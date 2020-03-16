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Selim Türsen

Selim Türsen

stursen@hurriyet.com.tr

Salgından sonra Çeşme

16 Mart 2020

 2020 yılına gireli sadece 2.5 ay oldu ama 2.5 yıl geçmiş kadar yoğun bir gündemle yaşadık. İdlib krizi, 35 askerin şehit oluşu, Rusya ile gerilim, göçmenlere kapıların açılması, Avrupa ile gerilim, şimdi de yüzyılın en büyük 3-4 felaketinden biri koronavirüs dünya salgını.


Yine de yakın geçmişe bakıldığında 11 Eylül 2001 saldırıları, 2008 dünya ekonomik krizi gibi felaketlerin ardından toplumların hızla toparlanıp yoluna devam ettiği görülüyor. Biz de bugünler de yakında geçecek umuduyla önümüze bakalım.
Ege, geleceği için en heyecan verici projelerden biriyle tanıştı. Toplam değeri 20 milyar dolar olarak ifade edilen Çeşme ve Didim projesiydi bu. Çeşme’yi mercek altına alarak projeyi daha yakından incelemeye çalıştım.
Öncelikle projenin yapılacağı alanın yerine bakalım. Proje alanı, Alaçatı’nın ünlü sörf merkezi ve yat limanının bulunduğu Yumru Körfezi’ne komşu. Yumru’dan Urla, Seferihisar yönüne denizden giderken karşımıza Mersin Körfezi çıkıyor. Körfezin hemen girişindeki Carufka ve Böğürtlen adaları ise bölgeye ayrı bir renk katıyor. Haritaya göre proje, Mersin Körfezi’ni dolaşan 40 kilometrelik kıyı şeridinin arkasında ve çevresinde gerçekleşecek.


GOLF VE GÜZEL SANATLAR
Tartışmalar ve yeni önerilerle ileride değişebilecek taslak projeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmirlilere ana hatlarıyla şöyle sunmuştu:
20 golf sahası, olimpik sporların yapabileceği nitelikli tesisler, futbol gibi spor türlerinin yapılacağı turnuvalara uygun alanlar, termal ve sağlık turizmi bölgeleri, geniş kitleler için kongre-fuar etkinlik alanları, opera, bale, tiyatro, güzel sanatlar için kültür-sanat merkezleri, Ege’nin en büyük müzesi, agro turizm alanı, doğa turizm alanı, trekking, bisiklet gibi macera ve doğa sporları için uygun alanlar, tema park ve film stüdyo alanları, turizm meslek liseleri, sağlık merkezleri ve hastaneler, yat limanı, bilişim teknolojileri serbest bölgesi, motor sporları pisti.
Projelerin başında su sıkıntısı yaratacağı gerekçesiyle tartışma yaratan 20 golf sahası dikkat çekiyor. Malum, dünyada çok su tükettiği için çimlik alanları artık ‘yeşil çöl’ olarak nitelendiren çok sayıda grup ve kurum var. Ancak Bakan Ersoy, arıtma tesisleriyle kendi kendini besleyen sistemlerle bu sorunun çözülebildiğini söylüyor. Eğer bu çözüm tatmin edici olursa paralı turistlerin rağbet edeceği golf turizmine itiraz olmaz. Hiç olmazsa bu şekilde yıllardır Avrupa’nın ucuz turistlerinin neredeyse bedavaya misafir edildiği güzelim tesisler hak edilen dövizi ülkeye kazandırır.

Salgından sonra Çeşme


ÖNERİLERLE ZENGİNLEŞSİN
Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Ege’nin gerçekten bir medeniyet müzesine ihtiyacı var. Ancak Çeşme doğru yer mi emin değilim. İzmir merkezde cazibesi daha yüksek olabilir. Bilişim teknolojileri serbest bölgesi projesini çok sevdim. Ancak yıllardan beri Urla’daki Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün geniş kampüs alanı Türkiye’nin Bilişim Vadisi olarak düşünülüyordu. Benzer bir projenin 20 kilometre ötede ne işi var bilemedim.
Her şeye rağmen İzmir’in ayağına 20 milyar dolarlık bir fırsat geldi. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar projeyi her yönüyle inceleyip yeni önerilerle zenginleştirirse turizmde Ege için yeni bir dönemin yolu açılmış olur.

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