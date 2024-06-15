Bayram sofrasında ne yemeli?

Haberin Devamı

Hem dini inancımızı yerine getirir, hem de ailemizle tüm dostlarla bir araya geliriz. Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bayram sofralarında kilo almamak adına sağlıklı beslenme önerilerini şöyle paylaştı:

Meşhur bayram sofralarına sağlığımızı bozmaması adına çok dikkat etmek gerekiyor. Bayram sofralarında genellikle ağır, yağlı, kızartmalı etler ve bu etlerin yanında hamur işi tüketimi ağırlıkta oluyor. Bayramda ağır ve aşırı yemek yenilmesi durumunda ise kişilerde sindirim zorluğu, gaz, hazımsızlık, mide bulantısı, kan şekeri ve tansiyon yükselmesi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Kalp, diyabet, tansiyon, kolesterol yüksekliği olan hastalara da normal beslenme düzeninin dışına çıkmamalarını öneririm.

Haberin Devamı

İÇİNDE YÜZDE 20’LİK YAĞ BULUNUYOR

Kırmızı et, içerik olarak kaliteli protein dışında, B1, B6, B12, A vitaminleri ve demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineraller içermektedir. Etin yağını ne kadar temizlesek de bizim göremediğimiz yüzde 20’lik yağ hâlâ içinde bulunmaktadır. Bu nedenle sebze yemeklerini etin yağı ile pişirmek kalori alımınızı azaltacaktır. Kurban bayramında en önemli sorunlardan birisi de, kesim koşullarına dikkat edilmediğinde insanlara hayvanlardan tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riskinin olmasıdır. Veteriner kontrolünde hijyenik ortamlarda hayvanların kesilmesi gerekir. Bayram sofralarında doz kaçar gibi olup kilo alacağınızı düşünüyorsanız sizin için hazırladığım tavsiyeleri uygulamanızı öneririm.

KURBAN BAYRAMI’NDA KİLO ALMAMAK İÇİN TAVSİYELER

*Güne sade ve güzel bir kahvaltı ile başlayın

*Etin en azından 24 saat dinlenmesi için zaman tanıyın

*Etleri kavurmak yerine, yağsız ızgara veya haşlama olarak tüketin

*Etli sebze yemeği yapılacaksa etin yağı ile pişirin

*Her gittiğiniz evde tüm ikramları kabul etmek yerine bir tanesini tercih edin

Haberin Devamı

*Beyaz undan yapılmış yağlı hamur işleri yerine tam buğday unundan çok az yağlı hamur işleri yaparak misafirlerinizin daha sağlıklı beslenmesine katkıda bulunun

*Şerbetli tatlılar yerine taze meyve, meyve tatlısı ya da dondurma ikram edin

*Tatlı tüketmeniz durumunda üzerine bir kaşık yoğurt veya 2-3 badem tüketin

*Günlük 2-3 litre içeriği bilinen sulardan tüketin

*Her gün 1-2 şişe doğal mineralli maden suyu tüketin

*Açık havada müzik dinleyerek tempolu 1 saat yürüyüş yapın

*Her lokmayı 20 kez çiğneyin çünkü tokluk hormonu leptin hipotalamustan 20 dakikada salgılanıyor. Böylece daha az yemek yersiniz

*Çay ve kahve tüketim miktarına dikkat ederseniz daha az ödemli olursunuz

Haberin Devamı

*Akşam yemekten sonra 1 fincan rezene çayı içerek sindirime destek olun

*Gaz şikâyeti olursa 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı kimyon atarak içmek sizi rahatlatır

*Gece uykusunun kilo ile direk bağı var, bu nedenle gece yatmadan önce 1 fincan papatya veya melisa çayı içmek size iyi gelir.

BAYRAM TATİLİ SONRASI 1 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI

AÇ KARNINA

İki yemek kaşığı alıç sirkesi ve yarım limonlu ılık su ve bir çay kaşığı Hindistan cevizi ilaveli Türk kahvesi

KAHVALTI

200 ml badem sütü, 2 çorba kaşığı chia tohumu, bir dilim ananas, seylan tarçını ile smoothie

ÖĞLE YEMEĞİ

Bir çay bardağı haşlanmış yeşil mercimekli bol dere otlu kabak yemeği

ARA ÖĞÜN

12 kiraz

AKŞAM YEMEĞİ

Haberin Devamı

İki adet zeytinyağlı enginar, salata (kıvırcık, 2-3 çeri domates, 1 salatalık, maydanoz, sirke, limon, 1 çorba kaşığı zeytinyağı)

*Salatalarda zeytinyağı bir yemek kaşığı olmalıdır

ARA

Bir fincan rezene çayı

Sağlıkla kalın!