Turizmde eskiye dönüş 2023’te

İLK aşımı oldum. Uluslararası aşı savaşlarından Türkiye’nin de etkileneceğini düşünüp, sıramın bu kadar erken gelmesini beklemiyordum doğrusu.
Ama önceki hafta Urla Devlet Hastanesi’nde sadece 10 dakika bekleyerek aşımı oldum.
Dünyada henüz aşıyla tanışamamış 130 ülke olduğunu düşünürsek Türkiye’de işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz.
Ancak bütün ülkelere aşı gitmeden salgının ve ekonomik tehlikenin bitmesi mümkün değil.
Örneğin, Ege Bölgesi ve İzmir ekonomisinin nefes borularından biri olan yabancı turist gelişine bakalım.
Avrupa’da aşılanma tahminlerden yavaş gidiyor.
Bu gelişme, yabancı ülkelere seyahatler için aşının ilk bulunduğu aylardaki iyimser havayı kararttı.
2021’DE YABANCI TURİST YOK
Dünya Turizm Örgütü geçen hafta 70 ülkeden 200 seyahat acentesi, turizm işletmesi, akademisyen ve uzmanların katıldığı bir araştırma açıkladı.
Ekim ayında yapılan bir ankete göre turizmcilerin yüzde 79’u 2021 yılında turizmin toparlanacağını tahmin ediyormuş.
Ancak, ocak ayında bu oran yüzde 50’ye düşmüş.
İyimserliğin azalmasında değişime uğrayan virüslerin çok tehlikeli olmasıyla salgının dalgalı bir seyir izlemeye başlaması etkili olmuş.
Sınırların uluslararası turizme açılıp kapanmasıyla ilgili belirsizlikler Avrupalıların turizm planlarını etkilemiş.
Bir de buna karantinalardaki gün kayıpları eklenince, başka ülkelerde tatil yapma düşünceleri büyük ölçüde hayal olmuş.
Buna karşın örneğin İngiltere’de iç turizm taleplerindeki büyük bir sıçrama olmuş.
Yerli turist kral olacak
DÜNYA Turizm Örgütü raporuna göre aşağıdaki anket, uluslararası turizm trafiğinin gelecek yıllardaki yönüyle ilgili önemli ipuçları veriyor.
Anketteki birinci soru şu:
Ülkenizde turizmin ne zaman toparlanmasını bekliyorsunuz?
Bu soruya katılımcıların sadece yüzde 1’i, “2021 yılı birinci çeyreğinde” cevabını vermiş.
İkinci çeyrekte toparlanma bekleyenlerin oranı yüzde 4, üçüncü çeyrek diyenler yüzde 27, dördüncü çeyrekte toparlanma bekleyenlerin oranı ise yüzde 18.
Görüldüğü gibi en yüksek sezon olan temmuz, ağustos, eylül, yani üçüncü çeyrekte bu yıl turizmin toparlanacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 27.
Uluslararası turizm küresel salgın öncesi durumuna ne zaman döner? sorusuna ise katılımcıların sadece yüzde 1’i, “2021 yılında” cevabını vermiş.
Eski parlak günlere 2022 yılında dönüleceğini tahmin edenler yüzde 15’te kalmış.
Küresel salgın öncesi düzeyin 2023 yılında yakalanacağını tahmin edenlerin oranı yüzde 43.
Eski güzel günlerin ancak 2024 ve sonrası geleceğini düşünenler de yüzde 41 gibi yüksek bir oranda.
Bu cevaplardan da anlaşılacağı gibi, otellerin yabancı turistlerle dolup taştığı parlak günlerin geri gelmesi en erken 2023 yılını bulacak.
Tesislerde yabancılardan çok yerli turistin misafir edileceği bir döneme girdik.
İç turizmin canlanacağı, yerli turistin kral olacağı birkaç yıl var önümüzde.
Turizmde eskiye dönüş 2023’te
İLK aşımı oldum. Uluslararası aşı savaşlarından Türkiye’nin de etkileneceğini düşünüp, sıramın bu kadar erken gelmesini beklemiyordum doğrusu.
Ama önceki hafta Urla Devlet Hastanesi’nde sadece 10 dakika bekleyerek aşımı oldum.
Dünyada henüz aşıyla tanışamamış 130 ülke olduğunu düşünürsek Türkiye’de işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz.
Ancak bütün ülkelere aşı gitmeden salgının ve ekonomik tehlikenin bitmesi mümkün değil.
Örneğin, Ege Bölgesi ve İzmir ekonomisinin nefes borularından biri olan yabancı turist gelişine bakalım.
Avrupa’da aşılanma tahminlerden yavaş gidiyor.
Bu gelişme, yabancı ülkelere seyahatler için aşının ilk bulunduğu aylardaki iyimser havayı kararttı.
2021’DE YABANCI TURİST YOK
Dünya Turizm Örgütü geçen hafta 70 ülkeden 200 seyahat acentesi, turizm işletmesi, akademisyen ve uzmanların katıldığı bir araştırma açıkladı.
Ekim ayında yapılan bir ankete göre turizmcilerin yüzde 79’u 2021 yılında turizmin toparlanacağını tahmin ediyormuş.
Ancak, ocak ayında bu oran yüzde 50’ye düşmüş.
İyimserliğin azalmasında değişime uğrayan virüslerin çok tehlikeli olmasıyla salgının dalgalı bir seyir izlemeye başlaması etkili olmuş.
Sınırların uluslararası turizme açılıp kapanmasıyla ilgili belirsizlikler Avrupalıların turizm planlarını etkilemiş.
Bir de buna karantinalardaki gün kayıpları eklenince, başka ülkelerde tatil yapma düşünceleri büyük ölçüde hayal olmuş.
Buna karşın örneğin İngiltere’de iç turizm taleplerindeki büyük bir sıçrama olmuş.
Yerli turist kral olacak
DÜNYA Turizm Örgütü raporuna göre aşağıdaki anket, uluslararası turizm trafiğinin gelecek yıllardaki yönüyle ilgili önemli ipuçları veriyor.
Anketteki birinci soru şu:
Ülkenizde turizmin ne zaman toparlanmasını bekliyorsunuz?
Bu soruya katılımcıların sadece yüzde 1’i, “2021 yılı birinci çeyreğinde” cevabını vermiş.
İkinci çeyrekte toparlanma bekleyenlerin oranı yüzde 4, üçüncü çeyrek diyenler yüzde 27, dördüncü çeyrekte toparlanma bekleyenlerin oranı ise yüzde 18.
Görüldüğü gibi en yüksek sezon olan temmuz, ağustos, eylül, yani üçüncü çeyrekte bu yıl turizmin toparlanacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 27.
Uluslararası turizm küresel salgın öncesi durumuna ne zaman döner? sorusuna ise katılımcıların sadece yüzde 1’i, “2021 yılında” cevabını vermiş.
Eski parlak günlere 2022 yılında dönüleceğini tahmin edenler yüzde 15’te kalmış.
Küresel salgın öncesi düzeyin 2023 yılında yakalanacağını tahmin edenlerin oranı yüzde 43.
Eski güzel günlerin ancak 2024 ve sonrası geleceğini düşünenler de yüzde 41 gibi yüksek bir oranda.
Bu cevaplardan da anlaşılacağı gibi, otellerin yabancı turistlerle dolup taştığı parlak günlerin geri gelmesi en erken 2023 yılını bulacak.
Tesislerde yabancılardan çok yerli turistin misafir edileceği bir döneme girdik.
İç turizmin canlanacağı, yerli turistin kral olacağı birkaç yıl var önümüzde.