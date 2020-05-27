Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Selim Türsen>Maskesiz çıplaklar
"Selim Türsen" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Selim Türsen" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Selim Türsen

Selim Türsen

stursen@hurriyet.com.tr

Maskesiz çıplaklar

27 Mayıs 2020

 GEÇEN hafta İzmir’in değişik semtlerinde bulundum. Maskeli yaşama İzmirlilerin büyük bölümü uyum sağlamıştı. Sokakta gördüğüm her 10 kişiden en az 9’unun maskesini takıp dolaştığını söylersem abartmış olmam.

Öyle ki, maske olmadan yüzü açık dolaşanlar adeta çıplak dolaşıyormuş gibi dikkat çekiyordu.
İşte Kovid-19 virüsünün yaşamımıza getirdiği ‘yeni normal’lerden biri bu... En şık kıyafetlerinizi giyip, makyajınızı yapıp, sinek kaydı tıraşınızı bile olsanız sokağa adımınızı attığınız anda artık yüzünüzü maskeyle örtmek zorundasınız. Hem karşınızdakinin hem de kendi sağlığınız için bu gerekli...

YENİ NORMALE ALIŞAMAYANLAR
Ancak, her türlü uyarıya rağmen maskeli yaşama hala alışamayanlar da var. İki grup bu konuda dikkatimi çekti. Ya genellikle 70 yaş üzeri huysuz ihtiyar davranışlarında olanlar... Ya da cahil cesaretiyle davranıp bize bir şey olmaz havasındaki bazı gençler...
Ana caddelerden çok sokak ve mahalle aralarında gördüğüm yasak tanımayan bu huysuz ihtiyarlar yasak olmasına rağmen hem sokağa çıkıyor hem de maske takmıyor. Aslında onlar en büyük kötülüğü kendilerine yapıyor. Ciğerlerinin gücü yetmediği için nefes almakta zorlanıp yaşamlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğu yaşlı.
Cahil cesaretiyle hareket eden geçlerin ise bırakın maskeyi, sosyal mesafeyi, karşılaştıklarında sarmaş dolaş el sıkışıp öpüştüklerini bile gördüm. Belki kendileri o an tehlikeyi fark etmiyor, ama virüs kaparlarsa evlerine gittiklerinde ailelerini de tehlikeye atacaklarını unutmamaları gerek.
Bilim adamlarının açıklamalarından, eğer virüs yeni bir şekilde karşımıza çıkmazsa, maskeli hayat, sosyal mesafe gibi yeni yaşam biçimlerinin iki yıl kadar süreceği anlaşılıyor. O zaman kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliği için yeni normale ne kadar çabuk alışırsak o kadar daha az üzülürüz.

 

Salgında başarının mükafatı

TÜRKİYE ve Yunanistan bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasında yer aldılar. İtalya ve İspanya ise en fazla vaka ve can kayıplarının yaşandığı ülkelerdi.
Bu dört ülkenin ortak özelliği, hepsinin de Avrupa’nın en önemli turizm merkezleri olmaları. Salgınla mücadelede kötü not alan İtalya ve İspanya’ya sınırlar açıldıktan sonra eskisi kadar çok turist gitmemesi sürpriz olmaz. Buna karşılık salgınla mücadele karneleri iyi olan Türkiye ve Yunanistan fırsatı iyi değerlendirirse, ortak tanıtım gibi yeni projelerle Ege’de turizmde şanslı bir dönem başlatabilir.

X
Selim Türsen Selim TürsenTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu fiyatlar şirketin sağlığını bozarUğur CEBECİBu fiyatlar şirketin sağlığını bozar27.05.2020
Kısa çalışma ödeneğinin gecikmesinin nedenleriNoyan DoğanKısa çalışma ödeneğinin gecikmesinin nedenleri27.05.2020
Ah soyunma odalarının dili olsaÜnal ÖzüakAh soyunma odalarının dili olsa!27.05.2020
Kumpasın 10 yılı ‘Darbe-işgal’Nedim ŞENERKumpasın 10 yılı ‘Darbe-işgal’27.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.