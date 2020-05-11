Şehirler gençlere kalacak

KOVİD-19’un aşısı bulunsa bile her an başka bir virüs salgınının dünyayı sarma endişesi bundan sonra hep olacak.
Yeni bir salgın korkusu öncelikle kalabalık kentlerdeki yaşam biçimini etkileyecek. Bilim insanları, yeni yaşam biçiminde kentlerden banliyölere ve kırsal kesime kaçışın başlayacağında hemfikir. Kent merkezlerinin ise daha kolay risk alabilen gençlere kalması bekleniyor.
İZMİR ŞANSLI BİR KENT
Aslında yeni yaşam biçiminde İzmir şanslı bir kent. Bugüne kadar sadece 3 ay kullanıldığı için eleştiri konusu olan yazlıklar kıymete binecek. Buralarda 12 ay yaşayanların sayısı artacak. Foça’dan Çeşme’ye, Karaburun Mordoğan’dan Gümüldür, Özbek, Kuşadası’na dört bir yanı en fazla 1 saat uzaklıklarda yazlık sitelerle çevrili İzmir bu açıdan şanslı bir kent. Yeni yaşam biçiminde yazlık siteler öncelikle orta yaş ve üzeri nüfustan başlayarak bütün bir yıl yaşanan yerler haline dönmeye başlayacak. Ayrıca, kentten köye dönüşler de hızlanacak. Genç yaşlarında sanayide çalışmak üzere gelip kentlerde kalanlar salgın hastalık endişesi, tarımın değerinin anlaşılması ve ekonomik nedenlerle köylerinin, kasabalarının yolunu tutacak.
KORONODAN SONRA YAŞAM
Harvard, Singapur Teknoloji gibi ünlü üniversitelerden bilim insanları, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan uzmanlar, koronodan sonra kentlerdeki yeni yaşamla ilgili beklentilerini bakın nasıl sıralamış:
* Tren, metro kullanılan kalabalıkların yoğun olduğu yerlerden uzak olma kaygısı insanları şehirlerden banliyö ve kırsal bölgelere yaşamaya yönlendirecek. Çocuklu aileler daha özel yaşamın olduğu bahçeli evleri tercih edecek.
* Daha kolay riske giren gençler, ev fiyatları ve kiralar düşeceğinden kent merkezlerinde yaşamı tercih edecek.
* Gelecekteki salgınlar için yerel yönetimler yeni sağlık altyapıları oluşturacak. Kitlesel test, dijital takip gibi mekanizmalar oluşacak. Binalar, kamuya açık alanlar sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenecek.
* Alışveriş dijitalleşecek, nakit para kullanılmayan ekonomiye geçiş hızlanacak. Evden çalışma ve sanal hizmetler artacak. Toplu taşıma sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak. Sürücüsüz otomobil ve mobiliteyi azaltan yeni yaşam biçimleri öne çekilecek.
* Toplu ulaşım araçları olası salgınlara karşı yeniden tasarlanacak.
Hayalet taşıyıcılar unutulmasın
GEÇEN hafta kapılarını yeniden açtığını duyuran bir yapı marketin önünden arabayla geçerken otoparkının dolu olduğunu gördüm. Kordon gezisine çıkmış gibi bebeklerini arabalarına koymuş maskesiz iki genç hanım ise şen şakrak sohbetlerle bir süpermarkete girmek üzereydi. Henüz AVM’ler açılmadan hiçbir kurala aldırmadan sokağa çıkanlar gelecek haftalarda hem kendileri, hem çevreleri için büyük riskler yaratabilir. Unutmayalım, bu ülkede en az 30 bin kendileri bile farkında olmayan hayalet virüs taşıyıcısı var.
Şehirler gençlere kalacak
KOVİD-19’un aşısı bulunsa bile her an başka bir virüs salgınının dünyayı sarma endişesi bundan sonra hep olacak.
Yeni bir salgın korkusu öncelikle kalabalık kentlerdeki yaşam biçimini etkileyecek. Bilim insanları, yeni yaşam biçiminde kentlerden banliyölere ve kırsal kesime kaçışın başlayacağında hemfikir. Kent merkezlerinin ise daha kolay risk alabilen gençlere kalması bekleniyor.
İZMİR ŞANSLI BİR KENT
Aslında yeni yaşam biçiminde İzmir şanslı bir kent. Bugüne kadar sadece 3 ay kullanıldığı için eleştiri konusu olan yazlıklar kıymete binecek. Buralarda 12 ay yaşayanların sayısı artacak. Foça’dan Çeşme’ye, Karaburun Mordoğan’dan Gümüldür, Özbek, Kuşadası’na dört bir yanı en fazla 1 saat uzaklıklarda yazlık sitelerle çevrili İzmir bu açıdan şanslı bir kent. Yeni yaşam biçiminde yazlık siteler öncelikle orta yaş ve üzeri nüfustan başlayarak bütün bir yıl yaşanan yerler haline dönmeye başlayacak. Ayrıca, kentten köye dönüşler de hızlanacak. Genç yaşlarında sanayide çalışmak üzere gelip kentlerde kalanlar salgın hastalık endişesi, tarımın değerinin anlaşılması ve ekonomik nedenlerle köylerinin, kasabalarının yolunu tutacak.
KORONODAN SONRA YAŞAM
Harvard, Singapur Teknoloji gibi ünlü üniversitelerden bilim insanları, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan uzmanlar, koronodan sonra kentlerdeki yeni yaşamla ilgili beklentilerini bakın nasıl sıralamış:
* Tren, metro kullanılan kalabalıkların yoğun olduğu yerlerden uzak olma kaygısı insanları şehirlerden banliyö ve kırsal bölgelere yaşamaya yönlendirecek. Çocuklu aileler daha özel yaşamın olduğu bahçeli evleri tercih edecek.
* Daha kolay riske giren gençler, ev fiyatları ve kiralar düşeceğinden kent merkezlerinde yaşamı tercih edecek.
* Gelecekteki salgınlar için yerel yönetimler yeni sağlık altyapıları oluşturacak. Kitlesel test, dijital takip gibi mekanizmalar oluşacak. Binalar, kamuya açık alanlar sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenecek.
* Alışveriş dijitalleşecek, nakit para kullanılmayan ekonomiye geçiş hızlanacak. Evden çalışma ve sanal hizmetler artacak. Toplu taşıma sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak. Sürücüsüz otomobil ve mobiliteyi azaltan yeni yaşam biçimleri öne çekilecek.
* Toplu ulaşım araçları olası salgınlara karşı yeniden tasarlanacak.
Hayalet taşıyıcılar unutulmasın
GEÇEN hafta kapılarını yeniden açtığını duyuran bir yapı marketin önünden arabayla geçerken otoparkının dolu olduğunu gördüm. Kordon gezisine çıkmış gibi bebeklerini arabalarına koymuş maskesiz iki genç hanım ise şen şakrak sohbetlerle bir süpermarkete girmek üzereydi. Henüz AVM’ler açılmadan hiçbir kurala aldırmadan sokağa çıkanlar gelecek haftalarda hem kendileri, hem çevreleri için büyük riskler yaratabilir. Unutmayalım, bu ülkede en az 30 bin kendileri bile farkında olmayan hayalet virüs taşıyıcısı var.