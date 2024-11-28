Adenomyozis ve merak edilenler

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Görülme sıklığı, genellikle 40 yaş üstü olan ve birçok faktöre bağlı değişebilen bu hastalık, özellikle kadınların adet dönemlerini ve tedavi edilmediği sürece gebe kalmasını dahi etkiyebiliyor. “Nedir bu adenomyozis” dersek adet kanı ile atılan rahim iç zarının kas duvarlarına doğru büyümesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Geçen yazılarımızda bahsettiğimiz endometriozisin ileri hali de denilebilir. Rahim duvarını kalınlaştırdığı için özellikle adet dönemlerinin çok yoğun ve sancılı geçmesine neden olabilir. “Neden olur” diye bakarsak da nedeni tam olarak bilinmemekte. Ancak yapılan cerrahi müdahaleler, yaş, sigara kullanımı, hormonal etkiler, genetik yatkınlık gibi etkenler sayılabilir.

KONTROL ŞART

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20’li yaşlarda nadiren de olsa görülebilen bu rahatsızlıkla ilgili belirtiler de genellikle adet dönemlerinde ortaya çıkar. Adet dönemlerinde çok yoğun kanama ve ağrı hissetmek, ara kanamaların artması, düzensiz ve anormal adet görme, cinsel ilişki sırasında ağrı, kısırlık, karında şişlik, sık idrara çıkma, kabızlık gibi oldukça fazla belirtisi mevcut. Ancak tabii ki doktora gitmeden ne olduğunu hastanın anlaması pek mümkün değil. Özellikle bebek isteyen ve doğal yollarla olmayan kadınlarda ne olduğunu anlamak tedaviye başlamak için çok önemli olduğundan kesinlikle kontrol edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir durum.

TANI VE TEDAVİSİ

Bu belirtiler varsa doktora gittiğinizde öncelikle fiziksel muayene, ardından ultrason görüntülemesi ve gerekli görülen durumlarda rahim içinden alınan parçanın patolojiye gönderilmesiyle kesin kanıya varılabilir. Hastaya ağrılarını dindirmek için çeşitli ilaç tedavileri doktorun insiyatifinde olarak başlanabilir. Ancak ilerleyen durumlarda cerrahi müdahale de gerekli olabilir. Adenomyozis ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalık değildir ve tedavi edilmezse hayati bir duruma yol açmaz. Ancak bebek isteyen kadınlarda hem kısırlık tedavisi için hem de düşükleri engellemek için tedavi olmak gerekir. Aynı zamanda günlük hayat kalitesini de ağrılar sebebiyle düşürebileceği için böyle şikâyetleriniz varsa bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına görünmenizde fayda var.