Süper İzmir

SÜPER Lig’de artık iki İzmir takımı var.
Önce Göztepe’yle biten Süper Lig hasreti 18 yıl sonra Altay’ın da süperler arasına girmesiyle İzmir’i parlak günlerine döndürdü.
Gelecek yıl Altınordu, daha sonra da Buca, Karşıyaka derken; Süper Lig’de 5 takımı olan bir İzmir hayali bile kurulabilir.
120 milyon aşının gelmesiyle sonbahara kadar salgının dehşetinden kurtulma olasılığı yüksek.
Gelecek sezon maçlar seyircili oynanmaya başlanırsa hem de yeni statlarda, İzmir’in keyfine diyecek yok gibi görülüyor.
Süper Lig’in süper takımları, Göztepe ve Altay için sık sık İzmir’e konuk olacak.
Bu karşılaşmalar kente yeni bir heyecan, dinamizm getirecek.
İzmir, Türkiye’nin dört bir yanından maç için takımlarını gönderen illerin odak noktası olacak.
Zaten uzun bir aradan sonra yeniden yükseliş devrine giren İzmir’in marka değeri daha da yükselecek.
Maç için gelip gidenler ulaşımdan konaklamaya ticari canlılık yaratacak.
Gıdadan havluya bu sektörlerin tedarikçileri ve çalışanlarına ciddi ekonomik katkıları olacak.
Süper Lig’e iki takımını sokan İzmir için gelecek yıl her şey süper olacak.
İklim krizi Ege’ye çok yaklaştı
DAHA birkaç ay önce sel suları altında kalan İzmir’i, Urla’da kafamıza düşen ceviz büyüklüğündeki doluları, Çeşme’de hortumla havalanan tekneleri, ters dönen arabaları unutmadık.
Maalesef küresel ısınmayla bu olaylar çok daha fazla olacak gibi görülüyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) geçen hafta çok korkutucu bir uyarı yaptı.
Küresel ısınmanın sınırlandırılması için eşik olarak belirlenen seviyeye gelecek 5 yıl içinde ulaşma ihtimali artmış.
WMO raporuna göre 2025’e kadar dünyanın tehlikeli eşik olan sanayi öncesi seviyelerin 1.5 derece üzerinde ısınması ihtimali yüzde 40 olmuş.
Daha önce bu olasılık yüzde 20 idi.
İnsanlık pandemiden kurtulup nefes almaya başlarken büyük iklim felaketleriyle karşı karşıya kalması sürpriz olmayacak.
Yukarıdaki haritada görülen en koyu ve daha az koyu renkli yerler küresel ısınmadan ilk etkilenecek ülkeler.
Türkiye’de küresel ısınmadan ilk etkilenecek bölgelerin başında Ege ve Akdeniz geliyor.
İzmir ve Muğla başta olmak üzere bütün bölge kuraklıktan sele, sıcak hava dalgalarından fırtınalara yeni iklim koşullarına uyum çalışmalarını hızlandırmalı.
Evde oturmaya fazla alıştık
SALGINDA kazanılan alışkanlıklardan kurtulmak pek kolay olmayacak.
Salgından önce kendilerini parka götürmesi için her gün annelerinin başını ağrıtan çocuklarının artık evde oturmak istediklerini söylüyor aileler.
Tanıdığım bir anne, çocuklarını dışarı çıkaramamaktan şikayetçi.
Evde ne yaptıklarını sorduğumda bilgisayar, cep telefonu ya da televizyonun başından ayrılmadıklarını söyledi.
Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de benzer eğilimler var.
Pek çok dostum evden işlerini halletmeye alıştığını, eskisi gibi oradan oraya gitmenin artık çok zor geleceğini söylüyor.
İnsanlık evden çalışma, evden alışveriş gibi sanal yaşama beklenen hızlı uyum gösterdi.
En az 5 yıl sürecek değişim bir senede oldu.
Ofise gitmeden işlerin yürüdüğünü gören, markete gitmeden alışverişin tadı alan insanların salgın bitse bile eskiye dönüşü zor olacak.
