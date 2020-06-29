W olmamak için maske tak

KÜRESEL salgının vurduğu ekonomi nihayet uyanma işaretleri vermeye başladı. Bu gelişmeyi konut satış reklamlarından da görmek mümkün. Son zamanlarda TV ekranlarında, özellikle İzmir’in yeni yerleşim merkezlerinde yükselen modern konut reklamları sürekli dönüyor.
Geçmiş deneyimler konut satışlarının faizler yüzde 1’in altına indiği zaman ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Bugün İzmir’de her biri ayrı birer mahalle gibi olan gayrimenkul projelerinde yer alan konutlar sadece yüzde 0.64 faiz oranıyla satılıyor. Hem de 1 veya daha fazla yılı ödemesiz 15 yıla kadar varan vade seçenekleriyle...
TAPU DAİRELERİNDE KUYRUK
Nitekim, bu kampanyaların olumlu sonuçlar verdiğini tapu dairelerinde kuyrukların uzamaya başlamasından anlıyoruz. Alım satımlar öylesine hızlandı ki, İstanbul’da tapu dairelerinde 2 – 3 hafta sonrasına randevu verilmeye başlandı. İzmir’de de tapu dairlerinde kuyruklar uzarken randevuların günler sonrasına verilmeye başlandığı gözleniyor.
OTOMOBİL YOK SATIYOR
Benzer bir durum otomobil satışlarında da görülüyor. Şu anda otomobil talebi adeta patlamış durumda... Salgın hastalık korkusuyla toplu ulaşım yerine özel araç kullanımının artması otomobil talebindeki en büyük etken. Talep var, ama üç ay üretim durup stoklar tükendiği için sıfır otomobil bulmak çok zor. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, üretici firmaların 2020 yılında toplam 550 - 600 bin otomobil satmayı hedeflediğini, şimdi ise 700 bin satabilecek talep olduğunu, ancak ellerinde oto olmadığını söylüyor.
Otomobile talebin artması lastikten, vites kutusuna binlerce parça üreten yan sanayi firmalarının ürünlerine de talebin artması demek. Bu da son birkaç yıldır daralarak yıllık 1 milyonluk satışlardan 350 - 400 binlik satışlara düşerek, daralma zorunda kalan otomobil sektöründe işlerini kaybedenler için yeni bir umut. Atatürk Organize’den, Kemalpaşa, Manisa, Torbalı, Aydın organizeye kadar otomotiv yan sanayinin çok önemli firmalarını oluşturan Ege Bölgesi için sektördeki gelişmeler çok önemli...
Benzer olumlu gelişme ihracatta da görülüyor. Büyük daralmadan sonra geçen ay ihracatta yüzde 10’a varan artış söz konusu. Turizmin yüzde 99 daralıp, yaklaşık 50 milyar dolar döviz beklentisinin hayal olduğu şu dönemde ekonomi için ihracattan gelecek dövizler çok önemli. Hele Türkiye’nin ihracat limanı İzmir için lojistikten, gümrük hizmetlerine sektördeki her olumlu gelişme kent ekonomisine can suyu demek...
V YA DA GÜÇLÜ U DÖNÜŞÜ
Salgın sonrası ekonominin V şeklinde mi, yoksa U, W, L şeklinde mi yeniden hayata döneceği tartışmaları yapılmıştı. Haziran ayındaki gelişmeler kalıcı olabilirse, düştüğü hızla yukarı çıkacak V tipi bir düzelmeden söz edebileceğiz. Ya da güçlü bir U dönüşü olabileceği de özellikle bankacılar tarafından dile getiriliyor.
AMA BİR ŞARTLA
Ancak, daha önce salgında ikinci bir dalga olması durumunda W tipi bir senaryodan söz etmiştik. Yani şimdi başlayan yükselme korkulduğu gibi sonbahar aylarında ikinci bir salgın olması durumunda ekonomi yeniden hızla düşüşe geçip dibe vurarak ikinci bir V’nin iniş ayağını başlatabilir.
Virüse karşı yüzde 100 koruma sağladığı anlaşılan sosyal mesafe ve maskeden her ne pahasına olursa olsun taviz vermemek, sadece sağlığımız değil, işsiz kalmamak, iflaslara sürüklenmemek için de şart...
