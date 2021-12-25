Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz

Yeni evli çiftler çocuk isteği başladıktan bir yıl sonra çocuk sahibi olamazlarsa doktora başvurmalıdır. Bu süre 30 yaş üstünde altı ay olmalıdır. Bu sürede gebe kalamayan çiftlere kısırlık tanısı konur ve araştırmalar başlar. Genel olarak kısırlık yüzde 40 kadına, yüzde 40 erkeğe ait, yüzde 20 ise nedeni izah edilemeyen kısırlık olarak bilinir. Sebebe yönelik araştırma ve testlerden sonra aşılama tedavi aşamasına geçilir.





Aşılama tedavisi, erkeğin sperm hücrelerinin alınarak labaratuvar ortamında yıkanıp, iyi spermler seçildikten sonra yumurtlama gününde kadının rahminin içine bırakılmasıdır. Aşılama işlemi esnasında, erkekten alınan spermler cihazlar sayesinde ayrıştırılarak en iyi, en hareketli ve kalitelileri rahim içine bırakılır. Aşılama yöntemi çiftlerin çocuk sahibi olma şanslarını yüzde 20 oranda arttıran bir faktördür. Aşılama, son derece basit ve kısa süren bir yöntemdir. Tıbbın gelişmesi ve teknolojinin de ilerlemiş olmasına bağlı olarak gelişmiş enjektörler yardımı ile ağrısız ve acısız bir işlemdir. Babanın spermi gelişmiş enjektörlerin yardımı ile enjektöre çekilir ve yumurtlama saatinden bir saat önce anne rahminin içine bırakılır.



KİMLERE YAPILMAKTADIR



Eğer kadında tüpler açık, yumurtlama var ise erkekte de sperm 20 milyon üzerinde ise aşamalı tedavi de ilk önce aşılama ile başlanır. 20 milyonun altında veya şiddetli sperm morfoloji (yüzde 4’ün altı) bozukluğu varsa, direkt tüp bebek yapılmalıdır.

