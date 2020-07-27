Korona zamanı bayram

Geçen haftadan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden İzmir çevresine tatilci akını var. Yıllık izinlerini bayramla birleştirerek uzatanlar bir hafta önceden yola çıktı. Bazıları ise bayramdan sonra dönmeyerek tatillerini uzatacak. Çeşme Otelciler Birliği’nin açıklamasına göre oteller kapasitelerini doldurup yüzde 50 doluluk oranına ulaşmış. Salgın nedeniyle oteller yarı yarıya doldurulabildiği için artık yer kalmadı denebilir.
ESNAF UMUTLU
Geçen bayram sokağa çıkma yasağı nedeniyle hiç kazanamayan esnafın da bu bayram yüzünün gülmesi bekleniyor. Lokantacısından hediyelik eşya satıcısına, giyim kuşamdan tatlıcıya bütün ülkede esnafın bu bayram 50 milyar lira ciro yapması bekleniyor. Aylarca çok zor günler geçirdikten sonra bugünlere gelebilen esnaf için bu bayram iyi bir nefes olacak.
Ancak salgının hala devam ettiğini de akıldan çıkarmayalım. Kendi payıma tatilin verdiği gevşeklikle maskelerin daha fazla düşmeye başladığını gözlemliyorum. Takmayı tamamen unutanların sayısı da giderek artıyor. Sıcak günlerde maske takmanın zor olduğunu kabul etmek gerek. Ama bu hastalıktan korunabilmek için maske takıp birbirimizden uzak durmaya dayanacağız başka çaresi yok.
Bu arada salgının yarattığı gerginliğin insanların psikolojisini bozduğu da görülüyor. Özellikle marketlerde maskesi kayanlar ya da takmayanlara hassas vatandaşların uyarıda bulunurken bazen kabalaşması nahoş olaylara yol açabiliyor.
Kazalar tatili zehir etmesin
VE tabii ki, bayram zamanının kabusu trafik kazaları... Otoyollar kaza oranını büyük ölçüde azaltmış olsa da aşırı sürat ve hatalı sollamalar can almaya devam ediyor. Trafik kazalarından yaşamlarını kaybedenlerin sayısı bir yılda adeta göğüs göğüse çarpışılan savaş boyutlarına ulaşıyor. Geçen yıl Türkiye’de toplam 1 milyon 168 bin trafik kazası oldu. Tam 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti, 238 bin kişi yaralandı. Ölen sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 azalmasına rağmen durum böyle. Geçen bayram sokağa çıkma yasağı olduğu için Türkiye belki de tarihinin en az kazalı bayramını geçirdi. Yasak olmasaydı kim bilir kaç aileye daha bayram zehir olacaktı?
SANKİ UÇUYORLAR
İzmir–Çeşme Otoyolu’nda gördüğüm kadarıyla özellikle İstanbul plakalı araçlar tozu dumana katıp geliyor. Uzun yoldan gelmenin sıkıntısının etkisiyle olsa gerek ortalama süratin 120 kilometre olması gereken yolda 200, belki de daha da hızla yanınızdan uçup geçiyor. Aşırı sürat nedeniyle gelebilecek para cezalarını da önemsemedikleri anlaşılan bu tür sürücüler için kanımca ehliyetlerine el konma gibi daha caydırıcı cezalar uygulanmalı. Başkalarının can güvenliğini hiçe sayan sürücülerin yollarda tehlike saçmasına izin verilmemeli.
Otoyolun açılması ve salgın nedeniyle uçakla yolculuğun sıkıntıları İzmir’e akan araç trafiğini artırdı. Araç sayısı arttıkça kaza olma ihtimalleri de artıyor. Bayramın tatilinin acı hatıralarla anılmaması için en büyük görev sürücülere düşüyor.
Kazasız, sağlık dolu bir bayram dileğimle...
Korona zamanı bayram
BAYRAM haftasına girdik.
Geçen haftadan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden İzmir çevresine tatilci akını var. Yıllık izinlerini bayramla birleştirerek uzatanlar bir hafta önceden yola çıktı. Bazıları ise bayramdan sonra dönmeyerek tatillerini uzatacak. Çeşme Otelciler Birliği’nin açıklamasına göre oteller kapasitelerini doldurup yüzde 50 doluluk oranına ulaşmış. Salgın nedeniyle oteller yarı yarıya doldurulabildiği için artık yer kalmadı denebilir.
ESNAF UMUTLU
Geçen bayram sokağa çıkma yasağı nedeniyle hiç kazanamayan esnafın da bu bayram yüzünün gülmesi bekleniyor. Lokantacısından hediyelik eşya satıcısına, giyim kuşamdan tatlıcıya bütün ülkede esnafın bu bayram 50 milyar lira ciro yapması bekleniyor. Aylarca çok zor günler geçirdikten sonra bugünlere gelebilen esnaf için bu bayram iyi bir nefes olacak.
Ancak salgının hala devam ettiğini de akıldan çıkarmayalım. Kendi payıma tatilin verdiği gevşeklikle maskelerin daha fazla düşmeye başladığını gözlemliyorum. Takmayı tamamen unutanların sayısı da giderek artıyor. Sıcak günlerde maske takmanın zor olduğunu kabul etmek gerek. Ama bu hastalıktan korunabilmek için maske takıp birbirimizden uzak durmaya dayanacağız başka çaresi yok.
Bu arada salgının yarattığı gerginliğin insanların psikolojisini bozduğu da görülüyor. Özellikle marketlerde maskesi kayanlar ya da takmayanlara hassas vatandaşların uyarıda bulunurken bazen kabalaşması nahoş olaylara yol açabiliyor.
Kazalar tatili zehir etmesin
VE tabii ki, bayram zamanının kabusu trafik kazaları... Otoyollar kaza oranını büyük ölçüde azaltmış olsa da aşırı sürat ve hatalı sollamalar can almaya devam ediyor. Trafik kazalarından yaşamlarını kaybedenlerin sayısı bir yılda adeta göğüs göğüse çarpışılan savaş boyutlarına ulaşıyor. Geçen yıl Türkiye’de toplam 1 milyon 168 bin trafik kazası oldu. Tam 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti, 238 bin kişi yaralandı. Ölen sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 azalmasına rağmen durum böyle. Geçen bayram sokağa çıkma yasağı olduğu için Türkiye belki de tarihinin en az kazalı bayramını geçirdi. Yasak olmasaydı kim bilir kaç aileye daha bayram zehir olacaktı?
SANKİ UÇUYORLAR
İzmir–Çeşme Otoyolu’nda gördüğüm kadarıyla özellikle İstanbul plakalı araçlar tozu dumana katıp geliyor. Uzun yoldan gelmenin sıkıntısının etkisiyle olsa gerek ortalama süratin 120 kilometre olması gereken yolda 200, belki de daha da hızla yanınızdan uçup geçiyor. Aşırı sürat nedeniyle gelebilecek para cezalarını da önemsemedikleri anlaşılan bu tür sürücüler için kanımca ehliyetlerine el konma gibi daha caydırıcı cezalar uygulanmalı. Başkalarının can güvenliğini hiçe sayan sürücülerin yollarda tehlike saçmasına izin verilmemeli.
Otoyolun açılması ve salgın nedeniyle uçakla yolculuğun sıkıntıları İzmir’e akan araç trafiğini artırdı. Araç sayısı arttıkça kaza olma ihtimalleri de artıyor. Bayramın tatilinin acı hatıralarla anılmaması için en büyük görev sürücülere düşüyor.
Kazasız, sağlık dolu bir bayram dileğimle...