W olmamak için maske tak
KÜRESEL salgının vurduğu ekonomi nihayet uyanma işaretleri vermeye başladı. Bu gelişmeyi konut satış reklamlarından da görmek mümkün. Son zamanlarda TV ekranlarında, özellikle İzmir’in yeni yerleşim merkezlerinde yükselen modern konut reklamları sürekli dönüyor.
Geçmiş deneyimler konut satışlarının faizler yüzde 1’in altına indiği zaman ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Bugün İzmir’de her biri ayrı birer mahalle gibi olan gayrimenkul projelerinde yer alan konutlar sadece yüzde 0.64 faiz oranıyla satılıyor. Hem de 1 veya daha fazla yılı ödemesiz 15 yıla kadar varan vade seçenekleriyle...
TAPU DAİRELERİNDE KUYRUK
Nitekim, bu kampanyaların olumlu sonuçlar verdiğini tapu dairelerinde kuyrukların uzamaya başlamasından anlıyoruz. Alım satımlar öylesine hızlandı ki, İstanbul’da tapu dairelerinde 2 – 3 hafta sonrasına randevu verilmeye başlandı. İzmir’de de tapu dairlerinde kuyruklar uzarken randevuların günler sonrasına verilmeye başlandığı gözleniyor.
OTOMOBİL YOK SATIYOR
Benzer bir durum otomobil satışlarında da görülüyor. Şu anda otomobil talebi adeta patlamış durumda... Salgın hastalık korkusuyla toplu ulaşım yerine özel araç kullanımının artması otomobil talebindeki en büyük etken. Talep var, ama üç ay üretim durup stoklar tükendiği için sıfır otomobil bulmak çok zor. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, üretici firmaların 2020 yılında toplam 550 - 600 bin otomobil satmayı hedeflediğini, şimdi ise 700 bin satabilecek talep olduğunu, ancak ellerinde oto olmadığını söylüyor.
Otomobile talebin artması lastikten, vites kutusuna binlerce parça üreten yan sanayi firmalarının ürünlerine de talebin artması demek. Bu da son birkaç yıldır daralarak yıllık 1 milyonluk satışlardan 350 - 400 binlik satışlara düşerek, daralma zorunda kalan otomobil sektöründe işlerini kaybedenler için yeni bir umut. Atatürk Organize’den, Kemalpaşa, Manisa, Torbalı, Aydın organizeye kadar otomotiv yan sanayinin çok önemli firmalarını oluşturan Ege Bölgesi için sektördeki gelişmeler çok önemli...
Benzer olumlu gelişme ihracatta da görülüyor. Büyük daralmadan sonra geçen ay ihracatta yüzde 10’a varan artış söz konusu. Turizmin yüzde 99 daralıp, yaklaşık 50 milyar dolar döviz beklentisinin hayal olduğu şu dönemde ekonomi için ihracattan gelecek dövizler çok önemli. Hele Türkiye’nin ihracat limanı İzmir için lojistikten, gümrük hizmetlerine sektördeki her olumlu gelişme kent ekonomisine can suyu demek...
V YA DA GÜÇLÜ U DÖNÜŞÜ
Salgın sonrası ekonominin V şeklinde mi, yoksa U, W, L şeklinde mi yeniden hayata döneceği tartışmaları yapılmıştı. Haziran ayındaki gelişmeler kalıcı olabilirse, düştüğü hızla yukarı çıkacak V tipi bir düzelmeden söz edebileceğiz. Ya da güçlü bir U dönüşü olabileceği de özellikle bankacılar tarafından dile getiriliyor.
AMA BİR ŞARTLA
Ancak, daha önce salgında ikinci bir dalga olması durumunda W tipi bir senaryodan söz etmiştik. Yani şimdi başlayan yükselme korkulduğu gibi sonbahar aylarında ikinci bir salgın olması durumunda ekonomi yeniden hızla düşüşe geçip dibe vurarak ikinci bir V’nin iniş ayağını başlatabilir.
Virüse karşı yüzde 100 koruma sağladığı anlaşılan sosyal mesafe ve maskeden her ne pahasına olursa olsun taviz vermemek, sadece sağlığımız değil, işsiz kalmamak, iflaslara sürüklenmemek için de şart...