Süper İzmir
SÜPER Lig’de artık iki İzmir takımı var.
Önce Göztepe’yle biten Süper Lig hasreti 18 yıl sonra Altay’ın da süperler arasına girmesiyle İzmir’i parlak günlerine döndürdü.
Gelecek yıl Altınordu, daha sonra da Buca, Karşıyaka derken; Süper Lig’de 5 takımı olan bir İzmir hayali bile kurulabilir.
120 milyon aşının gelmesiyle sonbahara kadar salgının dehşetinden kurtulma olasılığı yüksek.
Gelecek sezon maçlar seyircili oynanmaya başlanırsa hem de yeni statlarda, İzmir’in keyfine diyecek yok gibi görülüyor.
Süper Lig’in süper takımları, Göztepe ve Altay için sık sık İzmir’e konuk olacak.
Bu karşılaşmalar kente yeni bir heyecan, dinamizm getirecek.
İzmir, Türkiye’nin dört bir yanından maç için takımlarını gönderen illerin odak noktası olacak.
Zaten uzun bir aradan sonra yeniden yükseliş devrine giren İzmir’in marka değeri daha da yükselecek.
Maç için gelip gidenler ulaşımdan konaklamaya ticari canlılık yaratacak.
Gıdadan havluya bu sektörlerin tedarikçileri ve çalışanlarına ciddi ekonomik katkıları olacak.
Süper Lig’e iki takımını sokan İzmir için gelecek yıl her şey süper olacak.
İklim krizi Ege’ye çok yaklaştı
DAHA birkaç ay önce sel suları altında kalan İzmir’i, Urla’da kafamıza düşen ceviz büyüklüğündeki doluları, Çeşme’de hortumla havalanan tekneleri, ters dönen arabaları unutmadık.
Maalesef küresel ısınmayla bu olaylar çok daha fazla olacak gibi görülüyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) geçen hafta çok korkutucu bir uyarı yaptı.
Küresel ısınmanın sınırlandırılması için eşik olarak belirlenen seviyeye gelecek 5 yıl içinde ulaşma ihtimali artmış.
WMO raporuna göre 2025’e kadar dünyanın tehlikeli eşik olan sanayi öncesi seviyelerin 1.5 derece üzerinde ısınması ihtimali yüzde 40 olmuş.
Daha önce bu olasılık yüzde 20 idi.
İnsanlık pandemiden kurtulup nefes almaya başlarken büyük iklim felaketleriyle karşı karşıya kalması sürpriz olmayacak.
Yukarıdaki haritada görülen en koyu ve daha az koyu renkli yerler küresel ısınmadan ilk etkilenecek ülkeler.
Türkiye’de küresel ısınmadan ilk etkilenecek bölgelerin başında Ege ve Akdeniz geliyor.
İzmir ve Muğla başta olmak üzere bütün bölge kuraklıktan sele, sıcak hava dalgalarından fırtınalara yeni iklim koşullarına uyum çalışmalarını hızlandırmalı.
Evde oturmaya fazla alıştık
SALGINDA kazanılan alışkanlıklardan kurtulmak pek kolay olmayacak.
Salgından önce kendilerini parka götürmesi için her gün annelerinin başını ağrıtan çocuklarının artık evde oturmak istediklerini söylüyor aileler.
Tanıdığım bir anne, çocuklarını dışarı çıkaramamaktan şikayetçi.
Evde ne yaptıklarını sorduğumda bilgisayar, cep telefonu ya da televizyonun başından ayrılmadıklarını söyledi.
Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de benzer eğilimler var.
Pek çok dostum evden işlerini halletmeye alıştığını, eskisi gibi oradan oraya gitmenin artık çok zor geleceğini söylüyor.
İnsanlık evden çalışma, evden alışveriş gibi sanal yaşama beklenen hızlı uyum gösterdi.
En az 5 yıl sürecek değişim bir senede oldu.
Ofise gitmeden işlerin yürüdüğünü gören, markete gitmeden alışverişin tadı alan insanların salgın bitse bile eskiye dönüşü zor olacak.