Maskesiz çıplaklar

GEÇEN hafta İzmir’in değişik semtlerinde bulundum. Maskeli yaşama İzmirlilerin büyük bölümü uyum sağlamıştı. Sokakta gördüğüm her 10 kişiden en az 9’unun maskesini takıp dolaştığını söylersem abartmış olmam.
Öyle ki, maske olmadan yüzü açık dolaşanlar adeta çıplak dolaşıyormuş gibi dikkat çekiyordu.
İşte Kovid-19 virüsünün yaşamımıza getirdiği ‘yeni normal’lerden biri bu... En şık kıyafetlerinizi giyip, makyajınızı yapıp, sinek kaydı tıraşınızı bile olsanız sokağa adımınızı attığınız anda artık yüzünüzü maskeyle örtmek zorundasınız. Hem karşınızdakinin hem de kendi sağlığınız için bu gerekli...
YENİ NORMALE ALIŞAMAYANLAR
Ancak, her türlü uyarıya rağmen maskeli yaşama hala alışamayanlar da var. İki grup bu konuda dikkatimi çekti. Ya genellikle 70 yaş üzeri huysuz ihtiyar davranışlarında olanlar... Ya da cahil cesaretiyle davranıp bize bir şey olmaz havasındaki bazı gençler...
Ana caddelerden çok sokak ve mahalle aralarında gördüğüm yasak tanımayan bu huysuz ihtiyarlar yasak olmasına rağmen hem sokağa çıkıyor hem de maske takmıyor. Aslında onlar en büyük kötülüğü kendilerine yapıyor. Ciğerlerinin gücü yetmediği için nefes almakta zorlanıp yaşamlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğu yaşlı.
Cahil cesaretiyle hareket eden geçlerin ise bırakın maskeyi, sosyal mesafeyi, karşılaştıklarında sarmaş dolaş el sıkışıp öpüştüklerini bile gördüm. Belki kendileri o an tehlikeyi fark etmiyor, ama virüs kaparlarsa evlerine gittiklerinde ailelerini de tehlikeye atacaklarını unutmamaları gerek.
Bilim adamlarının açıklamalarından, eğer virüs yeni bir şekilde karşımıza çıkmazsa, maskeli hayat, sosyal mesafe gibi yeni yaşam biçimlerinin iki yıl kadar süreceği anlaşılıyor. O zaman kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliği için yeni normale ne kadar çabuk alışırsak o kadar daha az üzülürüz.
Salgında başarının mükafatı
TÜRKİYE ve Yunanistan bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasında yer aldılar. İtalya ve İspanya ise en fazla vaka ve can kayıplarının yaşandığı ülkelerdi.
Bu dört ülkenin ortak özelliği, hepsinin de Avrupa’nın en önemli turizm merkezleri olmaları. Salgınla mücadelede kötü not alan İtalya ve İspanya’ya sınırlar açıldıktan sonra eskisi kadar çok turist gitmemesi sürpriz olmaz. Buna karşılık salgınla mücadele karneleri iyi olan Türkiye ve Yunanistan fırsatı iyi değerlendirirse, ortak tanıtım gibi yeni projelerle Ege’de turizmde şanslı bir dönem başlatabilir.
Maskesiz çıplaklar
GEÇEN hafta İzmir’in değişik semtlerinde bulundum. Maskeli yaşama İzmirlilerin büyük bölümü uyum sağlamıştı. Sokakta gördüğüm her 10 kişiden en az 9’unun maskesini takıp dolaştığını söylersem abartmış olmam.
Öyle ki, maske olmadan yüzü açık dolaşanlar adeta çıplak dolaşıyormuş gibi dikkat çekiyordu.
İşte Kovid-19 virüsünün yaşamımıza getirdiği ‘yeni normal’lerden biri bu... En şık kıyafetlerinizi giyip, makyajınızı yapıp, sinek kaydı tıraşınızı bile olsanız sokağa adımınızı attığınız anda artık yüzünüzü maskeyle örtmek zorundasınız. Hem karşınızdakinin hem de kendi sağlığınız için bu gerekli...
YENİ NORMALE ALIŞAMAYANLAR
Ancak, her türlü uyarıya rağmen maskeli yaşama hala alışamayanlar da var. İki grup bu konuda dikkatimi çekti. Ya genellikle 70 yaş üzeri huysuz ihtiyar davranışlarında olanlar... Ya da cahil cesaretiyle davranıp bize bir şey olmaz havasındaki bazı gençler...
Ana caddelerden çok sokak ve mahalle aralarında gördüğüm yasak tanımayan bu huysuz ihtiyarlar yasak olmasına rağmen hem sokağa çıkıyor hem de maske takmıyor. Aslında onlar en büyük kötülüğü kendilerine yapıyor. Ciğerlerinin gücü yetmediği için nefes almakta zorlanıp yaşamlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğu yaşlı.
Cahil cesaretiyle hareket eden geçlerin ise bırakın maskeyi, sosyal mesafeyi, karşılaştıklarında sarmaş dolaş el sıkışıp öpüştüklerini bile gördüm. Belki kendileri o an tehlikeyi fark etmiyor, ama virüs kaparlarsa evlerine gittiklerinde ailelerini de tehlikeye atacaklarını unutmamaları gerek.
Bilim adamlarının açıklamalarından, eğer virüs yeni bir şekilde karşımıza çıkmazsa, maskeli hayat, sosyal mesafe gibi yeni yaşam biçimlerinin iki yıl kadar süreceği anlaşılıyor. O zaman kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliği için yeni normale ne kadar çabuk alışırsak o kadar daha az üzülürüz.
Salgında başarının mükafatı
TÜRKİYE ve Yunanistan bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasında yer aldılar. İtalya ve İspanya ise en fazla vaka ve can kayıplarının yaşandığı ülkelerdi.
Bu dört ülkenin ortak özelliği, hepsinin de Avrupa’nın en önemli turizm merkezleri olmaları. Salgınla mücadelede kötü not alan İtalya ve İspanya’ya sınırlar açıldıktan sonra eskisi kadar çok turist gitmemesi sürpriz olmaz. Buna karşılık salgınla mücadele karneleri iyi olan Türkiye ve Yunanistan fırsatı iyi değerlendirirse, ortak tanıtım gibi yeni projelerle Ege’de turizmde şanslı bir dönem başlatabilir.