. Fizik tedavi ve ilaç tedavisinden sonuç alamayan hastalara, açık ameliyat öncesi iyi bir seçenek olan perkütan diskektomi diğer adıyla ciltten ince bir iğneyle lokal anestezi altında diski kesme olarak bilinir. Bu yeni yöntemle ilgili Algoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aşık’tan bilgi aldık.
SEBEBİ HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
“Omurga sistemi pek çok kemikten oluşur. Omurganın esnek olmasını sağlayan da bu kemikler arasındaki disklerdir. Bu disklerin hasar görmesiyle fıtıklaşma olur ve sinirlerde baskı oluşur. Bu baskı sonucunda da fıtık ağrıları dediğimiz şiddetli bel ve bacak ağrıları başlar. Genelde 30-60 yaş grubu arasında görülse de her yaşta ortaya çıkabilir. Sebeplerin başında obezite ve hareketsiz yaşam tarzı geliyor. Yanlış spor, ani hareketler hastalığın en önemli tetikleyicileri. Şiddetli bel ve bacak ağrıları, ayakta uyuşmalar, idrar tutamama gibi belirtilerle kendini göstermeye başlıyor. Tabii ki her fıtık hastasının ameliyat olmasına gerek yok. Hastalık başlangıç seviyesindeyse yatak istirahati, ağrı kesici ve kas gevşetici kullanılması öneriliyor. Hasta hareketlerine ve yaşam tarzına dikkat ederek gerekirse fizik tedavi alarak ameliyata ihtiyaç duymadan bu hastalıkla baş edebilir. Ancak bel ve bacak ağrıları çözülemez duruma geldiğinde ameliyat da zorunlu hale gelir.
DİSKLERDEKİ FITIK TEMİZLENİR
Bel fıtığı ameliyatlarında amaç diskin fıtıklaştığı kısmın çıkartılması. Klasik yöntemde yani açık ameliyatta fıtığa ulaşmak için kaslara, kemiklere ve bağlara bir miktar da olsa zarar verilir. İyileşme süresinin uzunluğu, fıtığın tekrar riski ve dokulara verilen zarar sebebiyle enfeksiyon riski bu yöntemi korkulan bir tedavi haline getirebiliyor. Oysaki perkütan diskektomi dediğimiz yöntemde ise iğne deliği kadar küçük bir bölgeden ilerletilen alet ile fıtıklaşan disklere ulaşılır ve fıtık temizlenir. İşlemden sonra aynı delikten iki kez radyofrekans termokaogülasyon denilen sinir iletimini geçici olarak durduran bir işlem uygulanır. Görüntüleme eşliğinde uygulanan bu yöntem klasik yönteme göre oldukça basit. Lokal anestezi kullanılan yöntemde riskler ve iyileşme süreleri oldukça az. Hastalar hastaneye yatırılmadan ayaktan tedavi edilir. Yüzde 70 oranında başarıya sahip bu yöntem fıtık hastaları için yeni bir kapı aralamışa benziyor.”
Bel fıtığı tedavisinde perkütan diskektomi
Bel ağrısı, toplumumuzda sıkça görülen ve yakınılan sorunların başında geliyor.
Bel ağrısının temel sebeplerinden birisi ise bel fıtığıdır. Günümüz tıbbında bel fıtığı deyince, akla ameliyat gelir. Son yıllarda gelişen teknolojiyle, hastaların kapalı yöntemle tedavisi mümkün olmaya başladı. Fizik tedavi ve ilaç tedavisinden sonuç alamayan hastalara, açık ameliyat öncesi iyi bir seçenek olan perkütan diskektomi diğer adıyla ciltten ince bir iğneyle lokal anestezi altında diski kesme olarak bilinir. Bu yeni yöntemle ilgili Algoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aşık’tan bilgi aldık.
SEBEBİ HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
“Omurga sistemi pek çok kemikten oluşur. Omurganın esnek olmasını sağlayan da bu kemikler arasındaki disklerdir. Bu disklerin hasar görmesiyle fıtıklaşma olur ve sinirlerde baskı oluşur. Bu baskı sonucunda da fıtık ağrıları dediğimiz şiddetli bel ve bacak ağrıları başlar. Genelde 30-60 yaş grubu arasında görülse de her yaşta ortaya çıkabilir. Sebeplerin başında obezite ve hareketsiz yaşam tarzı geliyor. Yanlış spor, ani hareketler hastalığın en önemli tetikleyicileri. Şiddetli bel ve bacak ağrıları, ayakta uyuşmalar, idrar tutamama gibi belirtilerle kendini göstermeye başlıyor. Tabii ki her fıtık hastasının ameliyat olmasına gerek yok. Hastalık başlangıç seviyesindeyse yatak istirahati, ağrı kesici ve kas gevşetici kullanılması öneriliyor. Hasta hareketlerine ve yaşam tarzına dikkat ederek gerekirse fizik tedavi alarak ameliyata ihtiyaç duymadan bu hastalıkla baş edebilir. Ancak bel ve bacak ağrıları çözülemez duruma geldiğinde ameliyat da zorunlu hale gelir.
DİSKLERDEKİ FITIK TEMİZLENİR
Bel fıtığı ameliyatlarında amaç diskin fıtıklaştığı kısmın çıkartılması. Klasik yöntemde yani açık ameliyatta fıtığa ulaşmak için kaslara, kemiklere ve bağlara bir miktar da olsa zarar verilir. İyileşme süresinin uzunluğu, fıtığın tekrar riski ve dokulara verilen zarar sebebiyle enfeksiyon riski bu yöntemi korkulan bir tedavi haline getirebiliyor. Oysaki perkütan diskektomi dediğimiz yöntemde ise iğne deliği kadar küçük bir bölgeden ilerletilen alet ile fıtıklaşan disklere ulaşılır ve fıtık temizlenir. İşlemden sonra aynı delikten iki kez radyofrekans termokaogülasyon denilen sinir iletimini geçici olarak durduran bir işlem uygulanır. Görüntüleme eşliğinde uygulanan bu yöntem klasik yönteme göre oldukça basit. Lokal anestezi kullanılan yöntemde riskler ve iyileşme süreleri oldukça az. Hastalar hastaneye yatırılmadan ayaktan tedavi edilir. Yüzde 70 oranında başarıya sahip bu yöntem fıtık hastaları için yeni bir kapı aralamışa benziyor.”