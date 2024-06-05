Beyin gücünü artırmanın en basit yolu nedir? İşte Steve Jobs ve Mark Zuckerberg'in de uyguladığı yöntem...

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Bu olumlu etkiler beynin karar verme, stresi yönetme ve davranışlarımızı planlama ile ilgili bölgelerinde görülebiliyor. Diğer egzersiz türlerinin de beyin sağlığı üzerinde kendi faydaları var ancak bu araştırma beyin gücünüzü artırmak için çok fazla bir şey gerekmediğini ve birazcık yürümenin hiç egzersiz yapmamaktan çok daha iyi olduğunun altını çiziyor.

YÜRÜMEK FİKİRLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Uzmanlara göre, yürümek zihinsel engelleri ortadan kaldırıyor, farklı düşünmeyi artırıyor ve fikirleri birbirine bağlıyor. Uzmanlar, hareketin beyin sağlığını artırdığını, kalbi, akciğerleri ve kemikleri güçlendirdiğini, sindirime ve kan şekerine yardımcı olduğunu söylüyor. Öyle ki, tıbbın babası olarak adlandırılan Hipokrat'ın “Yürümek insanın en iyi ilacıdır” dediği biliniyor.

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Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışmada, okuma testine girmeden önce koşu bandında 20 dakika yürüyen katılımcılar, 20 dakika boyunca sessizce oturanlara kıyasla önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Elektroensefalografi (EEG) ile beyin aktivitesinin ölçülmesi, neler olduğuna dair bazı ipuçları verdi.

Bu EEG ölçümleri, katılımcıların beyin aktivitesinin biraz yürüdükten sonra önemli ölçüde arttığını ve en büyük beyin artırıcı etkilerden bazılarının egzersiz bittikten sonra neredeyse 30 dakika sürdüğünü gösterdi.

YÜRÜYENLERDE YARATICILIK SEVİYESİ ARTTI

Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada ise, gönüllüler yaratıcı düşünme testini oturmak yerine yürürken yaptıklarında daha iyi performans gösterdiler.

Deneklere bir kelime yerine üç alternatif kullanım bulmaları için dört dakika verildi. Her kişi bunu otururken ve bir koşu bandında yürürken denedi. Katılımcıların yüzde 80'inden fazlası yürürken verdikleri cevaplarda otururken verdiklerine kıyasla daha fazla yaratıcılık sergiledi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ DÖRTTE BİR ORANINDA AZALTIYOR

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Her gün çok kısa süre de olsa tempolu şekilde yürümenin tek etkisi elbette sadece beyin gücünü artırmak değil. 2023'te yayınlanan bir araştırma, günde sadece 11 dakika tempolu yürüyüş yapmanın erken ölme ihtimalini neredeyse dörtte bir oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Haftada 75 dakika bisiklete binmek, yürüyüş yapmak ya da dans etmek gibi orta yoğunlukta aktivite yapmak erken ölüm riskini yüzde 23 oranında azaltıyor. Özellikle kalp krizi ve felce neden olabilen kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığını yüzde 17, kansere yakalanma olasılığını ise yüzde 7 oranında azaltıyor.

BEŞ DAKİKALIK ÖİNİ YÜRÜYÜŞLER BİLE FAYDA SAĞLIYOR

İrlanda'daki Limerick Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından 2022 yılında yapılan bir çalışmada, yemekten sonra kısa bir yürüyüşe çıkmanın kan şekerini düşürebileceğini ve Tip 2 diyabet riskini azaltabileceği öne sürüldü. Yemekten 60 ila 90 dakika sonra hareket etmek, kan şekeri seviyelerinin tipik olarak zirve yaptığı ve kasların yiyeceklerden gelen yakıtı emmesine izin verdiği için en ideal zamandır.

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Araştırmacılar, insanların 15 dakikalık bir yürüyüşü hedeflemeleri gerektiğini, ancak iki ila beş dakikalık 'mini yürüyüşlerin' bile bir miktar fayda sağladığını ekliyor.