Bağırsak mikrobiyotası neleri etkiliyor?

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Peki bağırsak sağlığı neden önemli, kendi bağırsak sağlığınızı nasıl iyileştirebilirsiniz? Bağırsak mikrobiyotasındaki değişim neleri etkiliyor? Bu konuyu bu hafta Gazi Üniversitesi’nden İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Karakan ile konuştum. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

*Bağırsak mikrobiyotasındaki bozukluklar hangi kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir? Bu hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde bağırsak florasının rolü nedir?

Bağırsak mikrobiyotasındaki bozukluklar, bir dizi kronik hastalıkla ilişkilendirilmiştir.

1)-İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS): IBS’nin bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi, araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Bir çalışma, “IBS’li bireylerin bağırsak mikrobiyotasında anormallikler olduğunu ve bu durumun semptomların şiddeti ile ilişkili olduğunu” bulmuştur IBS tedavisinde probiyotiklerin kullanımı, bağırsak mikrobiyotasını düzenleme potansiyeline sahip olduğu için araştırılmaktadır.

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2)-İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH): İBH ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki, hastalığın patogenezinde önemli bir rol oynadığı için dikkat çekicidir. Bir inceleme makalesi, “İBH’de bağırsak mikrobiyotasının dengesizliği ve kompozisyonundaki değişikliklerin rolüne dair kanıtları özetlemiştir.” İBH tedavisinde, bağırsak florasını düzenlemek için probiyotikler ve prebiyotiklerin kullanımı incelenmektedir.

3)-Obezite ve Metabolik Sendrom: Bu sendrom ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki, birçok çalışmada vurgulanmıştır. Örneğin, bir çalışma, “Obez bireylerin bağırsak mikrobiyotasında, normal kilolu bireylerden farklı bir kompozisyon ve çeşitlilik olduğunu” göstermiştir. Obezite ve metabolik sendromun önlenmesi ve tedavisinde, bağırsak florasının düzenlenmesi için probiyotiklerin ve prebiyotiklerin kullanımı önerilmektedir.

4)-Tip 2 Diyabet: Tip 2 diyabetin bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi, birçok çalışmada incelenmektedir. Örneğin, bir çalışma, “Tip 2 diyabetli bireylerde bağırsak mikrobiyotasında, sağlıklı kontrol grubuna göre farklılıklar olduğunu” belirtmiştir. Tip 2 diyabetin tedavisinde, bağırsak florasının düzenlenmesi ve glukoz metabolizmasının iyileştirilmesi için probiyotikler ve prebiyotiklerin kullanımı araştırılmaktadır.

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Bu çalışmalar, bağırsak florasının sağlığın korunması ve tedavisinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Özellikle probiyotikler ve prebiyotikler gibi bağırsak florasını düzenleyen bileşenlerin kullanımı, birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde umut verici bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

*Günlük beslenmemizde bağırsak floramızı korumak ve geliştirmek için hangi besinlere yer vermeliyiz? Hangi besinlerden uzak durmalıyız?

Bağırsak florasını korumak ve geliştirmek için günlük beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmek önemli. İşte bağırsak florasını destekleyen ve zararlı olabilecek bazı besinlerin listesi...

BAĞIRSAK FLORASINI DESTEKLEYEN BESİNLER

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*Yüksek lifli yiyecekler: Sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllar gibi yüksek lifli yiyecekler bağırsak sağlığını destekler. Bu yiyecekler bağırsak florasını besler ve sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenler.

*Probiyotik kaynakları: Yoğurt, kefir, turşu, lahana turşusu, kombucha gibi probiyotik içeren gıdalar bağırsak florasını güçlendirir ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasını teşvik eder.

*Prebiyotik kaynakları: Soğan, sarımsak, kuşkonmaz, muz, kepekli tahıllar gibi prebiyotik içeren gıdalar, bağırsak florasını besler ve sağlıklı bakterilerin gelişimini destekler.

*Fermente gıdalar: Fermente edilmiş gıdalar, probiyotik bakterilerin doğal olarak bulunduğu ve bağırsak sağlığını destekleyen besinlerdir. Bunlar arasında kimchi, miso, tempeh ve turşu bulunur.

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*Omega-3 yağ asitleri: Somon, sardalya, keten tohumu, ceviz gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar bağırsak florasını destekler ve iltihaplanmayı azaltır.

BAĞIRSAK FLORASINI TEHDİT EDEN BESİNLER





*Rafine edilmiş şekerler ve yüksek şeker içeren gıdalar: Rafine edilmiş şekerler ve yüksek şeker içeren gıdalar, zararlı bakterilerin çoğalmasına ve bağırsak florasının dengesinin bozulmasına neden olabilir.

*Yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalar: Fast food, cips, hazır atıştırmalıklar gibi yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalar, bağırsak sağlığı için zararlı olabilir ve iltihaplanmayı artırabilir.

*Düşük lifli yiyecekler: Düşük lifli ve işlenmiş gıdalar, bağırsak florasının beslenmesini ve sağlıklı bir bağırsak ortamının korunmasını zorlaştırabilir.

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*Aşırı alkol ve kafein: Aşırı alkol ve kafein tüketimi, bağırsak florasını olumsuz etkileyebilir ve sindirim sistemi fonksiyonlarını bozabilir.

*Yüksek miktarda katkı maddesi içeren gıdalar: Koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar gibi yüksek miktarda katkı maddesi içeren gıdalar bağırsak florasını bozabilir ve sindirim sistemini rahatsız edebilir.